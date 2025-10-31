Свят

ANP: Центристката партия D66 печели изборите в Нидерландия

Роб Йетен е фаворит за следващ министър-председател.

31 октомври 2025, 15:50
След година на студентски протести пукнатините в сръбското управление се превърнаха в пропасти

Любимецът на ЕС: Роб Йетен е фаворит за изборите в Нидерландия

Секси, млад и хомосексуален: Кой е Роб Йетен, фаворитът за следващ премиер на Нидерландия

Адска турбуленция - видео показва как ловците на урагани преминават през окото на бурята „Мелиса“

Проливен дъжд се изля над Ню Йорк, жертви и транспортен хаос

Крал Чарлз отнема титлите и привилегиите на принц Андрю

Проучване: Повечето американци са против балната зала на Тръмп в Белия дом

Масирана нощна атака в Запорожие, 13 пострадали, сред които и деца

Ц ентристко-либералната партия D66 спечели парламентарните избори в Нидерландия, съобщи в петък националната агенция ANP, пише Politico.

Партията на Роб Йетен и крайнодясната Партия на свободата (PVV) на Герт Вилдерс излязоха наравно с по 26 места в парламента след гласуването в сряда. Но според окончателните резултати, при 99,7% преброени бюлетини, D66 е изпреварила PVV с 15 155 гласа и вече не може да бъде настигната.

Това поставя Йетен в изгодна позиция да започне преговори за съставяне на коалиционно правителство, право, което традиционно се пада на партията, спечелила най-много места, и да стане новият министър-председател на Нидерландия, ако успее да изгради стабилно мнозинство.

D66 и PVV изпревариха либералите от Народната партия за свобода и демокрация (VVD), които спечелиха 22 места; Алиансът на зелената левица и труда получи 20 места; и центристко-дясната Християндемократическа апелация (CDA) с 18 места. Консервативната JA21 стана най-голямата сред малките партии с девет депутати.

Йетен вече заяви, че вижда необходимост от широка коалиция, тъй като D66 е "малка партия" по нидерландските стандарти. Временно изпълняващият длъжността премиер Дик Схоф предупреди в петък, че процесът на коалиционни преговори "няма да бъде бърз".

Формирането на коалиция може да се окаже сложно, тъй като ще изисква убеждаване на центристките либерали от VVD и Алианса на зелената левица и труда да влязат в едно и също правителство, след ожесточена предизборна кампания, в която двете страни си разменяха остри атаки.

"26 места, също като D66. Никой не побеждава PVV. Абсолютно никой!", написа Вилдерс предизвикателно в социалната мрежа X в четвъртък. Ден по-късно той добави: "Какъвто и да е националният резултат, PVV отново е най-голямата партия в много провинции, включително Лимбург" - родната му област.

PVV беше най-голямата партия в предишното коалиционно правителство на страната, кабинет, белязан от вътрешни конфликти, който се разпадна, след като Вилдерс оттегли подкрепата си заради спор по политиката за убежище. Крайно-десният лидер обаче почти няма шанс да участва в следващото правителство, тъй като останалите партии вече изключиха възможността за съюз с него.

С изключение на VVD, бившите коалиционни партньори на Вилдерс претърпяха сериозен провал на изборите: популисткото движение на фермерите BBB изгуби три от седемте си места, а центристката партия Нов обществен договор (NSC), която имаше 20 депутати през 2023 г., напълно отпадна от парламента.

Вижте в нашата галерия: Роб Йетен фаворит за премиер на Нидерландия

Източник: Politico     
