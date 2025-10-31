Свят

Любимецът на ЕС: Роб Йетен е фаворит за изборите в Нидерландия

Брюкселският елит не бива да празнува прекалено рано

31 октомври 2025, 14:29
След година на студентски протести пукнатините в сръбското управление се превърнаха в пропасти

След година на студентски протести пукнатините в сръбското управление се превърнаха в пропасти
Секси, млад и хомосексуален: Кой е Роб Йетен, фаворитът за следващ премиер на Нидерландия

Секси, млад и хомосексуален: Кой е Роб Йетен, фаворитът за следващ премиер на Нидерландия
Адска турбуленция - видео показва как ловците на урагани преминават през окото на бурята „Мелиса“

Адска турбуленция - видео показва как ловците на урагани преминават през окото на бурята „Мелиса“
Проливен дъжд се изля над Ню Йорк, жертви и транспортен хаос

Проливен дъжд се изля над Ню Йорк, жертви и транспортен хаос
Крал Чарлз отнема титлите и привилегиите на принц Андрю

Крал Чарлз отнема титлите и привилегиите на принц Андрю
Проучване: Повечето американци са против балната зала на Тръмп в Белия дом

Проучване: Повечето американци са против балната зала на Тръмп в Белия дом
Масирана нощна атака в Запорожие, 13 пострадали, сред които и деца

Масирана нощна атака в Запорожие, 13 пострадали, сред които и деца
D66 триумфира в Нидерландия, Вилдерс губи власт след рязък спад

D66 триумфира в Нидерландия, Вилдерс губи власт след рязък спад

П арламентарните избори в Нидерландия в сряда вероятно ще бъдат запомнени като един от най-добрите дни за европейските центристи от години насам.

Крайнодесният популист Вилдерс Вилдерс, който след изненадващата си победа на изборите през 2023 г. призоваваше за излизане на страната от ЕС, загуби близо една трета от своите избиратели след 11 хаотични месеца в коалиционно управление.

В същото време проевропейският либерал Роб Йетен постигна внушителен възход в последните дни на кампанията и има сериозен шанс да стане министър-председател. На 38 години той би бил най-младият премиер в страната след Втората световна война и първият открито гей лидер в историята ѝ.

"Това е исторически изборен резултат, защото показахме не само на Нидерландия, но и на света, че е възможно да се победи популизмът и крайната десница", заяви Йетен пред своите поддръжници. "Нетърпелив съм да започнем разговори за създаването на амбициозна коалиция възможно най-скоро."

В Брюксел приемат възхода му с облекчение. Нидерландската дипломация отдавна се смята за една от най-влиятелните в ЕС, но през последните две години страната изгуби част от своето влияние.

"Мнозина в брюкселския балон приветстват възхода на една проевропейска, реформаторска и отговорна партия", казва анонимно европейски дипломат. "Нидерландците имат какво да допринесат за Европейския съюз."

Но дори и сега, когато изглежда, че "епохата Вилдерс" приключва, центристите в Европа не бива да празнуват прибързано.

  • "Йетен в Европа"

Партията на Йетен, "Демократи 66" (D66), никога не е имала толкова силен резултат. Ако той получи поста, това ще е първият премиер на страната от тази формация. В интервю за Politico Йетен заяви, че иска да сближи Нидерландия с Европейския съюз.

Вилдерс, който настояваше страната да държи дистанция от ЕС, вероятно ще остане извън управлението. Йетен е неговата пълна противоположност - мечтата на един евроентусиаст.

"Трябва да спрем да казваме "не" по навик и да започнем да казваме "да" на съвместните решения", каза Йетен. "Ако не задълбочим интеграцията, Европа ще бъде изправена пред катастрофа."

Очаква се бъдещото правителство да запази умерената линия: предпазливост към дългосрочния бюджет на ЕС, контрол върху миграцията, подкрепа за търговията и Украйна, както и по-силна обща отбрана.

По-сложна ще бъде темата за климатичната политика. Йетен е твърд поддръжник на зеления преход и може да влезе в коалиция с обединението "Зелени-Лейбъристи", ръководено от бившия еврокомисар Франс Тимерманс.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен смекчава някои зелени мерки заради натиск от десницата, но настоява за нови цели за намаляване на парниковите емисии до 2040 г. За Брюксел ключов въпрос ще бъде как Йетен ще съчетае климатичните ангажименти с растежа на икономиката.

Жилищната криза и миграцията са централни теми в кампанията, често използвани от крайната десница. Те ще останат приоритет и на европейско ниво.

