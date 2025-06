"Искаме повече бебета": Предупреждение за глобална "криза" на раждаемостта

Ф ондът на ООН за населението (UNFPA) предупреди за глобална криза в раждаемостта след провеждане на проучване сред хора в 14 държави, предаде Newsweek .

Около 14 000 души са били анкетирани в рамките на изследването, като един от всеки пет респонденти е заявил, че не е имал или не очаква да има броя деца, които желае.

