Оцелял от самолетната катастрофа разказа

И ма оцелял британец от самолетната катастрофа в Индиям предава Би Би Си.

Полицейският комисар на Ахмедабад Малик заяви пред информационна агенция ANI, че има един оцелял, който е бил на място 11А на борда на катастрофиралия "Боинг" 787-8.

В интервю за индийската информационна агенция ANI Малик казва, че оцелелият „е в болница и го лекуват“.

Самолет с над 200 души се разби, има оцелял

В списъка с пътници, публикуван по-рано от властите, пише, че пътникът на място 11А е пътувал Вишваш Кумар Рамеш, британски гражданин.

Индийските медии съобщават, че са разговаряли с Вишваш в болницата. Той е показал бордната си карта, на която са посочени името и номерът на място 11А.

"Тридесет секунди след излитането се чу силен шум и след това самолетът се разби. Всичко се случи толкова бързо", споделил мъжът.

Студенти по медицина са сред загиналите, самолетът на Air India се е разбил върху трапезарията на общежитието им

Самолет на "Еър Индия", пътуващ за Лондон с 242 души на борда, се разби само минути след излитането си от западния индийски град Ахмедабад в четвъртък, съобщиха авиокомпанията и полицията. Властите обявиха, че няма оцелели, но по-късно се оказа, че един британски гражданин от пътниците е открит жив. Към момента са открити 204 тела. Самолетът е паднал в гъстонаселен район, има много пострадали на земята, разрушени са няколко сгради. Издирването на хора под руините продължава.

Вероятно на борда е имало 130 тона гориво, което е предизвикало мощна експлозия. Това е първият случай на катастрофа с този модел самолет.

Vishwashkumar Ramesh, a British citizen, is the sole survivor of Air India Flight 171. pic.twitter.com/gEkc995KYY