Дипломати в Брюксел обаче се тревожат дали новото правителство ще бъде стабилно и колко време ще отнеме неговото формиране. След последните избори през 2023 г. минаха седем месеца, преди Дик Схооф да поеме поста премиер.

"За европейското сътрудничество е жизненоважно новото правителство да бъде стабилно и решително, предвид геополитическите предизвикателства пред Европа", коментира същият дипломат.

Вижте в нашата галерия: Роб Йетен фаворит за премиер на Нидерландия

Роб Йетен фаворит за премиер на Нидерландия
20 снимки
Роб Йетен фаворит за премиер на Нидерландия
Роб Йетен фаворит за премиер на Нидерландия
Роб Йетен фаворит за премиер на Нидерландия
Роб Йетен фаворит за премиер на Нидерландия
  • Вилдерс в изолация

Под победата на проевропейските сили обаче се крият тревожни тенденции.

Резултатите са изключително променливи. Повечето избиратели са решили за кого да гласуват в последния момент. Вилдерс, който през 2023 г. спечели 37 от 150-те места в долната камара, сега се очаква да получи около 26. Партията на Йетен, едва с 9 места преди две години, също се изкачва до 26, според прогнозата на агенция ANP.

Християндемократите (CDA) пък набират сили от 5 на 18 места. При такива резки колебания изходът от следващите избори може отново да изненада.

Повечето големи партии отказват да работят с Вилдерс, което прави Йетен фаворит за премиерския пост. Но Вилдерс не смята да се оттегля. "Няма да се отървете от мен, докато не стана на 80", заяви 62-годишният лидер.

В опозиция, освободен от ограниченията на властта, той вероятно ще възобнови острите си кампании срещу исляма, имиграцията и ЕС, както направиха Доналд Тръмп, Марин Льо Пен и Найджъл Фараж след свои временни поражения.

"Надявахме се на друг резултат, но устояхме", написа Вилдерс в платформата X. "По-решени сме от всякога."

  • Краят на Тимерманс

Друга сянка върху проевропейската еуфория е поражението на Франс Тимерманс. Неговият блок "Зелени-Лейбъристи" се очаква да падне от 25 на 20 места, а самият той подаде оставка като лидер.

Бившият заместник-председател на Европейската комисия беше възприеман като представител на брюкселския елит, а резултатът му се разглежда и като знак за кризата на европейската левица.

"Очевидно не успях да убедя достатъчно хора да гласуват за нас", призна Тимерманс. "Време е да предам щафетата на следващото поколение."

Въпреки триумфа на Йетен, прекалената му проевропейска убеденост може да се обърне срещу него при следващите избори, ако не успее да оправдае очакванията. Историята в Нидерландия, и не само там, показва, че евроскептиците винаги чакат подходящия момент, за да отвърнат на удара.

Източник: Politico     
Роб Йетен Нидерландски избори Европейски съюз Херт Вилдерс Популизъм D66 Коалиционно управление Франс Тимерманс Евроскептицизъм Климатична политика
Последвайте ни

По темата

Израел идентифицира телата на върнатите заложници, един от тях е с българско гражданство

Израел идентифицира телата на върнатите заложници, един от тях е с българско гражданство

"Пълзящ авторитаризъм": Тъмната страна на управлението на Зеленски

Червени магнитни бури през ноември - кой е най-уязвим и как да се пазим

Червени магнитни бури през ноември - кой е най-уязвим и как да се пазим

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Какви са очакванията на експертите за имотния пазар у нас

Какви са очакванията на експертите за имотния пазар у нас

pariteni.bg
Второто поколение хибриди на Volvo ще останат на пазара до към 2040 г.

Второто поколение хибриди на Volvo ще останат на пазара до към 2040 г.

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 ден
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъжът мълчи, защото не иска да се кара. Жената се кара, защото мъжът мълчи.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зрелищна четворна елиминация в “Игри на волята” тази вечер

Зрелищна четворна елиминация в “Игри на волята” тази вечер

Любопитно Преди 19 минути

Кои ще са съперниците на Дино и Дечо от Лечителите?

