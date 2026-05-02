Иран заяви: "Топката е в полето на САЩ", готови сме и за война

"Топката е в полето на САЩ", каза днес иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади, цитиран от Франс прес.

Той обяви, че Техеран е готов както за преговори, така и за възобновяване на войната.

Iranian Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi has said the ball is in the United States' court to choose the path of diplomacy or the continuation of a confrontational approach, but that Tehran is ready for either outcome.#Iran #UnitedStates #USIranTensions… pic.twitter.com/2PCSOYHqYT — Pakistan TV (@PakTVGlobal) May 2, 2026

"Иран представи своя план на посредничещия Пакистан с цел трайно прекратяване на наложената (ни) война и сега топката е в полето на САЩ, които трябва да изберат между пътя на дипломацията или продължаването на конфронтационния подход", обобщи Гарибабади, говорейки пред посланиците и другите ръководители на дипломатически мисии в иранската столица.

Той подчерта, че "Иран, за да гарантира националните си интереси и сигурност, е готов и за двата варианта".