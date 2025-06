Самолет се разби в град, над 260 загинали

С амолет на Air India, пътуващ за Лондон с 242 души на борда, се разби само минути след излитането си от западния индийски град Ахмедабад в четвъртък, съобщиха авиокомпанията и полицията. Властите обявиха, че няма оцелели, но по-късно се оказа, че един британски гражданин от пътниците е открит жив. Самолетът е паднал в гъстонаселен район, има много пострадали на земята, разрушени са няколко сгради. Издирването на хора под руините продължава.

„Броят на загиналите при самолетната катастрофа към момента е 260“, каза полицейският комисар Види Чаудхари.

По информация на Air India, самолетът е пътувал към летище Гетуик във Великобритания, докато от полицията съобщиха, че катастрофата е станала в цивилен район близо до летището, предаде Reuters .

„Сградата, в която се е разбил самолетът, е общежитие на лекари. Вече сме разчистили около 70% до 80% от района и скоро ще изчистим и останалата част“, заяви пред журналисти висш полицейски служител.

Източник на Reuters съобщи, че сред 242-мата души на борда е имало 217 възрастни и 11 деца. Според данни на Air India – 169 от пътниците са били индийски граждани, 53 – британци, седем – португалци, а един – канадец.

Спасителни екипи съобщиха, че са открили между 30 и 35 тела на мястото на инцидента, като още хора остават затрупани. Загинали са и много студенти по медицина от държавния Медицински колеж „Б. Джей.“

По данни на сайта за проследяване на полети Flightradar24, машината е била Boeing 787-8 Dreamliner – един от най-модерните пътнически самолети в експлоатация.

„В момента изясняваме подробностите и ще споделим допълнителна информация“, посочиха от Air India в публикация в X. „Ранените се транспортират до най-близките болници.“​

Air India passenger plane,with 242 passenger, crashed just meters away from Ahmedabad Airport. pic.twitter.com/h3B76Mm4BN — Team SCB⚔️ #Citizen_Media🏹भारतपुत्र👣 (@1SanatanSatya) June 12, 2025

Според телевизионни канали катастрофата е станала непосредствено след излитането на самолета. Един от тях излъчи кадри, на които самолетът преминава над жилищен район и след това изчезва от екрана, преди да се издигне огромен огнен стълб зад сградите.

Видеа показват горящи отломки и гъст черен дим, издигащ се към небето край летището, както и хора, пренасяни на носилки и откарани с линейки.

Според въздушния контрол на летище Ахмедабад самолетът е излетял в 13:39 ч. местно време (08:09 ч. по Гринуич) от писта 23. Екипажът е подал сигнал „Mayday“, сигнализиращ за извънредна ситуация, след което комуникацията с машината е прекъснала.

Flightradar24 също потвърди, че последният сигнал от самолета е получен секунди след излитането.

„Машината е Boeing 787-8 Dreamliner с регистрация VT-ANB“, съобщиха от платформата.

От Boeing заявиха, че са запознати с първоначалните съобщения и работят по събирането на повече информация. Акциите на компанията (Boeing BA.N) паднаха с 6.8% до 199.13 долара при предпазарната търговия.

The Air India crash has happened behind civil hospital of Ahmedabad, Gate 7 to be precise pic.twitter.com/uwVTa6kspc — The Chosen One (@vdntvyas) June 12, 2025

Родният щат на Моди

Британските власти работят съвместно с индийските, за да установят спешно фактите около катастрофата и да окажат помощ на засегнатите, заяви британското външно министерство в изявление, публикувано на официалния му сайт.

Офисът на индийския министър на гражданската авиация съобщи, че премиерът Нарендра Моди е разпоредил да бъде оказана незабавна и пълна подкрепа за спасителните дейности.

Всички съответни служби са в повишена готовност и работят в координация, добавиха от министерството.

Ахмедабад е основният град в щата Гуджарат – родния щат на премиера Моди.

Летището в Ахмедабад обяви, че преустановява всички полети с незабавно действие. То се управлява от индийския конгломерат Adani Group.

„Шокирани и дълбоко натъжени сме от трагедията с полет 171 на Air India“, написа в X Гаутам Адани, основател и председател на групата.

