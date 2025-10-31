Свят

Секси, млад и хомосексуален: Кой е Роб Йетен, фаворитът за следващ премиер на Нидерландия

Политическият възход на 38-годишния лидер на D66 е забележителен - от петото място до върха на нидерландската политика за по-малко от две години

31 октомври 2025, 13:22
Адска турбуленция - видео показва как ловците на урагани преминават през окото на бурята „Мелиса“

Адска турбуленция - видео показва как ловците на урагани преминават през окото на бурята „Мелиса“
Проливен дъжд се изля над Ню Йорк, жертви и транспортен хаос

Проливен дъжд се изля над Ню Йорк, жертви и транспортен хаос
Крал Чарлз отнема титлите и привилегиите на принц Андрю

Крал Чарлз отнема титлите и привилегиите на принц Андрю
Проучване: Повечето американци са против балната зала на Тръмп в Белия дом

Проучване: Повечето американци са против балната зала на Тръмп в Белия дом
Масирана нощна атака в Запорожие, 13 пострадали, сред които и деца

Масирана нощна атака в Запорожие, 13 пострадали, сред които и деца
D66 триумфира в Нидерландия, Вилдерс губи власт след рязък спад

D66 триумфира в Нидерландия, Вилдерс губи власт след рязък спад
Доналд Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея, какво обсъдиха

Доналд Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея, какво обсъдиха
Украински военен: Ситуацията в Покровск е истински ад

Украински военен: Ситуацията в Покровск е истински ад

Р об Йетен успя да извърви изключителен път, издигайки социално-либералната партия D66 от периферията до първите позиции в Нидерландия. Политическите обстоятелства сякаш се подредиха идеално за 38-годишния политик.

По време на кампанията Йетен бе почти постоянно на телевизионния екран. Усмивката и позитивното му послание се оказаха печеливша комбинация, докато опонентите му често изглеждаха напрегнати. Когато Вилдерс отмени свое участие поради съображения за сигурност, Йетен незабавно зае мястото му. Появи се дори в популярното телевизионно състезание "Най-умният човек", записано месеци по-рано, пише BBC.

D66 остана незасегната от провала на 11-месечната коалиция с партията на Вилдерс, тъй като Йетен бе претърпял тежко поражение на изборите през 2023 г. Правителството тогава се разпадна заради спор по миграционната политика. Този път обаче той заложи на положителен тон и лозунга "Het kan wel" - оптимистичен еквивалент на "Да, можем!", който контрастираше рязко с реториката на Вилдерс, когото Йетен обвини, че "сее разделение".

Възможно е Йетен да стане първият министър-председател на Нидерландия, който е хомосексуалист.

Израснал в малко градче в южната провинция Брабант, той се определя като "запален по политиката още от дете". Открито заявява сексуалната си ориентация от млада възраст, но не я превръща в централен елемент от политическата си идентичност. Преди пет години публикува видео, в което чете хомофобски съобщения, получени на телефона си, за да подчертае значението на международния ден срещу хомофобията.

В момента Йетен е сгоден за аржентинския хокеист Николас Кийнън, като сватбата им е планирана за следващата година.

След като работи известно време в нидерландската железопътна компания ProRail, Йетен е избран за депутат през 2017 г. и впоследствие заема поста министър по климата в правителството на дългогодишния премиер Марк Рюте.

Като министър той настояваше за амбициозни климатични цели, което му донесе и критики от колеги в парламента, че е "прекалено настойчив". Плановете му се сблъскаха с реалността след руската инвазия в Украйна, която доведе до скок в енергийните цени.

След слабото представяне на D66 през 2023 г. медиите го нарекоха "Робот Йетен" заради сдържания му стил пред камерите. Когато обаче успехът му стана ясен след последните избори, репортер му подхвърли с усмивка: "Робот Йетен ще бъде министър-председател!", на което той отвърна с широка усмивка: "Понякога в политиката стават наистина луди неща."

Мнозина го сравняват с Марк Рюте, който в момента оглавява НАТО, а това сравнение определено му харесва. Подобно на Рюте, Йетен изглежда винаги спокоен, практичен и способен да работи с малко сън. Разликата, според негов колега от партията Рой Крамер, е, че "Рюте обича да говори непрекъснато, а Йетен е по-сдържан".

