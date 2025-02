Тръмп към Мъск: Бъди "по-агресивен" в съкращенията на служителите си

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп призова милиардера Илон Мъск да бъде "по-агресивен" в усилията си за свиване на правителството въпреки масовите уволнения и дълбоките съкращения на разходите за отбрана, съобщи Ройтерс.

President Trump wants Elon to get MORE aggressive 👀 pic.twitter.com/HbKcO4WJEs

"Илон върши чудесна работа, но бих искал да да бъде по-агресивен. Не забравяйте, че имаме страна, която трябва да спасим, но и трябва да я направим по-велика от всякога. Да направим Америка отново велика!", написа Тръмп изцяло с главни букви в своята социална платформа Truth Social.

