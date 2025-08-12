Свят

Севернокорейци са изпратени да работят „като роби“ в Русия

Всички интервюирани потвърдиха един и същ изтощителен режим – ставане в 6 сутринта и строителство до 2 часа след полунощ

12 август 2025, 16:45
Севернокорейци са изпратени да работят „като роби“ в Русия
Източник: Istock

Х иляди севернокорейци са изпращани да работят в Русия в условия, напомнящи робство, за да запълнят огромния недостиг на работна ръка, изострен от продължаващата руска инвазия в Украйна, установи BBC.

Москва многократно се е обръщала към Пхенян за помощ във войната – от доставка на ракети и артилерийски снаряди до изпращане на военен персонал.

Ким Чен-ун праща роби в Русия за пари

Сега, когато много руснаци са загинали, воюват на фронта или са избягали от страната, източници от южнокорейското разузнаване твърдят, че Русия все повече разчита на работници от Северна Корея.

BBC разговаря с шестима севернокорейци, избягали от Русия след началото на войната, както и с представители на южнокорейските власти, изследователи и хора, които помагат за спасяването на тези работници.

Всички описаха „отвратителни“ условия на труд и строг контрол от страна на севернокорейските власти, целящ да предотврати бягства.

Севернокорейски войници сe пристрастяват към порното на фронта в Украйна

Един от работниците, когото наричат Джин, разказа, че при пристигането си в руския Далечен изток е бил отведен директно от летището до строителен обект от агент на севернокорейската служба за сигурност. Той му наредил да не разговаря с никого и да не гледа нищо извън работата. „Външният свят е наш враг“, казал агентът. Джин бил изпратен да работи по строежа на високи жилищни блокове – над 18 часа дневно.

Брутални наказания за руски войници, които не искат да се бият за Путин

Всички интервюирани потвърдиха един и същ изтощителен режим – ставане в 6 сутринта и строителство до 2 часа след полунощ, само с два почивни дни в годината. За тяхна сигурност имената са сменени.

„Събуждането беше мъчение, знаейки, че те чака същото до изнемога“, казва Тае, друг работник, който е избягал от Русия през 2024 г. Той си спомня как ръцете му се схващали сутрин, толкова силно, че не можел да ги движи.

„Някои се опитваха да подремнат по време на работа или заспиваха прави, но надзорниците ги намираха и ги биеха. Чувствахме се сякаш умираме“, казва Чан, трети свидетел.

„Условията са наистина ужасни“, потвърждава проф. Канг Донг-уан от Университета „Донг-А“, който неведнъж е пътувал до Русия, за да интервюира севернокорейски работници. „Работят в опасни ситуации, често на тъмно, с минимални предпазни средства.“

По думите на бегълците, работниците са затворени на обекта и денонощно наблюдавани от севернокорейски агенти. Спят в мръсни, претъпкани контейнери, пълни с дървеници, или на пода на недовършени сгради, покрити с брезент, за да се пазят от студа.

Нам, един от тях, паднал от четири метра височина и си "разбил" лицето, но дори тогава му било забранено да отиде в болница.

В миналото десетки хиляди севернокорейци работеха в Русия, носейки милиони долари годишно за режима на Ким Чен Ун. Но през 2019 г. ООН забрани на страните да използват този труд, за да пресече финансирането на севернокорейската ядрена програма, и повечето работници бяха върнати.

Сега обаче ситуацията се е променила – само през миналата година в Русия са изпратени над 10 000 севернокорейци, твърдят източници от южнокорейското разузнаване. Очаква се броят им да надхвърли 50 000.

Докато повечето работят по големи строителни обекти, други са наети във фабрики за дрехи и IT центрове – в нарушение на санкциите на ООН.

Официални данни от Русия показват, че през 2024 г. в страната са влезли над 13 000 севернокорейци – 12 пъти повече спрямо предходната година. Почти 8000 са пристигнали със студентски визи – според експерти това е начин да се заобиколи забраната на ООН.

