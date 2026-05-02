Жена загина при катастрофа край Петрич, шофьорът е прокурор

По първоначална информация мъжът е изгубил контрол над автомобила, в който са пътували общо четирима души

2 май 2026, 20:23
Ж ена е загинала при пътен инцидент в района на Петрич този следобед. Шофьорът на автомобила е прокурор от Враца. По първоначална информация мъжът е изгубил контрол над автомобила, в който са пътували общо четирима души. Предполага се, че е заспал, вследствие на което автомобилът е паднал в крайпътно дере.

На тримата пътници, които са с различни наранявания, е оказана медицинска помощ на място. Групата се е прибирала след планински преход.

На място се извършва оглед от екипи на „Пътна полиция“. Пробите за алкохол и наркотици на прокурора са отрицателни. Той е дал кръв и урина за допълнителна експертиза.

Разследването на инцидента е под надзора на Софийската градска прокуратура с оглед на компетентността ѝ да наблюдава дела срещу магистрати. За случая е информирана и временно изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова, съобщиха от държавното обвинение. 

