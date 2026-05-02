България

Експерти огледаха свлачището край Пампорово, търси се обходен път

Според експертите свлачището е с голям обхват и засяга значителна територия, което допълнително усложнява предприемането на бързи решения

2 май 2026, 17:02
Е кип от геолози и проектанти извърши оглед на засегнатия от активиралото се свлачище участък от път III-8641 Смолян – Пампорово в района на Райковски ливади, каза директорът на Областно пътно управление (ОПУ) – Смолян инж. Марин Кушев. Целта е да се прецени възможността за предприемане на мерки за временно укрепване и изграждане на обходен път, по който да бъде възстановено движението до изготвяне на проект за трайно решение.

В работната група участваше и проектантът от София инж. Калин Калчев, които заедно с представители на пътноподдържащата фирма и ОПУ извършиха обход на района.

Източник: БТА

„Разгледахме всички варианти в района. Към момента единственият възможен е съществуващ път, който преминава над свлачищната зона“, посочи инж. Кушев.

Той уточни, че ще бъде извършена проверка на засегнатите имоти и ще се анализират възможностите за разширяване и оформяне на отбивки, така че трасето да може да поеме временно движението. По думите му в началото на следващата седмица ще стане ясно дали този маршрут може да бъде използван като обходен път.

„Надеждата ни е този вариант да се окаже приложим, тъй като това би бил най-бързият начин за възстановяване на движението, макар и при временна организация и с известни затруднения“, допълни директорът на ОПУ – Смолян. Предварителните наблюдения на специалистите показват, че теренът е в относително добро състояние, без видими признаци на активни деформации, но окончателната оценка предстои. Ориентировъчната дължина на евентуалния временен път е около километър и половина.

Източник: БТА

По време на обхода е разгледана и възможността за алтернативен маршрут от долната страна на свлачището – горски път, но той също е засегнат от свлечените земни маси и на този етап не може да бъде използван.

Според експертите свлачището е с голям обхват и засяга значителна територия, което допълнително усложнява предприемането на бързи решения. Работата по анализа на възможностите за възстановяване на движението продължава.

Източник: Елена Павлова/БТА    
свлачище път III-8641 Смолян - Пампорово обходен път ОПУ Смолян Марин Кушев временно укрепване
Последвайте ни
pariteni.bg
carmarket.bg
Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

