Унгария забрани износа на суров петрол, сложи таван на цените

Премиерът Виктор Орбан вчера заяви, че Будапеща ще ограничи цените на горивата, за да защити потребителите и бизнеса от скока в цените на петрола. Таванът за горивата ще се прилага за автомобили, регистрирани в Унгария

10 март 2026, 09:46
Виктор Орбан   
Източник: БТА/AP

У нгарското правителство забрани износа на суров петрол, дизел и 95-октанов бензин и ще освободи от държавните резерви гориво за 45 дни, съобщи министърът на икономиката Мартон Наги снощи в публикация във Фейсбук, цитирана от Ройтерс.

Премиерът Виктор Орбан вчера заяви, че Будапеща ще ограничи цените на горивата, за да защити потребителите и бизнеса от скока в цените на петрола. Таванът за горивата ще се прилага за автомобили, регистрирани в Унгария.

Тази мярка идва на фона на рязко нарастващите световни цени на петрола, тъй като войната с Иран, която вече е във втората си седмица, въвлича държави и инфраструктура, критично важни за производството и транспортирането на нефт и газ.

Във видео, публикувано в социалните мрежи, Орбан заяви, че „международният взрив на цените на петрола достигна и Унгария“, и че правителството ще ограничи цената на бензина до 595 форинта (1,75 долара) за литър, а на дизела – до 615 форинта (1,81 долара) за литър.

Той добави, че ограничената цена ще важи само за превозни средства с унгарски регистрационни номера и документи за регистрация, както и че Унгария ще освободи част от своите петролни резерви, за да гарантира достатъчно предлагане.

Популисткото правителство на Орбан, което е изправено пред сериозно предизвикателство от страна на център-десен опонент на изборите следващия месец, наложи подобен таван върху цените на горивата още през ноември 2021 г., когато цените скочиха рязко вследствие на масовите смущения, причинени от пандемията от COVID-19.

Този таван беше в сила повече от година, преди правителството да го премахне поради рязко нарастващо потребление и недостиг на горива, произтичащи от намаляващ внос и проблеми с производството.

По-рано в понеделник Орбан, смятан за най-близкия партньор на Кремъл в Европейския съюз, призова ЕС да премахне всички санкции върху руските изкопаеми горива, за да се овладеят скоковете в цените на енергията, причинени от войната с Иран.

Правителството на Орбан отдавна се противопоставя на усилията на ЕС да намали вноса на руска енергия и заедно със съседна Словакия поддържа и дори увеличава доставките на руски нефт и газ, откакто Русия започна пълномащабната си война срещу Украйна на 24 февруари 2022 г.

И двете държави получиха временно изключение от политика на ЕС, която забранява вноса на руски петрол, и до скоро получаваха руски суров петрол чрез тръбопровода „Дружба“, който преминава през Украйна.

Но доставките на петрол по „Дружба“ са спрени от 27 януари, което доведе до ескалиращ спор между Унгария и Украйна. Украинското правителство заявява, че руски удар с дрон е повредил инфраструктурата на тръбопровода, но Орбан обвинява украинския президент Володимир Зеленски, че умишлено задържа доставките на петрол.

В отговор Орбан наложи вето върху нов пакет санкции на ЕС срещу Русия и блокира голям заем на ЕС за Украйна на стойност 90 милиарда евро (106 милиарда долара), докато доставките не бъдат възобновени. Орбан, който изостава в повечето социологически проучвания само месец преди изборите, обвини Зеленски, че се опитва да предизвика енергийна криза в Унгария, за да повлияе на резултата от вота, част от широката антиукраинска медийна кампания на неговото правителство преди изборите на 12 април.

Допълнително изостряйки напрежението, в четвъртък Унгария временно задържа седем служители на украинска държавна банка и конфискува два украински бронирани автомобила, превозващи десетки милиони евро в брой и злато през Унгария, по подозрение за пране на пари.

Украйна настоява, че превозът на парите е бил част от редовни услуги между държавни банки и категорично отрича обвиненията в пране на пари.

Източник: БТА/Елена Савова, AP    
