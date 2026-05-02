„О, човече, успях!“: Джордж Клуни с неочаквана роля в „Дяволът носи Прада 2“

Д жордж Клуни може и да не е част от актьорския състав на „Дяволът носи Прада 2“, но легендарното му имение на езерото Комо е на преден план и вече се смята за една от най-коментираните „епизодични роли“ във филма. Вила „Олеандра“ се превръща в ключова снимачна площадка в продължението на модната класика от 2006 г, пише HOLA!

Феновете получиха първи поглед към емблематичния имот в трейлъра на лентата. В него Анди Сакс (Ан Хатауей) и Емили Чарлтън (Емили Блънт) препускат с лодка през водите на Комо към спиращото дъха крайбрежно имение.

Most unexpected cameos in ‘Devil Wears Prada 2’ — including George Clooney’s villa https://t.co/aRN2gj3t1C pic.twitter.com/7VC5Av55VD — Page Six (@PageSix) April 30, 2026

Клуни реагира на неочакваното си „участие“

Когато Джордж Клуни разбрал, че домът му ще бъде показан във филма, реакцията му била в неговия типичен стил.

„Наистина ли? О, човече, успях!“, пошегува се той в интервю за Access Hollywood. „Тази къща заема специално място в сърцето ми, защото обожавам да бъда там.“

Вилата, сгушена на брега на езерото, отдавна служи за лично убежище и място за срещи на най-близките приятели на актьора.

„А Емили е просто скъпа приятелка“, добави Клуни, визирайки Блънт. „Целият актьорски състав... нямам търпение да го видя. Излязъл ли е вече? Ще бъде огромен хит.“

George Clooney Denies Reports That $107 Million Lake Como Villa Is For Sale — Here’s What We Know https://t.co/sNnrfm7OeW pic.twitter.com/LCBwddi2IC — Forbes (@Forbes) September 25, 2023

Личната връзка на Емили Блънт

За Емили Блънт снимките във вила „Олеандра“ са били емоционално завръщане. Актрисата се омъжи за Джон Красински именно в това имение през 2010 г.

„Беше много специално за мен и Джон да се върнем там с тези хора“, сподели Блънт. „Всъщност си направихме снимка четиримата на езерото Комо. Беше просто прекрасно.“

Тази „четворка“ включва Блънт, Красински и колегите ѝ от филма, сред които е и Стенли Тучи. Тучи, който е зет на Емили (женен за сестра ѝ Фелисити), обърна внимание на един фин детайл, който зрителите трябва да следят: „Мястото, където се ожениха, се вижда на заден план в кадрите.“

Сватбена локация като от приказка

Кинематографичната привлекателност на вилата и нейната романтична архитектура я превърнаха в мечтана дестинация за знаменитости. В интервю за Elle преди години Джон Красински разкри, че първоначално помислил, че Клуни се шегува, когато му предложил имението за сватбената церемония.

„Едва на четвъртия път, когато ме попита, казах „да“. Първите три пъти бях сигурен, че няма как да говори сериозно“, признава Красински.

Според The Wall Street Journal, Клуни е разширил имението си през годините, купувайки съседен имот и превръщайки го в огромен комплекс с 25 стаи – една от най-големите частни резиденции в района.

Докато оригиналният филм се фокусираше върху модната сцена в Ню Йорк, продължението залага на глобална и подчертано луксозна естетика.

„Дяволът носи Прада 2“ вече е в кината.