Севернокорейци са изпратени да работят „като роби“ в Русия

Х иляди севернокорейци са изпращани да работят в Русия в условия, напомнящи робство, за да запълнят огромния недостиг на работна ръка, изострен от продължаващата руска инвазия в Украйна, установи BBC.

Москва многократно се е обръщала към Пхенян за помощ във войната – от доставка на ракети и артилерийски снаряди до изпращане на военен персонал.

Сега, когато много руснаци са загинали, воюват на фронта или са избягали от страната, източници от южнокорейското разузнаване твърдят, че Русия все повече разчита на работници от Северна Корея.

BBC разговаря с шестима севернокорейци, избягали от Русия след началото на войната, както и с представители на южнокорейските власти, изследователи и хора, които помагат за спасяването на тези работници.

Всички описаха „отвратителни“ условия на труд и строг контрол от страна на севернокорейските власти, целящ да предотврати бягства.

Един от работниците, когото наричат Джин, разказа, че при пристигането си в руския Далечен изток е бил отведен директно от летището до строителен обект от агент на севернокорейската служба за сигурност. Той му наредил да не разговаря с никого и да не гледа нищо извън работата. „Външният свят е наш враг“, казал агентът. Джин бил изпратен да работи по строежа на високи жилищни блокове – над 18 часа дневно.

Всички интервюирани потвърдиха един и същ изтощителен режим – ставане в 6 сутринта и строителство до 2 часа след полунощ, само с два почивни дни в годината. За тяхна сигурност имената са сменени.

„Събуждането беше мъчение, знаейки, че те чака същото до изнемога“, казва Тае, друг работник, който е избягал от Русия през 2024 г. Той си спомня как ръцете му се схващали сутрин, толкова силно, че не можел да ги движи.

„Някои се опитваха да подремнат по време на работа или заспиваха прави, но надзорниците ги намираха и ги биеха. Чувствахме се сякаш умираме“, казва Чан, трети свидетел.

„Условията са наистина ужасни“, потвърждава проф. Канг Донг-уан от Университета „Донг-А“, който неведнъж е пътувал до Русия, за да интервюира севернокорейски работници. „Работят в опасни ситуации, често на тъмно, с минимални предпазни средства.“

По думите на бегълците, работниците са затворени на обекта и денонощно наблюдавани от севернокорейски агенти. Спят в мръсни, претъпкани контейнери, пълни с дървеници, или на пода на недовършени сгради, покрити с брезент, за да се пазят от студа.

Нам, един от тях, паднал от четири метра височина и си "разбил" лицето, но дори тогава му било забранено да отиде в болница.

В миналото десетки хиляди севернокорейци работеха в Русия, носейки милиони долари годишно за режима на Ким Чен Ун. Но през 2019 г. ООН забрани на страните да използват този труд, за да пресече финансирането на севернокорейската ядрена програма, и повечето работници бяха върнати.

Сега обаче ситуацията се е променила – само през миналата година в Русия са изпратени над 10 000 севернокорейци, твърдят източници от южнокорейското разузнаване. Очаква се броят им да надхвърли 50 000.

Докато повечето работят по големи строителни обекти, други са наети във фабрики за дрехи и IT центрове – в нарушение на санкциите на ООН.

Официални данни от Русия показват, че през 2024 г. в страната са влезли над 13 000 севернокорейци – 12 пъти повече спрямо предходната година. Почти 8000 са пристигнали със студентски визи – според експерти това е начин да се заобиколи забраната на ООН.

През юни руският министър Сергей Шойгу за пръв път призна, че 5000 севернокорейци ще бъдат изпратени за възстановяването на Курск. Според южнокорейските власти е „много вероятно“ скоро да бъдат изпратени и в окупираните от Русия украински територии.

„Русия има остра нужда от работна ръка, а севернокорейците са евтини, работливи и не се забъркват в проблеми“, казва проф. Андрей Ланков от Университета „Кукмин“ в Сеул.

В Северна Корея тези работни места зад граница са силно желани – обещават по-високо заплащане и шанс за по-добър живот. Но в действителност по-голямата част от доходите отиват директно в държавната хазна като „такса за лоялност“.

На работниците остават между 100 и 200 долара месечно, които получават едва при завръщането си – практика, която цели да ги спре от бягство.

„Чувствах се като в трудов лагер – затвор без решетки“, казва Тае. Той добави, че се е почувствал "засрамен", когато разбрал, че колегите му от Централна Азия печелят пет пъти повече за значително по-малко работа.

Джин още потръпва, когато си спомня как други работници са ги наричали роби: „Вие не сте мъже, а машини, които могат да говорят“.

Някои, като Тае, решават да избягат – той опаковал вещите си, сложил одеяло под чаршафите, за да изглежда, че спи, и напуснал обекта посред нощ. След дълго пътуване намерил адвокат, който му помогнал да стигне до Сеул.

През последните години малцина успяват да избягат с помощта на забранени мобилни телефони, купени с малкото си джобни, които получавали за цигари и алкохол. В отговор севернокорейските власти допълнително ограничават и без това минималната свобода на работниците.

„Преди можеха да излизат по двойки веднъж месечно, сега групите са от поне петима и под строг надзор“, казва активистът Ким Сеунг-чул.

Броят на пристигащите в Сеул избягали работници е намалял наполовина – от около 20 души през 2022 г. до едва 10 през 2024 г.

„Тези работници ще останат трайното наследство от военновременния съюз между Ким и Путин“, смята проф. Ланков, убеден, че изпращането им ще продължи и след края на войната.