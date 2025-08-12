Свят

Нямах никакви симптоми, но тялото ми беше превзето от рак - лекарите премахнаха 7 органа

След рутинен ултразвук 50-годишна жена открива, че има напреднал рак на яйчниците - и оцелява след премахване на седем органа

12 август 2025, 16:36
Нямах никакви симптоми, но тялото ми беше превзето от рак - лекарите премахнаха 7 органа
Източник: iStock/Getty Images

„Флорида явно ти се отразява добре“, шегували се приятели на Луиз Алтезе-Изидори по време на откриването на новия ресторант на съпруга ѝ в Манхатън. 50-годишната нюйоркчанка току-що се била преместила със семейството си в Слънчевия щат и се чувствала прекрасно - без да подозира, че в тялото ѝ се развива смъртоносна болест.

„Всички ми казваха, че изглеждам чудесно, а аз бях буквално пълна с рак“, спомня си тя.

Алтезе-Изидори не е имала никакви симптоми, но ракът на яйчниците вече бил обхванал голяма част от тялото ѝ. По-късно това ѝ коствало седем органа - всичко заради тест, който първоначално бил отхвърлен от лекарите като „ненужен“.

Тя никога не била мислила да следи здравето на яйчниците си, докато неин репродуктивен лекар не ѝ препоръчал да прави трансвагинален ултразвук на всеки шест месеца. Друг лекар преценил, че това не е необходимо, но тя решила поне веднъж годишно да го прави - решение, което вероятно спасило живота ѝ.

През октомври миналата година, при рутинен преглед, лекарят открил голяма киста на яйчника ѝ. Алтезе-Изидори нямала никакви оплаквания. Назначили ѝ кръвен тест Ova1, който показал отрицателен резултат, както и повторният тест месец по-късно. Въпреки това кистата останала и тя се съгласила да премахне яйчниците си, тъй като не планирала повече деца.

Известни личности, които признаха, че имат рак
12 снимки
Кейт Мидълтън
Кейт Мидълтън
щ
Оливия Мън

Когато хирургът видял ултразвука, му станало ясно, че ситуацията е сериозна. „Не искам да те плаша, защото тестът ти е отрицателен, но не ми харесва как изглеждат нещата. Трябва да оперираме възможно най-скоро“, ѝ казал той.

На 20 декември тя влязла в операционната, мислейки, че предстои рутинна процедура. Вместо това лекарите открили, че ракът е в напреднал стадий 4B - вече бил засегнал червата, черния дроб и гръдния кош.

След бърза организация тя била приета в Мемориъл Слоун Кетъринг в Ню Йорк при д-р Денис Чи, ръководител на хирургията за рак на яйчниците. На 15 януари той премахнал далака, апендикса, жлъчния мехур, матката, яйчниците, фалопиевите тръби и обвивката на стомаха ѝ - всичко, поразено от болестта. Част от черния дроб и червата били запазени, но ѝ поставили колостомична торбичка.

„Чувствах се така, сякаш подписвам собствената си присъда“, спомня си тя за документите преди операцията. Но думите на лекаря - „Даваш ми разрешение да ти спася живота“ – ѝ дали сила.

9 суперхрани срещу рак, сърдечни болести и затлъстяване
9 снимки
g
g
g
g

Алтезе-Изидори прекарала 18 дни в болница и след седмица започнала химиотерапия - шест курса, разделени между Ню Йорк и Маями. Освен умора, болки в тялото и загуба на коса, тя се справила по-добре от очакваното, благодарение и на редовна интравенозна хидратация. Постепенно свикнала с колостомичната торбичка и върнала самочувствието си, обличайки отново любимите си рокли и токчета.

Скоро дошла и добра новина - направили ѝ операция за премахване на торбичката, а показателят CA 125 се върнал в нормални граници. „Технически съм в ремисия“, казва тя, но признава, че ще остане в „боен режим“, защото при рак на яйчниците в този стадий вероятността за рецидив е до 95%.

Днес тя приема таргетна терапия с PARP инхибитор, която може да забави или спре връщането на болестта. „Искам да покажа, че дори на етап 4 може да имаш пълноценен живот“, казва тя.

Тези храни вероятно предизвикват рак
7 снимки
f
f
f
f

Сега Алтезе-Изидори работи за повишаване на информираността за рак на яйчниците и призовава жените да настояват за ранни изследвания - ежегоден трансвагинален ултразвук и, при възможност, кръвен тест CA 125. Болестта често протича безсимптомно или със слаби признаци като подуване, умора, бързо засищане, промени в навиците на червата и пикочния мехур, както и болка в таза, гърба или корема.

