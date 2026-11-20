- В София ще бъдат разположени общо 232 специализирани контейнера за дрехи, обувки и текстил.
- Съдовете ще бъдат разпределени във всичките 24 района на столицата.
- Предвижда се GPS проследяване в реално време на контейнерите и транспортните автомобили.
- Годишният бюджет за системата е до 220 000 евро с ДДС.
- Максималната цена за обслужване на един контейнер е 45 евро с ДДС.
- Събраните материали ще се сортират за повторна употреба или рециклиране.
София ще разполага с 232 специализирани контейнера за разделно събиране на дрехи, обувки и текстилни материали. Те ще бъдат разпределени във всичките 24 района на столицата, а събирането и транспортирането на отпадъците ще се следят чрез GPS система.
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Това предвижда новият модел за организиране на разделното събиране на текстил, одобрен от Столичния общински съвет. Съветниците приеха доклада на заместник-кмета по екология инж. Николай Неделков, с който се определят условията, редът и минималните изисквания към бъдещите изпълнители.
„Целта ни е разделното събиране на текстил да стане лесно, удобно и сигурно за софиянци. Изграждаме мрежа от защитени контейнери, спираме вандализма и въвеждаме дигитален GPS контрол над целия процес, за да гарантираме, че събраните дрехи отиват за повторна употреба и рециклиране, а не в общия боклук“, заяви Неделков.
Новият модел предвижда по-строг общински контрол върху дейността, както и разплащане с избраните изпълнители според реално извършената работа.
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Къде ще бъдат поставени 232-та контейнера
Разпределението е съобразено с броя на жителите във всеки район, като нормативът предвижда най-малко един контейнер на 4000 души.
Най-много съдове ще има в район „Младост“ – 26, следван от „Витоша“ с 22. По 16 контейнера са предвидени за „Надежда“ и „Триадица“.
Пълното разпределение по райони е:
- Младост - 26
- Витоша - 22
- Надежда - 16
- Триадица - 16
- Нови Искър - 13
- Подуяне - 13
- Красно село -12
- Овча купел - 12
- Студентски - 9
- Изгрев - 9
- Люлин - 8
- Слатина - 8
- Лозенец - 8
- Средец - 7
- Възраждане - 7
- Искър - 7
- Красна поляна - 7
- Панчарево - 7
- Сердика - 6
- Илинден - 5
- Оборище - 5
- Банкя - 3
- Връбница - 3
- Кремиковци - 3.
Как ще работи новата система
Контейнерите ще бъдат специализирани метални съдове с механизми за защита от вандализъм и предотвратяване на нерегламентирано изваждане на съдържанието.
Всички контейнери и транспортни автомобили ще бъдат оборудвани с устройства за GPS проследяване в реално време. Данните ще постъпват в Информационната система за управление на отпадъците на Столичната община.
Така общината ще може да следи движението на съдовете, обслужването им и транспортирането на събраните материали.
Изпълнителите ще трябва да разполагат със собствени площадки и съоръжения за предварително третиране на отпадъците. Там събраният текстил ще се сортира и подготвя за повторна употреба или рециклиране.
Графиците за обслужване ще се съгласуват със Столичния инспекторат и районните администрации, за да се избегне препълването на контейнерите.
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Колко ще струва системата
Финансирането ще бъде осигурено от бюджета на Столичната община. Предвиденият годишен таван на разходите е до 183 334 евро без ДДС, или 220 000 евро с включен данък.
Плащанията към избраните изпълнители ще се извършват ежемесечно и ще бъдат обвързани с реално извършената дейност.
Максималната единична цена за обслужването на един контейнер е определена на 37,50 евро без ДДС, или 45 евро с ДДС.
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Кога ще започне изпълнението
Договорите с избраните изпълнители ще бъдат за срок от 12 месеца или до приемането от Министерския съвет на съответната национална наредба за отпадъците от обувки и текстил.
Решението на Столичния общински съвет предвижда да бъде проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител.