Нова WhatsApp измама: Жена загуби 6000 лв след заплахи

Няколко дни по-късно пострадалата подала сигнал в полицията

12 август 2025, 16:31
Ж ена от Девин превела на измамници 6 000 лева след заплахи срещу нея и семейството ѝ, съобщи Елена Стоилова – говорител на Областна дирекция на МВР в Смолян. Тя посочи, че измамата е станала чрез мобилното приложение „WhatsApp“. 

Жена продаде жилището си в София заради

46-годишната жена е получила съобщение от чуждестранен телефонен номер с германски код. Тя била манипулирана с твърдения, че на границата има куфар с пари от незаконни дейности, регистриран на нейно име, и че може да бъде арестувана, ако не преведе сумата за „уреждане на проблема“. Под заплахи за нея и семейството ѝ тя превела на два пъти по 3000 лева по посочена банкова сметка. Няколко дни по-късно пострадалата подала сигнал в полицията.

Елена Стоилова уточни, че по случая е образувана проверка.

Източник: БТА, Елена Павлова    
