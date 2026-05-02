Иран заяви: "Топката е в полето на САЩ", готови сме и за война

Иранският заместник-министър на външните работи обяви, че Техеран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната

2 май 2026, 22:00
"Топката е в полето на САЩ", каза днес иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади, цитиран от Франс прес.

Той обяви, че Техеран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната.

"Иран представи своя план на посредничещия Пакистан с цел трайно прекратяване на наложената (ни) война и сега топката е в полето на САЩ, които трябва да изберат между пътя на дипломацията или продължаването на конфронтационния подход", обобщи Гарибабади, говорейки пред посланиците и другите ръководители на дипломатически мисии в иранската столица.

Той подчерта, че "Иран, за да гарантира националните си интереси и сигурност, е готов и за двата варианта".

Словашкият премиер Фицо ще посети Киев след разговор със Зеленски

По-рано Зеленски каза, че е обсъдил с Фицо въпроса за евентуалното членство на Украйна в Европейския съюз

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади е в критично състояние след сърдечен удар

Мохамади беше осъдена на 7 години и половина затвор, съобщи фондацията през февруари – седмици преди САЩ и Израел да започнат войната си срещу Иран

Шестима загинаха при пожар в салон за масажи в Китай

Властите разследват причините за пожара

Нефтен танкер е отвлечен край бреговете на Йемен и отклонен към Сомалия

Край Сомалия в последно време бяха извършени няколко пиратски нападения

Неудържим! Никола Цолов покори Формула 2 за втори път в Маями

Българският пилот на Кампос защити лидерството си на старта срещу нидерландеца Ван Хупен, който обаче остана на под секунда зад него дълго време

Колко са американските военни в Европа и къде са разположени?

Към декември м. г. САЩ са имали приблизително 68 000 военни на активна служба, постоянно разположени в задграничните си бази в Европа

Илияна Йотова ще участва в среща на върха в Ереван на 3 и 4 май

В неделя, 3 май, държавният глава ще проведе срещи с арменския президент Вахагн Хачатурян

„Богът на хаоса“ Апофис се приближава към Земята, какво знаем за „потенциално опасния“ астероид

Астероидът Апофис, наречен на египетския бог на хаоса, ще премине на рекордно близко разстояние от Земята през април 2029 г. Учените от НАСА успокояват, че сблъсък не се очаква, но събитието ще предложи уникална възможност за изследване на древния обект

Експерти огледаха свлачището край Пампорово, търси се обходен път

Според експертите свлачището е с голям обхват и засяга значителна територия, което допълнително усложнява предприемането на бързи решения

Рапсодия в небесносиньо: Какво да очакваме от „Дяволът носи Прада 2“ 20 години по-късно

След 20 години Анди и Миранда Пристли се изправят срещу нова, по-страшна заплаха от висшата мода: дигиталното бъдеще и един безмилостен технологичен милиардер. Вижте как се промени светът на Runway в дългоочакваното продължение

„Честит 11-и рожден ден, принцесо!“: Кейт и Уилям показаха портрет на порасналата Шарлот

Принцът и принцесата на Уелс споделиха нов портрет на дъщеря си, заснет по време на семейната ваканция в Корнуол. Публикацията събра хиляди честитки, докато кралското семейство отбелязва поредица от лични празници и важни годишнини през пролетта

Зеленски: Русия е атакувала Украйна с около 1600 дрона, 1100 управляеми бомби и 3 ракети за седмица

Украинските ВВС съобщиха, че през изминалата нощ са свалили 142 от изстреляните от Русия 163 дрона с голям обсег

Иран екзекутира двама души, обвинени в "шпионаж за Мосад"

Според съдебната власт Якуб Каримпур и Насер Бакарзаде са били обесени, след като са били признати за виновни в сътрудничество с израелската разузнавателна агенция Мосад

Тела на делфини изплуваха на плажове край Варна

Подаден е сигнал до РИОСВ

Берлин реагира на обявеното от САЩ съкращаване на военното присъствие в Германия

Писториус заяви, че е очевидно, че алиансът НАТО трябва да стане по-европейски, за да остане трансатлантически

Пълно слънчево затъмнение 2027 - всичко, което трябва да знаете

Къде ще се вижда най-добре и защо ще е толкова дълго