През юни руският министър Сергей Шойгу за пръв път призна, че 5000 севернокорейци ще бъдат изпратени за възстановяването на Курск. Според южнокорейските власти е „много вероятно“ скоро да бъдат изпратени и в окупираните от Русия украински територии.

„Русия има остра нужда от работна ръка, а севернокорейците са евтини, работливи и не се забъркват в проблеми“, казва проф. Андрей Ланков от Университета „Кукмин“ в Сеул.

В Северна Корея тези работни места зад граница са силно желани – обещават по-високо заплащане и шанс за по-добър живот. Но в действителност по-голямата част от доходите отиват директно в държавната хазна като „такса за лоялност“.

На работниците остават между 100 и 200 долара месечно, които получават едва при завръщането си – практика, която цели да ги спре от бягство.

„Чувствах се като в трудов лагер – затвор без решетки“, казва Тае. Той добави, че се е почувствал "засрамен", когато разбрал, че колегите му от Централна Азия печелят пет пъти повече за значително по-малко работа.

Джин още потръпва, когато си спомня как други работници са ги наричали роби: „Вие не сте мъже, а машини, които могат да говорят“.

Някои, като Тае, решават да избягат – той опаковал вещите си, сложил одеяло под чаршафите, за да изглежда, че спи, и напуснал обекта посред нощ. След дълго пътуване намерил адвокат, който му помогнал да стигне до Сеул.

През последните години малцина успяват да избягат с помощта на забранени мобилни телефони, купени с малкото си джобни, които получавали за цигари и алкохол. В отговор севернокорейските власти допълнително ограничават и без това минималната свобода на работниците.

„Преди можеха да излизат по двойки веднъж месечно, сега групите са от поне петима и под строг надзор“, казва активистът Ким Сеунг-чул.

Броят на пристигащите в Сеул избягали работници е намалял наполовина – от около 20 души през 2022 г. до едва 10 през 2024 г.

„Тези работници ще останат трайното наследство от военновременния съюз между Ким и Путин“, смята проф. Ланков, убеден, че изпращането им ще продължи и след края на войната.

Източник: BBC    
севернокорейци Северна Корея роби Русия Путин
Последвайте ни

По темата

4000 лева разлика в заплатите у нас

4000 лева разлика в заплатите у нас

Тенис легендата Моника Селеш страда от рядка болест

Тенис легендата Моника Селеш страда от рядка болест

Драматично кацане: Самолет се приземи аварийно в Истанбул

Драматично кацане: Самолет се приземи аварийно в Истанбул

Скандал с лятната резиденция на Орбан

Скандал с лятната резиденция на Орбан

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Брутални глоби в Италия за изхвърлен през прозореца боклук или фас

Брутални глоби в Италия за изхвърлен през прозореца боклук или фас

carmarket.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 3 дни
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 3 дни
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 3 дни
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 3 дни

Виц на деня

– Докторе, имам ли нещо сериозно? – Още не, но ако продължаваш да четеш диагнози в интернет, скоро ще имаш.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ужас в Монтана: Баща преби жестоко 19-годишната си дъщеря

Ужас в Монтана: Баща преби жестоко 19-годишната си дъщеря

България Преди 24 минути

Майката била свидетел на насилието

Ердоган разговаря със Зеленски

Ердоган разговаря със Зеленски

Свят Преди 42 минути

Ердоган е заявил, че оценява напредъка по преговорите между Украйна и Русия

<p>Туск: Русия цели раздор между Полша и Украйна</p>

Туск: Русия цели раздор между Полша и Украйна преди среща между Путин и Тръмп

Свят Преди 1 час

Полша е един от най-верните поддръжници на Украйна

Нямах никакви симптоми, но тялото ми беше превзето от рак - лекарите премахнаха 7 органа

