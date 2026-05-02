„Честит 11-и рожден ден, принцесо!“: Кейт и Уилям показаха портрет на порасналата Шарлот

Принцът и принцесата на Уелс публикуваха нов портрет на дъщеря си, принцеса Шарлот, по случай нейния 11-и рожден ден.

На кадъра Шарлот, която е трета в линията за наследяване на престола, е заснета на открито пред фон от буйна зеленина и бели маргаритки. На непубликуваната досега снимка, направена от кралския фотограф Мат Портеъс по време на великденската ваканция на семейството в Корнуол, принцесата е с дълга коса и облечена небрежно в сини дънки и раиран пуловер, пише Sky News.

Wishing Charlotte a very happy 11th birthday! 🎂

Снимката, споделена в официалните профили на Двореца Кенсингтън в събота, бе придружена от краткото послание: „Пожелаваме на Шарлот честит 11-и рожден ден“, последвано от емоджи с торта.

Публикацията веднага бе залята от вълна от благопожелания. Празникът е част от поредица важни дати за семейството – на 23 април уелсците споделиха портрет и видеоклип, за да отбележат осмия рожден ден на най-малкия си син, принц Луи.

В петък семейството отпразнува и първия рожден ден на второто си куче, като публикува снимка на кафявия кокер шпаньол и разкри името му – Ото. В сряда пък в социалните мрежи бе споделен кадър на цялото семейство с двата им домашни любимеца, за да се отбележи 15-ата годишнина от сватбата на Уилям и Кейт.

Happy birthday Charlotte! Kate and William release charming snap of princess enjoying nature as they wish her a 'very happy 11th birthday' https://t.co/NMgIA3VcVb — Daily Mail US (@Daily_MailUS) May 2, 2026

Изображението, също дело на г-н Портеус от престоя им в Корнуол, показва двойката, легнала в тревата под слънчевите лъчи, заедно с Шарлот, Луи и най-големия им син, принц Джордж.

Рожденият ден на принцесата съвпадна с посещението на краля на Бермудските острови, където той получи топло посрещане и бе почетен с военна церемония. Чарлз III обиколи карибската островна държава, срещайки се с младежки групи, природозащитници и лидери, и разгледа изложба, посветена на историята на търговията с роби.