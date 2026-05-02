Нефтен танкер е отвлечен край бреговете на Йемен и отклонен към Сомалия

Край Сомалия в последно време бяха извършени няколко пиратски нападения

2 май 2026, 19:01
Източник: БТА

П етролен танкер е бил отвлечен край Йемен и отклонен към Сомалия днес, обяви йеменската брегова охрана, цитирана от Франс прес.

Атаката е била извършена край провинция Шабуа, в централната част на Южен Йемен. Въоръжени мъже са се качили на борда на кораба, установили са контрол над плавателния съд и са го насочили към Сомалия.

Справка на специализирания сайт "Весълфайндър" (vesselfinder.com) показва, че танкерът за транспортиране на петролни продукти "Еврика" (M/T EUREKA) е бил построен през 2006 г. и плава под флага на Того. 

Йеменската брегова охрана, която е под контрола на международно признатото правителство на страната, каза още, че местонахождението на кораба е установено и се полагат усилия той да бъде следен с цел евентуален опит контролът върху него да бъде отнет от пиратите при гарантиране на сигурността на екипажа. Тя не посочи колко моряци са на борда и от кои държави са те.

Край Сомалия в последно време бяха извършени няколко пиратски нападения, отбелязва АФП. 

Хусите - шиитска проиранска групировка в Йемен - са отвличали плавателни съдове край страната, която контролират частично. 

Йемен и Сомалия се намират от двете страни на Аденския залив, през който минава ключов за корабоплаването маршрут, продължаващ на север през протока Баб ел Мандеб, Червено море и Суецкия канал.

Източник: Николай Станоев/БТА    
Петролен танкер Отвличане на кораб Йемен Сомалия Пиратство Аденски залив
