Зеленски: Русия е атакувала Украйна с около 1600 дрона, 1100 управляеми бомби и 3 ракети за седмица

П рез последната седмица Русия е атакувала Украйна с около 1600 щурмови безпилотни летателни апарати, близо 1100 управляеми авиационни бомби и три ракети, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на украинския президент Володимир Зеленски.

"Общо през последната седмица Русия е изстреляла срещу Украйна около 1600 щурмови дрона, близо 1100 управляеми авиационни бомби и три ракети", написа Зеленски.

Той посочи, че руските сили се опитват да претоварят системите за противовъздушна отбрана с масирани атаки, поради което ежедневното снабдяване с ракети е от решаващо значение. Според него "също толкова важно е натискът върху агресора да не отслабва, защото всяко облекчаване на съществуващите санкции само попълва руската хазна, която се изразходва за войната".

Украинският президент благодари на всички, които работят по новите пакети от санкции и помагат за ограничаване на руските схеми за заобикалянето им.

Зеленски подчерта, че тази сутрин в Херсон двама души са загинали, а седем са ранени, след като руски дрон е поразил градски автобус. Президентът изрази съболезнования на техните семейства и близките. "Всички ранени при атаката са цивилни, а руснаците са били напълно наясно с това", добави той.

Зеленски отбеляза, че през изминалата нощ дрон е поразил многоетажна жилищна сграда в Харков. Нанесени са били и удари срещу енергийната инфраструктура в Николаевска област, а руските сили са нанесли удари и в Днепропетровска, Одеска, Сумска, Херсонска и Донецка област.

Украинските ВВС съобщиха, че през изминалата нощ са свалили 142 от изстреляните от Русия 163 дрона с голям обсег.

Междувременно Министерството на отбраната на Русия съобщи днес, че руските сили са поели контрола над село Миропилия в Сумска област. Агенция Ройтерс не може да потвърди тази информация чрез независим източник. Ведомството уточни, че през изминалата нощ силите за противовъздушна отбра са свалили 505 украински дрона.