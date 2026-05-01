Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан

Ч етиринадесет войници от Революционните гвардии на Иран загинаха в петък при операция по обезвреждане на невзривени боеприпаси в провинция Занджан, в северозападната част на страната. Още двама бяха ранени, съобщиха местни медии, цитирайки Революционните гвардии.

Според агенция "Фарс" в района след вражески въздушни удари е имало невзривени касетъчни бомби, засегнали около 1 200 хектара земеделска земя. Специалисти от Революционните гвардии са работили по разчистването на засегнатите територии и са неутрализирали над 15 000 предмета, преди да настъпи инцидентът.

Иран е отправял обвинения към САЩ и Израел за използване на касетъчни боеприпаси - оръжия, които се взривяват във въздуха и разпръскват по-малки бомби, някои от които остават неизбухнали и представляват опасност в продължение на десетилетия. Израел от своя страна е обвинявал Иран в използването на същите боеприпаси при ракетните му удари срещу израелски градове.

Иран, Израел и САЩ не са страни по Конвенцията за касетъчните боеприпаси от 2008 г., която забранява тяхното използване, прехвърляне, производство и съхранение. Към споразумението са се присъединили над 100 държави.