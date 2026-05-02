Любопитно

„О, човече, успях!“: Джордж Клуни с неочаквана роля в „Дяволът носи Прада 2“

Легендарното имение „Олеандра“ се превърна в централна сцена в дългоочакваното продължение. Вижте как Клуни реагира на филмовото си присъствие и защо Емили Блънт е свързана емоционално с този имот на брега на езерото Комо

2 май 2026, 21:21
„Генът на воина“ или силата на възпитанието: До каква степен ДНК определя бъдещето ни?

Рапсодия в небесносиньо: Какво да очакваме от „Дяволът носи Прада 2“ 20 години по-късно

Холестеролът: „Тихият убиец“, който не е само вреден (Как да намерим баланса)

Ники Станоев от Hell’s Kitchen: Шеф Ангелов ме научи да влагам повече отношение в храната! (ВИДЕО)

150 години от Априлското въстание – памет за героизма и саможертвата

Отбелязваме Деня на труда: История, традиции и значение

Актьорът Ники Станоев си тръгна от Hell’s Kitchen

Весела Бабинова: Да пея на живо за мен е абсолютен ужас!

Д жордж Клуни може и да не е част от актьорския състав на „Дяволът носи Прада 2“, но легендарното му имение на езерото Комо е на преден план и вече се смята за една от най-коментираните „епизодични роли“ във филма. Вила „Олеандра“ се превръща в ключова снимачна площадка в продължението на модната класика от 2006 г, пише HOLA!

Феновете получиха първи поглед към емблематичния имот в трейлъра на лентата. В него Анди Сакс (Ан Хатауей) и Емили Чарлтън (Емили Блънт) препускат с лодка през водите на Комо към спиращото дъха крайбрежно имение.

  • Клуни реагира на неочакваното си „участие“

Когато Джордж Клуни разбрал, че домът му ще бъде показан във филма, реакцията му била в неговия типичен стил.

„Наистина ли? О, човече, успях!“, пошегува се той в интервю за Access Hollywood. „Тази къща заема специално място в сърцето ми, защото обожавам да бъда там.“

Вилата, сгушена на брега на езерото, отдавна служи за лично убежище и място за срещи на най-близките приятели на актьора.

„А Емили е просто скъпа приятелка“, добави Клуни, визирайки Блънт. „Целият актьорски състав... нямам търпение да го видя. Излязъл ли е вече? Ще бъде огромен хит.“

  • Личната връзка на Емили Блънт

За Емили Блънт снимките във вила „Олеандра“ са били емоционално завръщане. Актрисата се омъжи за Джон Красински именно в това имение през 2010 г.

„Беше много специално за мен и Джон да се върнем там с тези хора“, сподели Блънт. „Всъщност си направихме снимка четиримата на езерото Комо. Беше просто прекрасно.“

Тази „четворка“ включва Блънт, Красински и колегите ѝ от филма, сред които е и Стенли Тучи. Тучи, който е зет на Емили (женен за сестра ѝ Фелисити), обърна внимание на един фин детайл, който зрителите трябва да следят: „Мястото, където се ожениха, се вижда на заден план в кадрите.“

  • Сватбена локация като от приказка

Кинематографичната привлекателност на вилата и нейната романтична архитектура я превърнаха в мечтана дестинация за знаменитости. В интервю за Elle преди години Джон Красински разкри, че първоначално помислил, че Клуни се шегува, когато му предложил имението за сватбената церемония.

„Едва на четвъртия път, когато ме попита, казах „да“. Първите три пъти бях сигурен, че няма как да говори сериозно“, признава Красински.

Прада, Версаче и легенди: Всички звезди от бляскавата премиера на „Дяволът носи Прада 2“ в Лондон
53 снимки
Дяволът носи Прада премиера Лондон
Дяволът носи Прада премиера Лондон
Дяволът носи Прада премиера Лондон
Дяволът носи Прада премиера Лондон

Според The Wall Street Journal, Клуни е разширил имението си през годините, купувайки съседен имот и превръщайки го в огромен комплекс с 25 стаи – една от най-големите частни резиденции в района.

Докато оригиналният филм се фокусираше върху модната сцена в Ню Йорк, продължението залага на глобална и подчертано луксозна естетика.

„Дяволът носи Прада 2“ вече е в кината.

Дяволът носи Прада 2 Джордж Клуни Вила Олеандра Езеро Комо Емили Блънт Джон Красински Снимачна площадка
Последвайте ни

По темата

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Жена загина при катастрофа край Петрич, шофьорът е прокурор

Жена загина при катастрофа край Петрич, шофьорът е прокурор

„О, човече, успях!“: Джордж Клуни с неочаквана роля в „Дяволът носи Прада 2“

„О, човече, успях!“: Джордж Клуни с неочаквана роля в „Дяволът носи Прада 2“

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

pariteni.bg
Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg
Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го
Ексклузивно

Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го

Преди 1 ден
Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите
Ексклузивно

Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите

Преди 1 ден
Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен
Ексклузивно

Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен

Преди 23 часа
Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан
Ексклузивно

Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан

Преди 22 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади е в критично състояние след сърдечен удар

Свят Преди 1 час

Шестима загинаха при пожар в салон за масажи в Китай

Свят Преди 2 часа

Колко са американските военни в Европа и къде са разположени?

Свят Преди 4 часа

Илияна Йотова ще участва в среща на върха в Ереван на 3 и 4 май

България Преди 4 часа

<p>&bdquo;Потенциално опасен&ldquo; астероид ще премине в близост до Земята през 2029 г.</p>

Свят Преди 4 часа

Експерти огледаха свлачището край Пампорово, търси се обходен път

България Преди 4 часа

„Честит 11-и рожден ден, принцесо!“: Кейт и Уилям показаха портрет на порасналата Шарлот

Любопитно Преди 6 часа

Зеленски: Русия е атакувала Украйна с около 1600 дрона, 1100 управляеми бомби и 3 ракети за седмица

Свят Преди 6 часа

Иран екзекутира двама души, обвинени в "шпионаж за Мосад"

Свят Преди 6 часа

Тела на делфини изплуваха на плажове край Варна

България Преди 6 часа

Берлин реагира на обявеното от САЩ съкращаване на военното присъствие в Германия

Свят Преди 7 часа

<p>Най-дългото затъмнение на Земята през 2027 г.</p>

Любопитно Преди 7 часа

<p>Почина&nbsp;легенда от Формула 1&nbsp;</p>

България Преди 8 часа

<p>Пентагонът: САЩ ще изтеглят американски военнослужещи от Германия</p>

Свят Преди 8 часа

Руски дрон удари автобус в Херсон

Свят Преди 8 часа

<p>Свлачището край Пампорово остава активно&nbsp;(ОБЗОР)</p>

България Преди 8 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как кучетата си намират приятели

dogsandcats.bg

Възможно ли е котката ми да е сексуално активна след кастрация

dogsandcats.bg
1

Срутване при скален феномен Столо

sinoptik.bg
1

Хладно със слана, дъжд и майски сняг

sinoptik.bg

Койна Русева: сила, която не се обяснява – тя се усеща

Edna.bg

Шарън Стоун по бански: урок по самочувствие без възраст

Edna.bg

НА ЖИВО: Отзиви след Левски - ЦСКА 1948

Gong.bg

Приказна “синя” вечер! И волейболният Левски е шампион след успех над Нефтохимик

Gong.bg

Пожар изпепели къща във варненския квартал „Виница”

Nova.bg

Кои са обходните пътища в района на свлачището в Смолянско

Nova.bg