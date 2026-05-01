Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен

Мъжът е обезвреден и задържан

1 май 2026, 22:47
Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен
Източник: БГНЕС

З адържан е 20-годишен мъж, проникнал в апартамент в Сливен, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Малко преди 19:00 часа днес в дежурната част на Районното управление е получен сигнал за мъж, който прониква през тераса в апартамент на първия етаж на жилищен блок в квартал „Даме Груев“.

Към мястото незабавно е насочен най-близкият полицейски екип, а впоследствие и още три патрула. При пристигането си служителите установяват, че в жилището се намира мъж, който не е от живущите там. По първоначални данни той е насочил към тях оръжие, за което се предполага, че е газово.

Мъжът е обезвреден и задържан, след което е отведен в Областната дирекция на МВР. Установена е самоличността му – 20-годишен криминално проявен жител на Сливен, известен на полицията за квалифицирани кражби, грабежи и престъпления, свързани с наркотични вещества.

Уведомен е дежурен прокурор. Образувано е досъдебно производство.

Източник: БТА, Сабина Стефанова    
Взлом Сливен МВР
Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен

Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен

Китай задейства режим на нулеви мита с Африка

Китай задейства режим на нулеви мита с Африка

Тържествена заря-проверка в Панагюрище за 150 години от Априлското въстание

Тържествена заря-проверка в Панагюрище за 150 години от Априлското въстание

Километрични опашки на ГКПП "Капитан Андреево"

Километрични опашки на ГКПП "Капитан Андреево"

Румен Радев честити Първи май на трудещите се

Румен Радев честити Първи май на трудещите се

Откриха дрон с експлозив на брега край „Елените“

Откриха дрон с експлозив на брега край „Елените“

Президентът Йотова започва консултации с партиите във вторник

Президентът Йотова започва консултации с партиите във вторник

Русия aтакува Украйна с над 400 дрона днес

Русия aтакува Украйна с над 400 дрона днес

Хиляди евакуирани заради пожар в Тоскана

Хиляди евакуирани заради пожар в Тоскана

Бунтове в Австралия след убийство на малко момиче

Бунтове в Австралия след убийство на малко момиче

Министърът на отбраната отхвърли заплахата на САЩ в Испания

Министърът на отбраната отхвърли заплахата на САЩ в Испания

Иран изпрати предложение за мир, Тръмп го отхвърли

Иран изпрати предложение за мир, Тръмп го отхвърли

САЩ извадиха България от списъка за наблюдение за интелектуалната собственост

САЩ извадиха България от списъка за наблюдение за интелектуалната собственост

Община Цар Калоян е осъдена за 26 000 лв. заради щети от наводнение

Община Цар Калоян е осъдена за 26 000 лв. заради щети от наводнение

Сблъсъци с полицията и арести при демонстрации по случай 1 май в Истанбул

Сблъсъци с полицията и арести при демонстрации по случай 1 май в Истанбул

СО получи над 15 млн. евро държавно финансиране за общински проекти

СО получи над 15 млн. евро държавно финансиране за общински проекти

Мотоклубове са в протестна готовност заради поскъпването на "Гражданска отговорност"

Мотоклубове са в протестна готовност заради поскъпването на "Гражданска отговорност"

