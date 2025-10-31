Любимецът на ЕС: Роб Йетен е фаворит за изборите в Нидерландия

Масирана нощна атака в Запорожие, 13 пострадали, сред които и деца

П арламентарните избори в Нидерландия в сряда вероятно ще бъдат запомнени като един от най-добрите дни за европейските центристи от години насам.

Крайнодесният популист Вилдерс Вилдерс, който след изненадващата си победа на изборите през 2023 г. призоваваше за излизане на страната от ЕС, загуби близо една трета от своите избиратели след 11 хаотични месеца в коалиционно управление.

В същото време проевропейският либерал Роб Йетен постигна внушителен възход в последните дни на кампанията и има сериозен шанс да стане министър-председател. На 38 години той би бил най-младият премиер в страната след Втората световна война и първият открито гей лидер в историята ѝ.

"Това е исторически изборен резултат, защото показахме не само на Нидерландия, но и на света, че е възможно да се победи популизмът и крайната десница", заяви Йетен пред своите поддръжници. "Нетърпелив съм да започнем разговори за създаването на амбициозна коалиция възможно най-скоро."

В Брюксел приемат възхода му с облекчение. Нидерландската дипломация отдавна се смята за една от най-влиятелните в ЕС, но през последните две години страната изгуби част от своето влияние.

"Мнозина в брюкселския балон приветстват възхода на една проевропейска, реформаторска и отговорна партия", казва анонимно европейски дипломат. "Нидерландците имат какво да допринесат за Европейския съюз."

Но дори и сега, когато изглежда, че "епохата Вилдерс" приключва, центристите в Европа не бива да празнуват прибързано.

The Dutch election favorite and the fervently pro-European liberal Rob Jetten is the European Union’s dream.https://t.co/9RFl9p86G2 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) October 30, 2025

"Йетен в Европа"

Партията на Йетен, "Демократи 66" (D66), никога не е имала толкова силен резултат. Ако той получи поста, това ще е първият премиер на страната от тази формация. В интервю за Politico Йетен заяви, че иска да сближи Нидерландия с Европейския съюз.

Вилдерс, който настояваше страната да държи дистанция от ЕС, вероятно ще остане извън управлението. Йетен е неговата пълна противоположност - мечтата на един евроентусиаст.

"Трябва да спрем да казваме "не" по навик и да започнем да казваме "да" на съвместните решения", каза Йетен. "Ако не задълбочим интеграцията, Европа ще бъде изправена пред катастрофа."

Очаква се бъдещото правителство да запази умерената линия: предпазливост към дългосрочния бюджет на ЕС, контрол върху миграцията, подкрепа за търговията и Украйна, както и по-силна обща отбрана.

По-сложна ще бъде темата за климатичната политика. Йетен е твърд поддръжник на зеления преход и може да влезе в коалиция с обединението "Зелени-Лейбъристи", ръководено от бившия еврокомисар Франс Тимерманс.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен смекчава някои зелени мерки заради натиск от десницата, но настоява за нови цели за намаляване на парниковите емисии до 2040 г. За Брюксел ключов въпрос ще бъде как Йетен ще съчетае климатичните ангажименти с растежа на икономиката.

Жилищната криза и миграцията са централни теми в кампанията, често използвани от крайната десница. Те ще останат приоритет и на европейско ниво.

Дипломати в Брюксел обаче се тревожат дали новото правителство ще бъде стабилно и колко време ще отнеме неговото формиране. След последните избори през 2023 г. минаха седем месеца, преди Дик Схооф да поеме поста премиер.

"За европейското сътрудничество е жизненоважно новото правителство да бъде стабилно и решително, предвид геополитическите предизвикателства пред Европа", коментира същият дипломат.

Вилдерс в изолация

Под победата на проевропейските сили обаче се крият тревожни тенденции.

Резултатите са изключително променливи. Повечето избиратели са решили за кого да гласуват в последния момент. Вилдерс, който през 2023 г. спечели 37 от 150-те места в долната камара, сега се очаква да получи около 26. Партията на Йетен, едва с 9 места преди две години, също се изкачва до 26, според прогнозата на агенция ANP.

Християндемократите (CDA) пък набират сили от 5 на 18 места. При такива резки колебания изходът от следващите избори може отново да изненада.

Повечето големи партии отказват да работят с Вилдерс, което прави Йетен фаворит за премиерския пост. Но Вилдерс не смята да се оттегля. "Няма да се отървете от мен, докато не стана на 80", заяви 62-годишният лидер.

В опозиция, освободен от ограниченията на властта, той вероятно ще възобнови острите си кампании срещу исляма, имиграцията и ЕС, както направиха Доналд Тръмп, Марин Льо Пен и Найджъл Фараж след свои временни поражения.

"Надявахме се на друг резултат, но устояхме", написа Вилдерс в платформата X. "По-решени сме от всякога."

De kiezer heeft gesproken. We hadden op een andere uitslag gehoopt maar onze rug rechtgehouden. We zijn strijdvaardiger dan ooit en nog steeds de tweede en misschien wel grootste partij van Nederland. pic.twitter.com/Tpas3TUZRn — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 29, 2025

Краят на Тимерманс

Друга сянка върху проевропейската еуфория е поражението на Франс Тимерманс. Неговият блок "Зелени-Лейбъристи" се очаква да падне от 25 на 20 места, а самият той подаде оставка като лидер.

Бившият заместник-председател на Европейската комисия беше възприеман като представител на брюкселския елит, а резултатът му се разглежда и като знак за кризата на европейската левица.

"Очевидно не успях да убедя достатъчно хора да гласуват за нас", призна Тимерманс. "Време е да предам щафетата на следващото поколение."

Въпреки триумфа на Йетен, прекалената му проевропейска убеденост може да се обърне срещу него при следващите избори, ако не успее да оправдае очакванията. Историята в Нидерландия, и не само там, показва, че евроскептиците винаги чакат подходящия момент, за да отвърнат на удара.