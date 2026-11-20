М айли Сайръс и дългогодишният ѝ партньор Макс Морандо са готови да минат под венчилото! Според източници на светското издание TMZ, двамата музиканти ще си кажат заветното „Да“ на романтична церемония в Южна Калифорния още този уикенд, съобщава Page Six.

Подробностите около предстоящото тържество засега се пазят в строга тайна, а представителите на двойката все още не са коментирали официално новината пред медиите.

Подсказки за сватбата и годежът с впечатляващ диамант

Новината за сватбата идва само месец след като Майли и Макс изпълниха заедно новата ѝ песен с показателното заглавие „Let’s Get Married“ („Да се оженим“) по време на концерт в зала Hollywood Bowl. Още през май майката на певицата – Тиш Сайръс – предизвика слухове, че двамата може вече да са женени, след като на церемонията по откриването на звездата на Майли на Холивудската алея на славата неволно подхвърли пред фотографите: „Ще доведем и съпруга“.

Miley Cyrus and Maxx Morando set to wed this weekend in Southern California: report https://t.co/tKIcDgcdse https://t.co/uHyje17y50 — New York Post (@nypost) November 20, 2026

Двойката се сгоди официално през декември миналата година, когато изпълнителката на хита „Flowers“ се появи с внушителен диамантен пръстен на премиерата на филма „Аватар: Огън и пепел“ в Лос Анджелис.

Любов, започнала от среща на сляпо

33-годишната Майли и 28-годишният барабанист Макс Морандо се запознават на среща на сляпо през 2021 г., разкри самата певица в интервю за Vogue. Връзката им става публична в края на същата година, а Сайръс, която преди това имаше брак с актьора Лиъм Хемсуърт, не крие колко хармонични са отношенията им.

Miley Cyrus 'set to marry' rocker fiance Maxx Morando this weekend in Southern California... six years after her divorce from Liam Hemsworth https://t.co/tsWWl1DWts — Daily Mail (@DailyMail) November 20, 2026

„Просто искаш да мечтаеш възможно най-мащабно и да имаш до себе си човек, който винаги ти казва, че можеш да го постигнеш“, сподели тя в предаването Good Morning America, добавяйки, че през годините с Морандо е преживяла огромно личностно израстване.