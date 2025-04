Българите в топ 5 на чужденците, депортирани от Великобритания

З а първи път ще бъде публикувана класация на чуждестранните престъпници и извършените от тях престъпления, предава Sky News .

Очаква се плановете да бъдат обявени във вторник и да се съсредоточат върху онези нарушители, които очакват да бъдат депортирани от Обединеното кралство.

Последните данни показват, че в края на 2024 г. 19 244 чуждестранни граждани са очаквали депортация — увеличение спрямо 17 907 при напускането на властта от Консервативната партия през юли и 14 640 в края на 2022 г.

Въпреки че броят на депортираните лица се е увеличил, откакто Лейбъристката партия дойде на власт, числото на онези, които все още чакат да бъдат изведени от страната, продължава да нараства.

Сред причините се посочват преждевременното освобождаване на затворници поради пренаселеност в затворите, нестабилността и дипломатическите затруднения в някои страни, както и натрупаните съдебни дела във връзка с обжалване на депортации.

Министърът в сянка по вътрешните работи Крис Филп заяви, че решението за публикуване на информация за националността на чуждестранните престъпници е доказателство, че лейбъристите са „отстъпили“ под натиска на консерваторите да разкрият тези данни.

League table of foreign criminals set to be published https://t.co/H3awQhEzr7