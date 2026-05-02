Свят

2 май 2026, 15:12
Иран екзекутира двама души, обвинени в "шпионаж за Мосад"
Източник: iStock photos/Getty images

И ранските власти са екзекутирали днес двама души за шпионаж в полза на Израел, предаде Ройтерс, позовавайки се на местни медии. 

Според съдебната власт Якуб Каримпур и Насер Бакарзаде са били обесени, след като са били признати за виновни в сътрудничество с израелската разузнавателна агенция Мосад.

Каримпур е бил обвинен, че е предал чувствителна информация на служител на Мосад, докато Бакарзаде е бил обвинен в „събиране на данни за правителствени и религиозни фигури и ключови обекти“, включително в района иранския ядрен обект в Натанз. 

Източник: Виктор Турмаков/БТА    
Иран Шпионаж Израел Мосад Екзекуция Якуб Каримпур Насер Бакарзаде Ядрен обект
