МАЕ: Стратегическите запаси от петрол ще бъдат освободени незабавно Азия и Океания

С тратегическите петролни резерви ще бъдат освободени „незабавно“ в Азия и Океания, а още в края на март – в Америка и Европа.

Това съобщи Международната агенция по енергетика (МАЕ), предаде АФП.

„Отделните планове за изпълнение са представени на МЕА от страните членки. Тези планове сочат, че запасите от страните членки на МЕА в Азия и Океания ще бъдат предоставени незабавно, докато запасите от страните членки на МЕА в Америка и Европа ще бъдат предоставени от края на март“, заяви МЕА, чиито членове се споразумяха на 11 март да използват запасите, за да смекчат скока в цените, причинен от войната в Близкия изток.