„Сърцата ни са с семействата, преминаващи това невъобразимо страдание. Работим в тясно сътрудничество с всички власти и оказваме пълна подкрепа на засегнатите семейства на място“, допълни той.

Британският премиер Киър Стармър определи кадрите от катастрофата като „опустошителни“ и заяви, че получава постоянна информация за развоя на ситуацията. От Бъкингамския дворец съобщиха, че крал Чарлз също е информиран за случилото се.

Последната фатална самолетна катастрофа в Индия бе през 2020 г. и също беше свързана с Air India, чрез нейното нискотарифно подразделение Air India Express.

Тогава самолет Boeing 737 излезе извън пистата на летище в Южна Индия, което се намира върху т.нар. „плосък хълм“. Машината се подхлъзна, падна в долина и се разби с носа напред в земята.

При тази катастрофа загинаха 21 души.

Доскоро държавната Air India бе придобита от индийския конгломерат Tata Group през 2022 г., а през 2024 г. бе обединена с авиокомпанията Vistara – съвместно предприятие между Tata и Singapore Airlines.

От Tata съобщиха, че е активиран кризисен център и е сформиран екип за подкрепа на семействата, търсещи информация.

Breaking News 🚨



Air India plane crashed in Ahmedabad.

Nearly 242 passengers on the plane.



Claims of previous CM Vijay Rupani also present in the plane.(Not confirmed)#planecrash #AirIndia pic.twitter.com/fHKX3MqRj9 — Inside out (@INSIDDE_OUT) June 12, 2025

Какво знаем за самолета?

Боинг 787-8 Дриймлайнър (Boeing 787-8 Dreamliner) е двудвигателен, широкофюзелажен пътнически самолет за дълги разстояния, произведен от американската компания Боинг. Той е първият и най-малък вариант от семейството 787 Дриймлайнър, известен със своята висока горивна ефективност, значително намалени оперативни разходи и подобрен комфорт за пътниците. Моделът е проектиран да замени по-стари и по-малко ефективни самолети, предлагайки на авиокомпаниите по-икономични и гъвкави опции за експлоатация на нови и съществуващи маршрути.

Разработването на Боинг 787 започва през 2004 г. под кодовото име "7E7", като целта е създаването на изцяло нов клас самолети, които да революционизират пътуванията на дълги разстояния. Основна иновация е широкото използване на композитни материали в конструкцията, които съставляват над 50% от теглото на самолета, предимно под формата на подсилена с въглеродни влакна полимерна смола. Това значително намалява теглото, подобрява здравината и устойчивостта на корозия и умора. Първият полет на 787-8 е осъществен през декември 2009 г., а машината влиза в търговска експлоатация през октомври 2011 г. с японската авиокомпания All Nippon Airways (ANA).

Сред ключовите характеристики на 787-8 е неговата горивна ефективност, която е с около 20% по-добра в сравнение с предшествениците му, благодарение на олекотената конструкция, модерната аеродинамика и новите високооборотни турбовентилаторни двигатели (General Electric GEnx или Rolls-Royce Trent 1000). За пътниците са осигурени по-големи прозорци с електронно затъмняване, по-високо налягане в кабината, което е еквивалентно на надморска височина от 1800 метра (вместо обичайните 2400 метра), подобрена система за филтриране на въздуха и динамично LED осветление. Тези елементи допринасят за по-комфортно пътуване, намаляване на умората от дълги полети и подобряване на цялостното преживяване на борда.

Въпреки иновативния си дизайн, програмата 787 се сблъсква с първоначални забавяния в производството и някои технически проблеми след влизането в експлоатация, най-вече свързани с литиево-йонните батерии, което води до временно приземяване на целия флот 787 през 2013 г. Тези проблеми впоследствие са отстранени чрез модификации на дизайна и подобрен контрол на качеството. Боинг 787-8 типично превозва до 242 пътници в конфигурация с две класи и има максимален обхват от приблизително 13 620 километра. Той е ключов фактор за развитието на нови директни междуконтинентални маршрути, позволявайки на авиокомпаниите да заобикалят традиционните центрове и да предлагат по-директни връзки.

Дриймлайнърът е пример за значителен напредък в авиационното инженерство. Той трансформира концепцията за дълги полети и е широко приет от авиокомпании по целия свят, утвърждавайки своята роля като основен елемент от флотилиите за международен въздушен транспорт.