Нямах никакви симптоми, но тялото ми беше превзето от рак - лекарите премахнаха 7 органа

Свят Преди 1 час

След рутинен ултразвук 50-годишна жена открива, че има напреднал рак на яйчниците - и оцелява след премахване на седем органа

Нова WhatsApp измама: Жена загуби 6000 лв след заплахи

Нова WhatsApp измама: Жена загуби 6000 лв след заплахи

България Преди 1 час

Няколко дни по-късно пострадалата подала сигнал в полицията

Акция "Скорост": Заловиха джигит с 203 км/ч на "Струма", тежко ПТП на "Хемус"

Акция "Скорост": Заловиха джигит с 203 км/ч на "Струма", тежко ПТП на "Хемус"

България Преди 1 час

В хода на проверките са установени още трима водачи зад волана след употреба на алкохол

Украинската операция в Курск - успех или провал?

Украинската операция в Курск - успех или провал?

Свят Преди 1 час

Украинската контраофанзива в Курска област изненада руската армия

,

Вестник „Телеграф“ със специален подарък в броя си на 14 август – икона на Пресвета Богородица

Любопитно Преди 1 час

Очаквайте до края на годината още подаръци с вестник „Телеграф“

<p>Русия напредва бързо в Източна Украйна</p>

Анализатори: Русия напредва бързо в Източна Украйна

България Преди 1 час

Руските сили напредват на североизток от Покровск - град, който е епицентър на сраженията в Донецка област

<p>5 зодии, на които звездите винаги помагат</p>

„Късметлии по рождение“: 5 зодии, на които звездите винаги помагат

Любопитно Преди 1 час

Астролози разкриват кои пет зодии привличат късмета във всяка стъпка от живота си – от любовта и парите до големите мечти

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

Над 630 000 пенсионери получават добавки към пенсията

България Преди 1 час

Средната вдовишка пенсия е 222 лева

Шефът на френска държавна организация е арестуван, след като си е купил кокаин

Шефът на френска държавна организация е арестуван, след като си е купил кокаин

Свят Преди 2 часа

Кокаинът във Франция обикновено се продава на дребно на цена около 60 евро за грам

Китайски военен кораб се блъсна в плавателен съд, докато преследва филипински патрул

Китайски военен кораб се блъсна в плавателен съд, докато преследва филипински патрул

Свят Преди 2 часа

Китай потвърди, че е имало сблъсък, и обвини Филипините в "насилствено нахлуване"

Откриха труп на полски гражданин в Бургас

Откриха труп на полски гражданин в Бургас

България Преди 2 часа

По първоначални данни по трупа няма следи от насилие

<p>Шампионът от &quot;Уимбълдън&quot;&nbsp;отпадна в първия кръг на тенис турнира в София</p>

Иван Иванов се препъна в първия кръг на тенис турнира в София

България Преди 2 часа

16-годишният Иванов отстъпи с 2:6, 2:6 от №5 в схемата Марат Шарипов

Хари и Меган подписват нов многогодишен договор с Netflix

Хари и Меган подписват нов многогодишен договор с Netflix

Любопитно Преди 2 часа

Предишният договор, сключен през 2020 г., се оценяваше на около 100 милиона долара

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg

8 породи кучета, които обичат да плуват

dogsandcats.bg
1

Автокаско калкулатор – как да изберете най-добрата оферта за минути

sinoptik.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg

Алекс Богданска подари вълшебно маримо на Габриел (ВИДЕО)

Edna.bg

Парис Хилтън показа порасналите си деца (СНИМКИ)

Edna.bg

Ливърпул готви двоен удар, двама бранители са пред трансфер

Gong.bg

Марин Петков е "Герой на кръга" сред нападателите

Gong.bg

50 000 лв. гаранция за обвиняем за подземната фабрика за цигари в Момково

Nova.bg

Кутия с дарения за болно дете е открадната от магазин в Казанлък

Nova.bg