Истинската история зад „Сиянието“: Хотелът, който вдъхнови кошмара на Стивън Кинг

Истинската история зад „Сиянието“: Хотелът, който вдъхнови кошмара на Стивън Кинг

Любопитно Преди 44 минути

Стивън Кинг неведнъж е разказвал как идеята му се е родила именно по време на престой в хотел „Стенли“ в Колорадо

Съдът отмени ареста на собственика на „дома ужасите“ в с. Ягода

Съдът отмени ареста на собственика на „дома ужасите“ в с. Ягода

България Преди 1 час

С оглед на обстоятелството, че са събрани почти всички доказателства, съдът е счел, че няма реална опасност обвиняемият да въздейства върху свидетелите, да манипулира или укрие доказателства

Радев удостои с Почетния знак на президента дейци на културата

Радев удостои с Почетния знак на президента дейци на културата

България Преди 1 час

Бюджетната комисия подкрепи ограничаването на износа на горива

Бюджетната комисия подкрепи ограничаването на износа на горива

България Преди 1 час

Предложението беше внесено от депутати от управляващата коалиция и "ДПС- Ново начало"

Поклонението пред тленните останки на Иван Тенев ще е на 2 ноември

Поклонението пред тленните останки на Иван Тенев ще е на 2 ноември

България Преди 2 часа

Погребението ще бъде на Централните софийски гробища от 15:30 часа

<p>Утре е Архангелова задушница, как да се подготвим за нея</p>

Утре е Архангелова задушница, как да се подготвим за нея

България Преди 2 часа

Тя предшества празника на Свети Архангел Михаил, водачът на небесните сили и покровител на душите на починалите

След скандала с принц Андрю: Дъщерите му тихомълком отлетяха в чужбина

След скандала с принц Андрю: Дъщерите му тихомълком отлетяха в чужбина

Свят Преди 2 часа

35-годишната принцеса Юджини беше заснета в Париж, а принцеса Беатрис,бе забелязана в Саудитска Арабия

Карибите: Какво иска Доналд Тръмп и докъде ще стигне?

Карибите: Какво иска Доналд Тръмп и докъде ще стигне?

Свят Преди 2 часа

САЩ изпратиха толкова много военни кораби в Карибския басейн, че едва ли става дума само за борба срещу наркомафията

Нито вещица, нито дух, Мелания раздава бонбони с луксозно палто

Нито вещица, нито дух, Мелания раздава бонбони с луксозно палто

Свят Преди 2 часа

Първата дама не се маскира, но добавя деликатен намек към популярния англосаксонски празник чрез гардероба си

Снимката е илюстративна

Круизен кораб с над 200 души на борда заседна в река Дунав

Свят Преди 2 часа

Причината - ниско ниво на водите

„Раздайте парите си“: Били Айлиш отправи силно послание към милиардерите

„Раздайте парите си“: Били Айлиш отправи силно послание към милиардерите

Любопитно Преди 3 часа

23-годишната поп звезда използва речта си при приемането на отличието „Музикален новатор“, за да призове милиардерите да поделят богатството си

Флагът на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)

МААЕ с критично предупреждение: Руски удари застрашиха ядрени подстанции в Украйна

Свят Преди 3 часа

Генералният директор на МААЕ, Рафаеле Гроси, заяви: „Опасностите за ядрената безопасност остават много реални и постоянно присъстващи“

Асен Василев: Борисов достигна пенсионна възраст и разбра, че е добре да се вдигат пенсиите

Асен Василев: Борисов достигна пенсионна възраст и разбра, че е добре да се вдигат пенсиите

България Преди 3 часа

Лошата новина, по думите на бившия финансов министър, е, че лидерът на ГЕРБ "е учил урока само наполовина"

Иванка Тръмп привлича всички погледи за рождения си ден след откровено признание

Иванка Тръмп привлича всички погледи за рождения си ден след откровено признание

Любопитно Преди 3 часа

НАСА опроверга Ким Кардашиян за фалшивото кацане на Луната

НАСА опроверга Ким Кардашиян за фалшивото кацане на Луната

Любопитно Преди 3 часа

Изпълняващият длъжността администратор на НАСА Шон Дъфи отговори кратко: "Да, били сме на Луната преди... 6 пъти!"

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим, ако кучето ни изяде нещо сладко на Хелоуин

dogsandcats.bg

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
1

Какво не знаем за Черно море

sinoptik.bg
1

Подхранват лешояди по европроект

sinoptik.bg

Енджи Касабие: Егоизъм е да искаш да имаш дете на всяка цена

Edna.bg

Крал Чарлз лиши брат си Андрю от титлата „принц“

Edna.bg

Байерн промотира още един голям талант, но първо трябва да го запази

Gong.bg

Илиян Филипов надъха Ботев за дербито: Това не е просто мач, а битката за Пловдив

Gong.bg

Мъж с българско гражданство е сред идентифицираните заложници, чиито тела върна „Хамас“ на Израел

Nova.bg

България превантивно спира износа на дизел и авиационно гориво

Nova.bg