Подпалени къщи, изпочупени коли: Масови безредици при протест след сексуално посегателство в Северна Ирландия

П олицейската служба на Северна Ирландия (PSNI) призова за спокойствие, след като на 9 юни по улиците на Балимъни избухнаха масови безредици.

Смята се, че събитията са свързани с предполагаемо тежко сексуално посегателство над тийнейджърка през уикенда, извършено в същия район, информира Belfast Telegraph.

BREAKING NEWS 🇮🇪



Civil unrest and riots are taking place in Ireland tonight as people are protesting against migration.



This started after a girl was s*xually assaulted and locals were protesting. pic.twitter.com/r47cUKHeAH