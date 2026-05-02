Рапсодия в небесносиньо: Какво да очакваме от „Дяволът носи Прада 2“ 20 години по-късно

След 20 години Анди и Миранда Пристли се изправят срещу нова, по-страшна заплаха от висшата мода: дигиталното бъдеще и един безмилостен технологичен милиардер. Вижте как се промени светът на Runway в дългоочакваното продължение

2 май 2026, 16:25
Холестеролът: „Тихият убиец“, който не е само вреден (Как да намерим баланса)
Ники Станоев от Hell’s Kitchen: Шеф Ангелов ме научи да влагам повече отношение в храната! (ВИДЕО)
150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата
Отбелязваме Деня на труда: История, традиции и значение
Актьорът Ники Станоев си тръгна от Hell’s Kitchen
Весела Бабинова: Да пея на живо за мен е абсолютен ужас!
Блясък и литература: Кралица Камила събра Сара Джесика Паркър и Ана Уинтур в Ню Йорк
„Тя чисто и просто го мрази“: Неловкият гаф на Тръмп с Мелания на вечерята с Чарлз III

П оследният път, когато Анди Сакс – журналистката и главна героиня в „Дяволът носи Прада“, видя своя „враг с титла“, тя беше в Ню Йорк, устремена към неизвестното. Беше 2006 г., Джордж У. Буш беше в Белия дом, САЩ водеха война в Близкия изток, а традиционната журналистика беше на прага на забвението. Проучване на Pew Research от същата година задаваше въпроса дали това няма да остане моментът, в който печатната преса е започнала да умира. Единственият ярък лъч в индустрията тогава бе септемврийският брой на Vogue, който – с Кирстен Дънст като Мария Антоанета на корицата – тежеше с рекордните си 840 страници, пълни с реклами, пише The New York Times.

Базиран на бестселъра на Лорън Вайсбергер от 2003 г., първият филм беше разкошна и закачлива история за професионалното израстване. Той проследи приключенията на Анди, наета за асистентка в измисленото модно списание Runway. Когато книгата излезе, Вайсбергер настояваше, че „кралицата на ужаса“ Миранда Пристли не е базирана на дългогодишната главна редакторка на Vogue Ана Уинтур – твърдение, на което никой не повярва, но което послужи за чудесна храна на слуховете. В крайна сметка това нямаше значение. Превъплъщението на Мерил Стрийп в ролята на Миранда беше толкова силно и прецизно, че образът заживя собствен живот. Беше лесно да забравиш, че героинята изобщо е била вдъхновена от реален човек.

Анди и Миранда отново се изправят една срещу друга в „Дяволът носи Прада 2“, но старите им вражди бледнеят пред технологичния трус, предизвикан от интернет, който насилствено преобръща живота им. Подобно на оригинала, и втория филм е елегантно бягство от реалността с остър хумор, тонове висша мода и здравословна доза лека драма. Филмът е стратегически амбициозен: представя ни свят на невъобразимо богатство, който критикува със сериозно изражение, точно преди героите да се качат в автомобил с шестцифрена цена. Вече утвърден и награждаван журналист, Анди разсъждава върху етиката на скъпите имоти малко преди самата тя да се премести в собствен луксозен апартамент.

Едно от удоволствията на първия филм беше неговият намигащ подход към ексцесиите на Миранда и нейните подчинени, който ни караше да не мислим твърде много за реалната цена (лична, социална, екологична) на този свят. Вторият филм, напротив, ни хвърля в поредица от кризи: Анди губи работата си, след като изданието ѝ затваря, а Runway е замесен в скандал с експлоатация на труд във фабриките си. Тези събития подготвят почвата за голямата катастрофа. Скоро след уволнението си, Анди се завръща в Runway, за да помогне за спасяването на репутацията му – мисия, усложнена от финансовите заплахи пред списанието и неговата лидерка. Има и щипка „филъри“ (в лицето и в сюжета), както и любовен интерес, но те остават на заден план.

Журналистическата агония придава на продължението по-голяма тежест от оригинала. В екшъна се завръщат и Емили Блънт като „змийската“ Емили, както и Стенли Тучи в ролята на Найджъл – безпогрешно верният заместник на Миранда. Емили вече работи за Dior, което означава силно присъствие на бранда във филма. Тя продължава да вгорчава живота на Анди, особено когато се съюзява с технологичния милиардер Бенджи Барнс (неузнаваемият Джъстин Теру, изигран като алтер-его на Джеф Безос) – груб и вечно усмихнат човек, който се оказва „далеч по-чудовищно чудовище, отколкото Миранда някога би могла да бъде“.

Докато историята прескача между Ню Йорк и Европа, режисьорът Дейвид Франкел поддържа бързо темпо, запълвайки диалозите с красиви градски кадри и имения. Той мъдро дава пространство на четиримата си главни актьори да разгърнат комичния си талант – те очевидно се забавляват, което прави удоволствието за зрителя още по-голямо. Сценарият на Алин Брош Маккена дава на Миранда повече работа, а Стрийп открива нови нюанси в образ, който в първия филм основно „разфасоваше“ ужасени служители с тихия си глас.

Трансформацията на Миранда в двата филма – от митична сила до уязвима човешка мишена на една по-опасна власт – поставя темите в контекста на съвременността. „Дяволът носи Прада 2“ ни кани в свят на привилегии, който ни насърчава едновременно да копнеем за него и да му се смеем. В края на краищата, копнежът е полезен за бизнеса, а смехът помага да преглътнем класовото неравенство. Може да звучи цинично, но в сравнение с дехуманизиращия свят на технологичния милиардер Барнс, този на Миранда Пристли изглежда почти като утопия.

Експерти огледаха свлачището край Пампорово, търси се обходен път

„Честит 11-и рожден ден, принцесо!“: Кейт и Уилям показаха портрет на порасналата Шарлот

Зеленски: Русия е атакувала Украйна с около 1600 дрона, 1100 управляеми бомби и 3 ракети за седмица

Рапсодия в небесносиньо: Какво да очакваме от „Дяволът носи Прада 2“ 20 години по-късно

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Тела на делфини изплуваха на плажове край Варна

Берлин реагира на обявеното от САЩ съкращаване на военното присъствие в Германия

<p>Пентагонът: САЩ ще изтеглят американски военнослужещи от Германия</p>

Руски дрон удари автобус в Херсон

<p>Свлачището край Пампорово остава активно&nbsp;(ОБЗОР)</p>

Дете пострада след нападение от питбул в Козлодуй

Близначки са родени с разлика от няколко минути, но имат различни бащи

Красиви, млади и безмилостни: Новото лице на джебчийството

Опасен разлив на пестициди край Свищов

"Оскарите" с правила за номинации и забрана за AI съдържание

<p>&quot;Операцията приключи!&quot;&nbsp;- съпругата на Болсонаро с емоционално съобщение</p>

Стела Димитрова Майсторова - майка на Ивайло Калушев

Украйна под въздушен натиск - рекордни атаки с дронове от Русия през април

Експерти проверяват засегнатия участък на пътя Смолян - Пампорово

<p>Зеленски обяви реформа на армията на Украйна</p>

<p>Исторически сребърен медал за България</p>

