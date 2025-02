Писателката Ашли Сейнт Клер съди Мъск за попечителство над сина им

26-годишната писателка Ашли Сейнт Клер съди 53-годишния главен изпълнителен директор на Tesla, Илон Мъск, за еднолично попечителство над малко момченце, за което се твърди, че споделят.

В съдебната си петиция тя посочва, че Мъск е виждал детето, идентифицирано като RSC, само три пъти от неговото раждане през септември 2024 г.

„За Ашли това никога не е било въпрос на пари“, заявява неин представител пред PEOPLE на 25 февруари. „Става дума за защита на най-добрите интереси на детето на Ашли и Илон, като се има предвид, че той е човек, на когото не може да се разчита дори за комуникация, камо ли да бъде последователен в ролята си на баща.“

В изявлението се подчертава, че „г-н Мъск прекарва повече време в собствената си социална медийна платформа, говорейки за майките на децата си, отколкото в действителен контакт с тях“. Представителят допълва, че са се опитали да уредят ситуацията извън съда, но „това изисква ангажираност и от двамата родители, а той отказа всякакви разговори“.

Изявлението на Сейнт Клер идва след публикация на YouTuber-а Джери Риг Всичко (Зак Нелсън), който критикува Мъск в X, обвинявайки го, че „изоставя 5-месечното си дете, отказва да плаща издръжка за още три деца и се крие зад славата си“. Постът е придружен от снимка на Мъск, който върви по стълби с 4-годишния си син X Æ A-Xii, изостанал няколко крачки зад него.

Мъск реагира остро, наричайки Джери „абсолютен лъжец“. Той заяви: „Винаги съм плащал изключително щедра издръжка за децата си, без да бъда принуждаван да го правя. Понякога майката е искала значително повече, отколкото детето реално има нужда, и това е трябвало да се разреши.“

