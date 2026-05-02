„Богът на хаоса“ Апофис се приближава към Земята, какво знаем за „потенциално опасния“ астероид

„Потенциално опасен“ астероид ще премине в непосредствена близост до Земята през 2029 г. – и той носи тревожен прякор. Това ще бъде най-близкото приближаване до планетата ни на астероид от такъв мащаб, за което научната общност е знаела предварително, пише PEOPLE.

Астероидът носи името на древноегипетския бог на хаоса. Въпреки плашещото наименование, официалните данни на НАСА сочат, че той ще „прелети безопасно“ на около 32 000 километра (20 000 мили) от Земята на 13 април 2029 г. За сравнение, това разстояние е по-малко от височината, на която оперират много от комуникационните ни спътници.

Апофис е открит за първи път през 2004 г. от астрономите Рой Тъкър, Дейвид Толен и Фабрицио Бернарди в Националната обсерватория „Кит Пийк“ в Тусон, Аризона.

Интересен факт е, че Толен и покойният Тъкър вече са били запознати с името Апофис заради злия и могъщ герой от телевизионния сериал „Старгейт SG-1“. От НАСА споделят: „Той каза, че е „черешката на тортата“, че избраното от тях име съвпада с това на герой в популярно шоу. Но Толен подчерта, че противно на някои твърдения, астероидът не е кръстен директно на телевизионния персонаж.“

В началото учените прогнозираха възможен сблъсък със Земята през 2029, 2036 или 2068 г. През последните две десетилетия обаче непрекъснатите наблюдения опровергаха тези опасения. „Въпреки че Апофис не представлява непосредствен риск за Земята, преминаването на астероид с такъв размер толкова близо до нашата планета е изключително рядко събитие“, допълват експертите.

Космическото тяло е съставено от „остатъчен суров материал, който никога не е бил част от планета или луна“ и е реликт от зараждането на Слънчевата система преди около 4,6 милиарда години.

Точната форма на Апофис остава загадка, но учените се надяват да го заснемат детайлно, когато той премине покрай нас след три години. Космическият апарат на НАСА OSIRIS-APEX (преименуваният OSIRIS-REx) вече е изпратен да го изучава, заедно с мисията RAMSES на Европейската космическа агенция.

„Най-важното в това събитие е, че Апофис ще бъде дърпан, усукан, разтегнат и притиснат от гравитацията на Земята, докато преминава покрай нея – процес, който се случва само при много близки срещи“, обясняват от НАСА. „Гравитационното привличане ще промени орбитата на Апофис около Слънцето, правейки я малко по-широка и удължавайки неговия орбитален период. Вероятно ще се промени и начинът, по който астероидът се върти около оста си, като ротацията му може да се ускори или забави.“