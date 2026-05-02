Берлин реагира на обявеното от САЩ съкращаване на военното присъствие в Германия

Г ерманският министър на отбраната Борис Писториус подчерта, че Берлин и Вашингтон имат общи интереси във военната сфера, предаде ДПА. Той каза това в коментар на обявеното изтегляне на хиляди американски военнослужещи от базите в Германия.

Присъствието на американските военни в Европа, особено в Германия, е в наш интерес и в интерес на САЩ“, заяви Писториус пред ДПА. Същевременно той даде ясно да се разбере, че решението не е било неочаквано.

„Работим в тясно сътрудничество с американците в базите Рамщайн и Графенвьор, във Франкфурт и на други места за мир и сигурност в Европа, за Украйна и за съвместно възпиране“, заяви Писториус.

Той отбеляза, че САЩ поддържат и други военни функции в германските си бази, свързани с интересите им в сферата на сигурността в Африка и Близкия изток.

Писториус заяви, че е очевидно, че алиансът НАТО трябва да стане по-европейски, за да остане трансатлантически. „Ние, европейците, трябва да поемем по-голяма отговорност за нашата сигурност“, отбеляза той.

Министърът посочи, че Германия е напът да го постигне, като армията ѝ се увеличава, материалите се придобиват по-бързо и се гради инфраструктура. Писториус допълни, че координира бъдещите военни задачи заедно с Групата на петте (Г-5), съставена от страната му, Франция, Италия, Полша и Великобритания.