Неудържим! Никола Цолов покори Формула 2 за втори път в Маями

Н икола Цолов записа втора поредна победа във Формула 2, след като триумфира в спринтовото състезание от втория кръг на сезона в Маями.

Българският пилот, наричан „Българския лъв“, стартира от полпозишън благодарение на десетото си място в квалификацията и обърнатата стартова решетка. Той реагира отлично при старта и успя да задържи лидерството пред Лорънс ван Хьопен. В първите обиколки нидерландецът неколкократно се доближи опасно в DRS зоните, но Цолов защити позицията си с прецизно каране.

Битката се разгорещи още повече, след като Джошуа Дюрксен за кратко излезе втори. Грешка в следващите обиколки обаче го извади от DRS обсега и позволи на Ван Хьопен да си върне позицията и отново да подгони лидера.

В средата на състезанието Цолов допусна няколко малки неточности, включително излизане извън трасето, което отвори шанс за атака. Ван Хьопен дори успя да го изпревари, но българинът бързо си върна първото място след решително спиране в 17-ия завой. Последва зрелищна размяна на лидерството, като двамата си размениха позициите няколко пъти само в рамките на една обиколка.

Драмата достигна своя връх в последния тур. Цолов загуби водачеството, но с перфектна контраатака в заключителните завои успя да си върне първата позиция и пресече финала с минимална разлика от едва 0.1 секунди. Алекс Дън се възползва от битката и се приближи, но остана трети.

Основното състезание в Маями ще се проведе утре от 19:30 часа българско време. От полпозишън ще стартира Куш Майни, докато Цолов ще започне от десетата позиция, готов за ново силно представяне.