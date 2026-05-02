Шестима загинаха при пожар в салон за масажи в Китай

Ш естима души загинаха при пожар в салон за масажи в китайския град Линбао, в централната провинция Хънан, след като не успели да се измъкнат, предаде държавната новинарска агенция Синхуа, позовавайки се на местната пожарна и спасителна служба.

Петима загинаха в китайска баня

Инцидентът е станал около 06:30 ч. тази сутрин (11:30 ч. българско време). Центърът за спешни случай в Линбао изпрати спасителни екипи на мястото веднага след получаване на сигнала.

Пожар в китайски ресторант отне 22 живота

Освен шестимата души, които са били извадени от мястото и по-късно са починали въпреки медицинската помощ, други петима са били спасени без наранявания.

Властите разследват причините за пожара.