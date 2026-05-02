Любопитно

„Честит 11-и рожден ден, принцесо!“: Кейт и Уилям показаха портрет на порасналата Шарлот

Принцът и принцесата на Уелс споделиха нов портрет на дъщеря си, заснет по време на семейната ваканция в Корнуол. Публикацията събра хиляди честитки, докато кралското семейство отбелязва поредица от лични празници и важни годишнини през пролетта

2 май 2026, 15:30
Източник: Getty Images

Принцът и принцесата на Уелс публикуваха нов портрет на дъщеря си, принцеса Шарлот, по случай нейния 11-и рожден ден.

На кадъра Шарлот, която е трета в линията за наследяване на престола, е заснета на открито пред фон от буйна зеленина и бели маргаритки. На непубликуваната досега снимка, направена от кралския фотограф Мат Портеъс по време на великденската ваканция на семейството в Корнуол, принцесата е с дълга коса и облечена небрежно в сини дънки и раиран пуловер, пише Sky News.

Снимката, споделена в официалните профили на Двореца Кенсингтън в събота, бе придружена от краткото послание: „Пожелаваме на Шарлот честит 11-и рожден ден“, последвано от емоджи с торта.

Публикацията веднага бе залята от вълна от благопожелания. Празникът е част от поредица важни дати за семейството – на 23 април уелсците споделиха портрет и видеоклип, за да отбележат осмия рожден ден на най-малкия си син, принц Луи.

В петък семейството отпразнува и първия рожден ден на второто си куче, като публикува снимка на кафявия кокер шпаньол и разкри името му – Ото. В сряда пък в социалните мрежи бе споделен кадър на цялото семейство с двата им домашни любимеца, за да се отбележи 15-ата годишнина от сватбата на Уилям и Кейт.

Изображението, също дело на г-н Портеус от престоя им в Корнуол, показва двойката, легнала в тревата под слънчевите лъчи, заедно с Шарлот, Луи и най-големия им син, принц Джордж.

Перлата в короната - принцеса Шарлот
Рожденият ден на принцесата съвпадна с посещението на краля на Бермудските острови, където той получи топло посрещане и бе почетен с военна церемония. Чарлз III обиколи карибската островна държава, срещайки се с младежки групи, природозащитници и лидери, и разгледа изложба, посветена на историята на търговията с роби.

Иран екзекутира двама души, обвинени в "шпионаж за Мосад"

Иран екзекутира двама души, обвинени в "шпионаж за Мосад"

Свят Преди 2 часа

Според съдебната власт Якуб Каримпур и Насер Бакарзаде са били обесени, след като са били признати за виновни в сътрудничество с израелската разузнавателна агенция Мосад

Тела на делфини изплуваха на плажове край Варна

Тела на делфини изплуваха на плажове край Варна

България Преди 2 часа

Подаден е сигнал до РИОСВ

<p>Почина&nbsp;легенда от Формула 1&nbsp;</p>

Бившият пилот от Формула 1 и параолимпиец Алекс Дзанарди почина

България Преди 3 часа

Дзанарди участва в повече от 40 състезания от Формула 1 между 1991 и 1999 година

<p>Пентагонът: САЩ ще изтеглят американски военнослужещи от Германия</p>

Пентагонът: САЩ ще изтеглят американски военнослужещи от Германия до една година

Свят Преди 3 часа

Около 36 000 американски войници са разположени в Германия

Руски дрон удари автобус в Херсон

Руски дрон удари автобус в Херсон

Свят Преди 4 часа

Двама загинали и седем ранени при атаката

<p>Свлачището край Пампорово остава активно&nbsp;(ОБЗОР)</p>

Какво знаем за свлачището край Пампорово

България Преди 4 часа

По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството около 5000 кв. м земна маса са се свлекли, като засегнатият участък от пътя е с дължина близо 70 метра

Дете пострада след нападение от питбул в Козлодуй

Дете пострада след нападение от питбул в Козлодуй

България Преди 4 часа

Собственикът разхождал кучето без повод

Близначки са родени с разлика от няколко минути, но имат различни бащи

Близначки са родени с разлика от няколко минути, но имат различни бащи

Свят Преди 5 часа

Близначките Мишел и Лавиния Озбърн винаги са споделяли особена връзка

Красиви, млади и безмилостни: Новото лице на джебчийството

Красиви, млади и безмилостни: Новото лице на джебчийството

България Преди 5 часа

Експерти разкриват как работят организираните групи в обществени места

Опасен разлив на пестициди край Свищов

Опасен разлив на пестициди край Свищов

България Преди 5 часа

Става дума за течност с жълт цвят, неопределен произход и с миризма на пестицид

"Оскарите" с правила за номинации и забрана за AI съдържание

"Оскарите" с правила за номинации и забрана за AI съдържание

Свят Преди 6 часа

Промени и в категорията за най-добър международен филм

<p>&quot;Операцията приключи!&quot;&nbsp;- съпругата на Болсонаро с емоционално съобщение</p>

Жаир Болсонаро претърпя успешна операция в Бразилия

Свят Преди 6 часа

Той остава под наблюдение в клиника след интервенция на рамото

Стела Димитрова Майсторова - майка на Ивайло Калушев

Завещание от Иво Калушев няма, БТС иска да откупи “Петрохан” от майка му

България Преди 6 часа

Стелияна Майсторова е единствен наследник на сградата, в която край на живота си сложиха трима от най-близките на ламата

Украйна под въздушен натиск - рекордни атаки с дронове от Русия през април

Украйна под въздушен натиск - рекордни атаки с дронове от Русия през април

Свят Преди 7 часа

Над 6500 дрона и засилени удари по инфраструктура, показват данни

Експерти проверяват засегнатия участък на пътя Смолян - Пампорово

Експерти проверяват засегнатия участък на пътя Смолян - Пампорово

Свят Преди 7 часа

Целта е да се установи дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път

<p>Зеленски обяви реформа на армията на Украйна</p>

Зеленски обяви реформа в украинската армия с повишени възнаграждения

Свят Преди 7 часа

Новите мерки включват увеличени възнаграждения, договорна служба и промени в мобилизацията