Новият либерален лидер има амбициозни планове, сред които решаването на жилищната криза в страната. Недостигът на жилища в Нидерландия се изчислява на около 400 000. Той обещава изграждането на 10 нови града и критикува предишните правителства, че "не са постигнали нищо значимо през последните 10–15 години".

За да се задържи на върха, Йетен ще трябва да прояви същата политическа гъвкавост и устойчивост, които осигуриха на Рюте четири последователни мандата.

По време на кампанията той вече премина през един неловък момент - опит за шега по адрес на престолонаследничката принцеса Амалия по време на среща със студенти в Ротердам, който бе посрещнат с критики. Йетен се извини и призна, че забележката е била неуместна, но скандалът не повлия на кампанията му.

Вижте в нашата галерия: Роб Йетен фаворит за премиер на Нидерландия

Роб Йетен фаворит за премиер на Нидерландия
20 снимки
Роб Йетен фаворит за премиер на Нидерландия
Роб Йетен фаворит за премиер на Нидерландия
Роб Йетен фаворит за премиер на Нидерландия
Роб Йетен фаворит за премиер на Нидерландия
  • "Възможности за всички"

В нощта, когато Тео ван Гог бе убит, в родния ми град Уден бе подпалено турско начално училище. Оказа се, че извършителите са мои съотборници от футболния отбор, които просто са решили "да си направят беля". Но външният свят бързо заклейми нашето селище като огнище на крайнодесни младежи. Заедно с няколко приятели решихме да докажем, че това не е вярно. Организирахме кампании и говорихме пред общинския съвет. Винаги съм се интересувал от политика, но тогава за първи път осъзнах, че ако не си съгласен с нещо, трябва да действаш, разказва Йетен, цитиран от официалния сайт на Камара на представителите на Нидерландия.

D66 триумфира в Нидерландия, Вилдерс губи власт след рязък спад

  • Решителност

Година по-късно, когато започнах да уча в Наймеген, се присъединих към "Младите демократи", младежкото крило на D66. По-късно станах председател на групата на D66 в общинския съвет на Наймеген. Чувствам се у дома в тази партия. D66 винаги е показвала своята решителност и способност да взема трудни решения в сложни времена.

Политическа буря разтърси Нидерландия преди изборите

  • Да вървим напред

През следващите години трябва да увеличим инвестициите в образованието и да ускорим интеграцията на бежанците. Можем да стимулираме зеления икономически растеж, като осигурим по-добра подкрепа за иновативните предприемачи. И трябва да имаме смелостта да бъдем водещи в интелигентните транспортни решения, както за големите градове, така и за обезлюдяващите се региони, така че възможностите да бъдат буквално и преносно достъпни за всички.

Източник: BBC    
Роб Йетен D66 Нидерландия Политика Избори Министър-председател Социален либерализъм ЛГБТ Жилищна криза Климатични цели
Последвайте ни

По темата

Круизен кораб с над 200 души на борда заседна в река Дунав

Круизен кораб с над 200 души на борда заседна в река Дунав

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Адвокатите на Благомир Коцев поискаха прекратяване на досъдебното производство

Адвокатите на Благомир Коцев поискаха прекратяване на досъдебното производство

След скандала с принц Андрю: Дъщерите му тихомълком отлетяха в чужбина

След скандала с принц Андрю: Дъщерите му тихомълком отлетяха в чужбина

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 ден
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъжът мълчи, защото не иска да се кара. Жената се кара, защото мъжът мълчи.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Бюджетната комисия подкрепи ограничаването на износа на горива

Бюджетната комисия подкрепи ограничаването на износа на горива

България Преди 11 минути

Предложението беше внесено от депутати от управляващата коалиция и "ДПС- Ново начало"

Поклонението пред тленните останки на Иван Тенев ще е на 2 ноември

Поклонението пред тленните останки на Иван Тенев ще е на 2 ноември

България Преди 37 минути

Погребението ще бъде на Централните софийски гробища от 15:30 часа

„Раздайте парите си“: Били Айлиш отправи силно послание към милиардерите

„Раздайте парите си“: Били Айлиш отправи силно послание към милиардерите

Любопитно Преди 1 час

23-годишната поп звезда използва речта си при приемането на отличието „Музикален новатор“, за да призове милиардерите да поделят богатството си

Флагът на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)

МААЕ с критично предупреждение: Руски удари застрашиха ядрени подстанции в Украйна

Свят Преди 1 час

Генералният директор на МААЕ, Рафаеле Гроси, заяви: „Опасностите за ядрената безопасност остават много реални и постоянно присъстващи“

Асен Василев: Борисов достигна пенсионна възраст и разбра, че е добре да се вдигат пенсиите

Асен Василев: Борисов достигна пенсионна възраст и разбра, че е добре да се вдигат пенсиите

България Преди 1 час

Лошата новина, по думите на бившия финансов министър, е, че лидерът на ГЕРБ "е учил урока само наполовина"

Иванка Тръмп привлича всички погледи за рождения си ден след откровено признание

Иванка Тръмп привлича всички погледи за рождения си ден след откровено признание

Любопитно Преди 1 час

НАСА опроверга Ким Кардашиян за фалшивото кацане на Луната

НАСА опроверга Ким Кардашиян за фалшивото кацане на Луната

Любопитно Преди 1 час

Изпълняващият длъжността администратор на НАСА Шон Дъфи отговори кратко: "Да, били сме на Луната преди... 6 пъти!"

Г-н Андрю Маунтбатън Уиндзор

Това ли е дъното за г-н Андрю, доскоро известен като „принц“

Любопитно Преди 2 часа

Дворецът се надява най-накрая да сложи край на безкрайния нефтен разлив от лоши новини около Андрю

Снимката е илюстративна

Взрив на бензиностанция в Германия, има тежко ранени

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал в град Кастроп-Рауксел, провинция Северен Рейн-Вестфалия

Семейство Тръмп посрещна свои двойници в Белия дом

Семейство Тръмп посрещна свои двойници в Белия дом

Любопитно Преди 2 часа

Започва Black Friday на Flip.bg

Започва Black Friday на Flip.bg

Технологии Преди 2 часа

Кампанията ще продължи цял месец, с големи отстъпки на вече ниски цени и над 20 0000 продукта, включени в предложенията

Какви профилактични прегледи и изследвания ни се полагат по НЗОК

Какви профилактични прегледи и изследвания ни се полагат по НЗОК

България Преди 2 часа

Профилактичните прегледи, които НЗОК заплаща за всички здравноосигурени граждани, са задължителни

<p>Член на германския Бундестаг: Част от руските дронове са &quot;направени от стиропор и шперплат&quot;</p>

"Няма млад човек, който би рискувал живота си за Мерц": АзГ води вътрешна война, която подкопава пътя ѝ към властта

Свят Преди 2 часа

Вътрешните спорове в "Алтернатива за Германия" показват колко далеч е партията от поведението на реална управляваща сила

Тейяна Тейлър зашемети с прозрачна рокля на червения килим

Тейяна Тейлър зашемети с прозрачна рокля на червения килим

Любопитно Преди 2 часа

Под прозрачната материя Тейлър носеше единствено черни бикини

„Симфонии на безценица“ в „Темата на NOVA“

„Симфонии на безценица“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 2 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Като превантивна мярка: Предлагат да се спре износът на дизел и авиационно гориво от България

Като превантивна мярка: Предлагат да се спре износът на дизел и авиационно гориво от България

България Преди 2 часа

Проектът на решение ще се гледа в Бюджетната комисия, а след това в пленарната зала

Всичко от днес

От мрежата

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg
1

Какво не знаем за Черно море

sinoptik.bg
1

Подхранват лешояди по европроект

sinoptik.bg

Крал Чарлз лиши брат си Андрю от титлата „принц“

Edna.bg

Рут Колева без маска: Когато кариерата те изцеди

Edna.bg

Потвърдено: Кубрат Пулев ще се бие в Дубай

Gong.bg

Любопитно: Левски може да отнесе глоба заради името на ЦСКА

Gong.bg

Мъж с българско гражданство е сред идентифицираните заложници, чиито тела върна „Хамас“ на Израел

Nova.bg

Предлагат България превантивно да спре износа на дизел и авиационно гориво

Nova.bg