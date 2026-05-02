Зеленски: Русия е атакувала Украйна с около 1600 дрона, 1100 управляеми бомби и 3 ракети за седмица

Украинските ВВС съобщиха, че през изминалата нощ са свалили 142 от изстреляните от Русия 163 дрона с голям обсег

2 май 2026, 15:19
Източник: БТА

П рез последната седмица Русия е атакувала Украйна с около 1600 щурмови безпилотни летателни апарати, близо 1100 управляеми авиационни бомби и три ракети, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на украинския президент Володимир Зеленски. 

"Общо през последната седмица Русия е изстреляла срещу Украйна около 1600 щурмови дрона, близо 1100 управляеми авиационни бомби и три ракети", написа Зеленски. 

Той посочи, че руските сили се опитват да претоварят системите за противовъздушна отбрана с масирани атаки, поради което ежедневното снабдяване с ракети е от решаващо значение. Според него "също толкова важно е натискът върху агресора да не отслабва, защото всяко облекчаване на съществуващите санкции само попълва руската хазна, която се изразходва за войната".

Украинският президент благодари на всички, които работят по новите пакети от санкции и помагат за ограничаване на руските схеми за заобикалянето им. 

Зеленски подчерта, че тази сутрин в Херсон двама души са загинали, а седем са ранени, след като руски дрон е поразил градски автобус. Президентът изрази съболезнования на техните семейства и близките. "Всички ранени при атаката са цивилни, а руснаците са били напълно наясно с това", добави той. 

Зеленски отбеляза, че през изминалата нощ дрон е поразил многоетажна жилищна сграда в Харков. Нанесени са били и удари срещу енергийната инфраструктура в Николаевска област, а руските сили са нанесли удари и в Днепропетровска, Одеска, Сумска, Херсонска и Донецка област. 

Междувременно Министерството на отбраната на Русия съобщи днес, че руските сили са поели контрола над село Миропилия в Сумска област. Агенция Ройтерс не може да потвърди тази информация чрез независим източник. Ведомството уточни, че през изминалата нощ силите за противовъздушна отбра са свалили 505 украински дрона. 

Източник: Симеон Томов/БТА    
Война Русия-Украйна Руски атаки Володимир Зеленски Дронове Управляеми бомби
Тела на делфини изплуваха на плажове край Варна

Тела на делфини изплуваха на плажове край Варна

Бившият пилот от Формула 1 и параолимпиец Алекс Дзанарди почина

Бившият пилот от Формула 1 и параолимпиец Алекс Дзанарди почина

Зеленски: Русия е атакувала Украйна с около 1600 дрона, 1100 управляеми бомби и 3 ракети за седмица

Зеленски: Русия е атакувала Украйна с около 1600 дрона, 1100 управляеми бомби и 3 ракети за седмица

Дете пострада след нападение от питбул в Козлодуй

Дете пострада след нападение от питбул в Козлодуй

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

biss.bg
Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

Кой вид упражнения е подходящ за вашето куче?

dogsandcats.bg
Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го
Ексклузивно

Пътят Смолян – Пампорово пропадна, затвориха го

Преди 1 ден
Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите
Ексклузивно

Тръмп нанася нов удар по ЕС - вдига до 25% митата за автомобилите

Преди 18 часа
Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен
Ексклузивно

Младеж нахлу в апартамент и заплаши полицаи с пистолет в Сливен

Преди 16 часа
Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан
Ексклузивно

Четиринадесет ирански войници загинаха в Занджан

Преди 16 часа
Последни новини

Иран екзекутира двама души, обвинени в "шпионаж за Мосад"

Иран екзекутира двама души, обвинени в "шпионаж за Мосад"

Свят Преди 28 минути

Според съдебната власт Якуб Каримпур и Насер Бакарзаде са били обесени, след като са били признати за виновни в сътрудничество с израелската разузнавателна агенция Мосад

Берлин реагира на обявеното от САЩ съкращаване на военното присъствие в Германия

Берлин реагира на обявеното от САЩ съкращаване на военното присъствие в Германия

Свят Преди 1 час

Писториус заяви, че е очевидно, че алиансът НАТО трябва да стане по-европейски, за да остане трансатлантически

