М илиони заразени и хиляди жертви – болести, които векове наред са погубвали цели поколения и са определяли съдбата на цивилизации, се завръщат отново. Какво ги събужда и има ли риск от пандемии? В „Темата на NOVA” тази седмица журналистът Виолета Манчева и операторът Мариела Петрова ще срещнат зрителите с водещи специалисти, лекари на първа линия и пациенти, за да разберат каква е цената на забравените уроци от миналото.

Коклюшът, познат като магарешка кашлица, вече се разпространява безпроблемно в десетки страни и застрашава най-малките. А една от най-заразните болести в историята – морбили, отново отнема животи в сърцето на Европа. Пред какви други невидими заплахи сме изправени? Дали древните патогени се събуждат отново заради спадащото доверие във ваксините? Или причините се крият в постоянната миграция на милиони хора и животни и промените в климата? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Даниел Георгиев.

Гледайте „Забравена заплаха“ в „Темата на NOVA“ на 21 ноември, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа. Всички епизоди на поредицата са налични след ефир на NOVA PLAY.