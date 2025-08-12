Нямах никакви симптоми, но тялото ми беше превзето от рак - лекарите премахнаха 7 органа

„Флорида явно ти се отразява добре“, шегували се приятели на Луиз Алтезе-Изидори по време на откриването на новия ресторант на съпруга ѝ в Манхатън. 50-годишната нюйоркчанка току-що се била преместила със семейството си в Слънчевия щат и се чувствала прекрасно - без да подозира, че в тялото ѝ се развива смъртоносна болест.

„Всички ми казваха, че изглеждам чудесно, а аз бях буквално пълна с рак“, спомня си тя.

Алтезе-Изидори не е имала никакви симптоми, но ракът на яйчниците вече бил обхванал голяма част от тялото ѝ. По-късно това ѝ коствало седем органа - всичко заради тест, който първоначално бил отхвърлен от лекарите като „ненужен“.

Тя никога не била мислила да следи здравето на яйчниците си, докато неин репродуктивен лекар не ѝ препоръчал да прави трансвагинален ултразвук на всеки шест месеца. Друг лекар преценил, че това не е необходимо, но тя решила поне веднъж годишно да го прави - решение, което вероятно спасило живота ѝ.

През октомври миналата година, при рутинен преглед, лекарят открил голяма киста на яйчника ѝ. Алтезе-Изидори нямала никакви оплаквания. Назначили ѝ кръвен тест Ova1, който показал отрицателен резултат, както и повторният тест месец по-късно. Въпреки това кистата останала и тя се съгласила да премахне яйчниците си, тъй като не планирала повече деца.

Когато хирургът видял ултразвука, му станало ясно, че ситуацията е сериозна. „Не искам да те плаша, защото тестът ти е отрицателен, но не ми харесва как изглеждат нещата. Трябва да оперираме възможно най-скоро“, ѝ казал той.

На 20 декември тя влязла в операционната, мислейки, че предстои рутинна процедура. Вместо това лекарите открили, че ракът е в напреднал стадий 4B - вече бил засегнал червата, черния дроб и гръдния кош.

След бърза организация тя била приета в Мемориъл Слоун Кетъринг в Ню Йорк при д-р Денис Чи, ръководител на хирургията за рак на яйчниците. На 15 януари той премахнал далака, апендикса, жлъчния мехур, матката, яйчниците, фалопиевите тръби и обвивката на стомаха ѝ - всичко, поразено от болестта. Част от черния дроб и червата били запазени, но ѝ поставили колостомична торбичка.

„Чувствах се така, сякаш подписвам собствената си присъда“, спомня си тя за документите преди операцията. Но думите на лекаря - „Даваш ми разрешение да ти спася живота“ – ѝ дали сила.

Алтезе-Изидори прекарала 18 дни в болница и след седмица започнала химиотерапия - шест курса, разделени между Ню Йорк и Маями. Освен умора, болки в тялото и загуба на коса, тя се справила по-добре от очакваното, благодарение и на редовна интравенозна хидратация. Постепенно свикнала с колостомичната торбичка и върнала самочувствието си, обличайки отново любимите си рокли и токчета.

Скоро дошла и добра новина - направили ѝ операция за премахване на торбичката, а показателят CA 125 се върнал в нормални граници. „Технически съм в ремисия“, казва тя, но признава, че ще остане в „боен режим“, защото при рак на яйчниците в този стадий вероятността за рецидив е до 95%.

Днес тя приема таргетна терапия с PARP инхибитор, която може да забави или спре връщането на болестта. „Искам да покажа, че дори на етап 4 може да имаш пълноценен живот“, казва тя.

Сега Алтезе-Изидори работи за повишаване на информираността за рак на яйчниците и призовава жените да настояват за ранни изследвания - ежегоден трансвагинален ултразвук и, при възможност, кръвен тест CA 125. Болестта често протича безсимптомно или със слаби признаци като подуване, умора, бързо засищане, промени в навиците на червата и пикочния мехур, както и болка в таза, гърба или корема.

„Може би аз поех удара, за да няма друга жена след мен, която да мине през това“, казва тя. „Важно е да се помни, че винаги има надежда - това не е безизходица.“