Руски дрон удари автобус в Херсон

Руски дрон удари автобус в Херсон

Свят Преди 2 часа

Двама загинали и седем ранени при атаката

<p>Свлачището край Пампорово остава активно&nbsp;(ОБЗОР)</p>

Какво знаем за свлачището край Пампорово

България Преди 2 часа

По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството около 5000 кв. м земна маса са се свлекли, като засегнатият участък от пътя е с дължина близо 70 метра

Близначки са родени с разлика от няколко минути, но имат различни бащи

Близначки са родени с разлика от няколко минути, но имат различни бащи

Свят Преди 3 часа

Близначките Мишел и Лавиния Озбърн винаги са споделяли особена връзка

Красиви, млади и безмилостни: Новото лице на джебчийството

Красиви, млади и безмилостни: Новото лице на джебчийството

България Преди 4 часа

Експерти разкриват как работят организираните групи в обществени места

Опасен разлив на пестициди край Свищов

Опасен разлив на пестициди край Свищов

България Преди 4 часа

Става дума за течност с жълт цвят, неопределен произход и с миризма на пестицид

"Оскарите" с правила за номинации и забрана за AI съдържание

"Оскарите" с правила за номинации и забрана за AI съдържание

Свят Преди 4 часа

Промени и в категорията за най-добър международен филм

<p>&quot;Операцията приключи!&quot;&nbsp;- съпругата на Болсонаро с емоционално съобщение</p>

Жаир Болсонаро претърпя успешна операция в Бразилия

Свят Преди 4 часа

Той остава под наблюдение в клиника след интервенция на рамото

Стела Димитрова Майсторова - майка на Ивайло Калушев

Завещание от Иво Калушев няма, БТС иска да откупи “Петрохан” от майка му

България Преди 5 часа

Стелияна Майсторова е единствен наследник на сградата, в която край на живота си сложиха трима от най-близките на ламата

Украйна под въздушен натиск - рекордни атаки с дронове от Русия през април

Украйна под въздушен натиск - рекордни атаки с дронове от Русия през април

Свят Преди 5 часа

Над 6500 дрона и засилени удари по инфраструктура, показват данни

Експерти проверяват засегнатия участък на пътя Смолян - Пампорово

Експерти проверяват засегнатия участък на пътя Смолян - Пампорово

Свят Преди 5 часа

Целта е да се установи дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път

<p>Исторически сребърен медал за България</p>

Исторически сребърен медал за българските грации на Европейската купа по художествена гимнастика в Баку

България Преди 7 часа

Страната беше представена от Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова

Малък самолет се разби в Тексас, няма оцелели

Малък самолет се разби в Тексас, няма оцелели

Свят Преди 7 часа

Машината е летяла с висока скорост преди удара, съобщават местните власти

Папа Лъв назначи бездомен мигрант за епископ в САЩ

Папа Лъв назначи бездомен мигрант за епископ в САЩ

Свят Преди 7 часа

Евелио Менхивар-Аяла става епископ на Уелинг-Чарлстън

<p>Тръмп: Военноморските сили на САЩ действат &quot;като пирати&quot;</p>

Доналд Тръмп: Военноморските сили на САЩ действат "като пирати"

Свят Преди 7 часа

Тръмп направи тези коментари, докато описваше завземането от американски сили на кораб преди няколко дни

Всичко от днес

От мрежата

7 съвета за отглеждане на здрава котка

dogsandcats.bg

10 здрави породи кучета с легендарна издръжливост на дълги разстояния

dogsandcats.bg
1

Срутване при скален феномен Столо

sinoptik.bg
1

Хладно със слана, дъжд и майски сняг

sinoptik.bg

Честит рожден ден, Шеф Виктор Ангелов! Вкус без компромис и характер, който не се подправя

Edna.bg

С тренировка към празника: Как семейство Бекъм подгря за рождения ден на Дейвид

Edna.bg

Впечатляващо: торта с дължина 8.31 м посрещна Саръбоюков в Харманли (снимка)

Gong.bg

НА ЖИВО: Ботев Враца – Спартак Варна, съставите

Gong.bg

БАБХ: Опасен разлив на пестициди е установен в складове във Великотърновско

Nova.bg

Около 5 декара е обхватът на свлачището, затворило пътя Пампорово-Смолян

Nova.bg