В София ще бъдат разположени общо 232 специализирани контейнера за дрехи, обувки и текстил.

Съдовете ще бъдат разпределени във всичките 24 района на столицата.

Предвижда се GPS проследяване в реално време на контейнерите и транспортните автомобили.

Годишният бюджет за системата е до 220 000 евро с ДДС.

Максималната цена за обслужване на един контейнер е 45 евро с ДДС.

Събраните материали ще се сортират за повторна употреба или рециклиране.

София ще разполага с 232 специализирани контейнера за разделно събиране на дрехи, обувки и текстилни материали. Те ще бъдат разпределени във всичките 24 района на столицата, а събирането и транспортирането на отпадъците ще се следят чрез GPS система.

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Това предвижда новият модел за организиране на разделното събиране на текстил, одобрен от Столичния общински съвет. Съветниците приеха доклада на заместник-кмета по екология инж. Николай Неделков, с който се определят условията, редът и минималните изисквания към бъдещите изпълнители.

„Целта ни е разделното събиране на текстил да стане лесно, удобно и сигурно за софиянци. Изграждаме мрежа от защитени контейнери, спираме вандализма и въвеждаме дигитален GPS контрол над целия процес, за да гарантираме, че събраните дрехи отиват за повторна употреба и рециклиране, а не в общия боклук“, заяви Неделков.

Новият модел предвижда по-строг общински контрол върху дейността, както и разплащане с избраните изпълнители според реално извършената работа.

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Къде ще бъдат поставени 232-та контейнера

Разпределението е съобразено с броя на жителите във всеки район, като нормативът предвижда най-малко един контейнер на 4000 души.

Най-много съдове ще има в район „Младост“ – 26, следван от „Витоша“ с 22. По 16 контейнера са предвидени за „Надежда“ и „Триадица“.

Пълното разпределение по райони е:

Младост - 26

Витоша - 22

Надежда - 16

Триадица - 16

Нови Искър - 13

Подуяне - 13

Красно село -12

Овча купел - 12

Студентски - 9

Изгрев - 9

Люлин - 8

Слатина - 8

Лозенец - 8

Средец - 7

Възраждане - 7

Искър - 7

Красна поляна - 7

Панчарево - 7

Сердика - 6

Илинден - 5

Оборище - 5

Банкя - 3

Връбница - 3

Кремиковци - 3.

Как ще работи новата система

Контейнерите ще бъдат специализирани метални съдове с механизми за защита от вандализъм и предотвратяване на нерегламентирано изваждане на съдържанието.

Всички контейнери и транспортни автомобили ще бъдат оборудвани с устройства за GPS проследяване в реално време. Данните ще постъпват в Информационната система за управление на отпадъците на Столичната община.

Така общината ще може да следи движението на съдовете, обслужването им и транспортирането на събраните материали.

Изпълнителите ще трябва да разполагат със собствени площадки и съоръжения за предварително третиране на отпадъците. Там събраният текстил ще се сортира и подготвя за повторна употреба или рециклиране.

Графиците за обслужване ще се съгласуват със Столичния инспекторат и районните администрации, за да се избегне препълването на контейнерите.

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Колко ще струва системата

Финансирането ще бъде осигурено от бюджета на Столичната община. Предвиденият годишен таван на разходите е до 183 334 евро без ДДС, или 220 000 евро с включен данък.

Плащанията към избраните изпълнители ще се извършват ежемесечно и ще бъдат обвързани с реално извършената дейност.

Максималната единична цена за обслужването на един контейнер е определена на 37,50 евро без ДДС, или 45 евро с ДДС.

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Кога ще започне изпълнението

Договорите с избраните изпълнители ще бъдат за срок от 12 месеца или до приемането от Министерския съвет на съответната национална наредба за отпадъците от обувки и текстил.

Решението на Столичния общински съвет предвижда да бъде проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител.