Секси, млад и хомосексуален: Кой е Роб Йетен, фаворитът за следващ премиер на Нидерландия

Р об Йетен успя да извърви изключителен път, издигайки социално-либералната партия D66 от периферията до първите позиции в Нидерландия. Политическите обстоятелства сякаш се подредиха идеално за 38-годишния политик.

По време на кампанията Йетен бе почти постоянно на телевизионния екран. Усмивката и позитивното му послание се оказаха печеливша комбинация, докато опонентите му често изглеждаха напрегнати. Когато Вилдерс отмени свое участие поради съображения за сигурност, Йетен незабавно зае мястото му. Появи се дори в популярното телевизионно състезание "Най-умният човек", записано месеци по-рано, пише BBC .

D66 остана незасегната от провала на 11-месечната коалиция с партията на Вилдерс, тъй като Йетен бе претърпял тежко поражение на изборите през 2023 г. Правителството тогава се разпадна заради спор по миграционната политика. Този път обаче той заложи на положителен тон и лозунга "Het kan wel" - оптимистичен еквивалент на "Да, можем!", който контрастираше рязко с реториката на Вилдерс, когото Йетен обвини, че "сее разделение".

Възможно е Йетен да стане първият министър-председател на Нидерландия, който е хомосексуалист.

Израснал в малко градче в южната провинция Брабант, той се определя като "запален по политиката още от дете". Открито заявява сексуалната си ориентация от млада възраст, но не я превръща в централен елемент от политическата си идентичност. Преди пет години публикува видео, в което чете хомофобски съобщения, получени на телефона си, за да подчертае значението на международния ден срещу хомофобията.

В момента Йетен е сгоден за аржентинския хокеист Николас Кийнън, като сватбата им е планирана за следващата година.

След като работи известно време в нидерландската железопътна компания ProRail, Йетен е избран за депутат през 2017 г. и впоследствие заема поста министър по климата в правителството на дългогодишния премиер Марк Рюте.

Като министър той настояваше за амбициозни климатични цели, което му донесе и критики от колеги в парламента, че е "прекалено настойчив". Плановете му се сблъскаха с реалността след руската инвазия в Украйна, която доведе до скок в енергийните цени.

След слабото представяне на D66 през 2023 г. медиите го нарекоха "Робот Йетен" заради сдържания му стил пред камерите. Когато обаче успехът му стана ясен след последните избори, репортер му подхвърли с усмивка: "Робот Йетен ще бъде министър-председател!", на което той отвърна с широка усмивка: "Понякога в политиката стават наистина луди неща."

Мнозина го сравняват с Марк Рюте, който в момента оглавява НАТО, а това сравнение определено му харесва. Подобно на Рюте, Йетен изглежда винаги спокоен, практичен и способен да работи с малко сън. Разликата, според негов колега от партията Рой Крамер, е, че "Рюте обича да говори непрекъснато, а Йетен е по-сдържан".

Новият либерален лидер има амбициозни планове, сред които решаването на жилищната криза в страната. Недостигът на жилища в Нидерландия се изчислява на около 400 000. Той обещава изграждането на 10 нови града и критикува предишните правителства, че "не са постигнали нищо значимо през последните 10–15 години".

За да се задържи на върха, Йетен ще трябва да прояви същата политическа гъвкавост и устойчивост, които осигуриха на Рюте четири последователни мандата.

По време на кампанията той вече премина през един неловък момент - опит за шега по адрес на престолонаследничката принцеса Амалия по време на среща със студенти в Ротердам, който бе посрещнат с критики. Йетен се извини и призна, че забележката е била неуместна, но скандалът не повлия на кампанията му.

"Възможности за всички"

В нощта, когато Тео ван Гог бе убит, в родния ми град Уден бе подпалено турско начално училище. Оказа се, че извършителите са мои съотборници от футболния отбор, които просто са решили "да си направят беля". Но външният свят бързо заклейми нашето селище като огнище на крайнодесни младежи. Заедно с няколко приятели решихме да докажем, че това не е вярно. Организирахме кампании и говорихме пред общинския съвет. Винаги съм се интересувал от политика, но тогава за първи път осъзнах, че ако не си съгласен с нещо, трябва да действаш, разказва Йетен, цитиран от официалния сайт на Камара на представителите на Нидерландия .

Решителност

Година по-късно, когато започнах да уча в Наймеген, се присъединих към "Младите демократи", младежкото крило на D66. По-късно станах председател на групата на D66 в общинския съвет на Наймеген. Чувствам се у дома в тази партия. D66 винаги е показвала своята решителност и способност да взема трудни решения в сложни времена.

Да вървим напред

През следващите години трябва да увеличим инвестициите в образованието и да ускорим интеграцията на бежанците. Можем да стимулираме зеления икономически растеж, като осигурим по-добра подкрепа за иновативните предприемачи. И трябва да имаме смелостта да бъдем водещи в интелигентните транспортни решения, както за големите градове, така и за обезлюдяващите се региони, така че възможностите да бъдат буквално и преносно достъпни за всички.