„Може би аз поех удара, за да няма друга жена след мен, която да мине през това“, казва тя. „Важно е да се помни, че винаги има надежда - това не е безизходица.“

Рак на яйчниците Ранна диагностика Безсимптомно заболяване Женско здраве Медицински прегледи Химиотерапия Ремисия Повишаване на информираността Премахване на органи Лекарска грешка
Последвайте ни

По темата

4000 лева разлика в заплатите у нас

4000 лева разлика в заплатите у нас

Тенис легендата Моника Селеш страда от рядка болест

Тенис легендата Моника Селеш страда от рядка болест

Драматично кацане: Самолет се приземи аварийно в Истанбул

Драматично кацане: Самолет се приземи аварийно в Истанбул

Скандал с лятната резиденция на Орбан

Скандал с лятната резиденция на Орбан

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Брутални глоби в Италия за изхвърлен през прозореца боклук или фас

Брутални глоби в Италия за изхвърлен през прозореца боклук или фас

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 3 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 3 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 3 дни

Виц на деня

– Докторе, имам ли нещо сериозно? – Още не, но ако продължаваш да четеш диагнози в интернет, скоро ще имаш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ужас в Монтана: Баща преби жестоко 19-годишната си дъщеря

Ужас в Монтана: Баща преби жестоко 19-годишната си дъщеря

България Преди 23 минути

Майката била свидетел на насилието

Ердоган разговаря със Зеленски

Ердоган разговаря със Зеленски

Свят Преди 41 минути

Ердоган е заявил, че оценява напредъка по преговорите между Украйна и Русия

<p>Туск: Русия цели раздор между Полша и Украйна</p>

Туск: Русия цели раздор между Полша и Украйна преди среща между Путин и Тръмп

Свят Преди 1 час

Полша е един от най-верните поддръжници на Украйна

САЩ обмислят военни действия срещу наркобосове в Мексико

САЩ обмислят военни действия срещу наркобосове в Мексико

Свят Преди 1 час

Президентът на САЩ Тръмп заяви, че мексиканските власти са "ужасени“ от наркокартелите

Севернокорейци са изпратени да работят „като роби“ в Русия

Севернокорейци са изпратени да работят „като роби“ в Русия

Свят Преди 1 час

Всички интервюирани потвърдиха един и същ изтощителен режим – ставане в 6 сутринта и строителство до 2 часа след полунощ

Акция "Скорост": Заловиха джигит с 203 км/ч на "Струма", тежко ПТП на "Хемус"

Акция "Скорост": Заловиха джигит с 203 км/ч на "Струма", тежко ПТП на "Хемус"

България Преди 1 час

В хода на проверките са установени още трима водачи зад волана след употреба на алкохол

Украинската операция в Курск - успех или провал?

Украинската операция в Курск - успех или провал?

Свят Преди 1 час

Украинската контраофанзива в Курска област изненада руската армия

,

Вестник „Телеграф“ със специален подарък в броя си на 14 август – икона на Пресвета Богородица

Любопитно Преди 1 час

Очаквайте до края на годината още подаръци с вестник „Телеграф“

<p>Русия напредва бързо в Източна Украйна</p>

Анализатори: Русия напредва бързо в Източна Украйна

България Преди 1 час

Руските сили напредват на североизток от Покровск - град, който е епицентър на сраженията в Донецка област

<p>5 зодии, на които звездите винаги помагат</p>

„Късметлии по рождение“: 5 зодии, на които звездите винаги помагат

Любопитно Преди 1 час

Астролози разкриват кои пет зодии привличат късмета във всяка стъпка от живота си – от любовта и парите до големите мечти

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

България Преди 1 час

Средната вдовишка пенсия е 222 лева

Шефът на френска държавна организация е арестуван, след като си е купил кокаин

Шефът на френска държавна организация е арестуван, след като си е купил кокаин

Свят Преди 1 час

Кокаинът във Франция обикновено се продава на дребно на цена около 60 евро за грам

Китайски военен кораб се блъсна в плавателен съд, докато преследва филипински патрул

Китайски военен кораб се блъсна в плавателен съд, докато преследва филипински патрул

Свят Преди 2 часа

Китай потвърди, че е имало сблъсък, и обвини Филипините в "насилствено нахлуване"

Откриха труп на полски гражданин в Бургас

Откриха труп на полски гражданин в Бургас

България Преди 2 часа

По първоначални данни по трупа няма следи от насилие

<p>Шампионът от &quot;Уимбълдън&quot;&nbsp;отпадна в първия кръг на тенис турнира в София</p>

Иван Иванов се препъна в първия кръг на тенис турнира в София

България Преди 2 часа

16-годишният Иванов отстъпи с 2:6, 2:6 от №5 в схемата Марат Шарипов

Хари и Меган подписват нов многогодишен договор с Netflix

Хари и Меган подписват нов многогодишен договор с Netflix

Любопитно Преди 2 часа

Предишният договор, сключен през 2020 г., се оценяваше на около 100 милиона долара

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg
1

Автокаско калкулатор – как да изберете най-добрата оферта за минути

sinoptik.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Алекс Богданска подари вълшебно маримо на Габриел (ВИДЕО)

Edna.bg

Парис Хилтън показа порасналите си деца (СНИМКИ)

Edna.bg

Ливърпул готви двоен удар, двама бранители са пред трансфер

Gong.bg

Марин Петков е "Герой на кръга" сред нападателите

Gong.bg

50 000 лв. гаранция за обвиняем за подземната фабрика за цигари в Момково

Nova.bg

Кутия с дарения за болно дете е открадната от магазин в Казанлък

Nova.bg