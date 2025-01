Администрацията на Тръмп: Премахнахме най-лошите престъпници от улиците на САЩ

В неделя администрацията на Тръмп пусна в социалните мрежи пост, в който се посочват „най-големите престъпници“, арестувани от имиграционните и митническите служби (ICE), откакто президентът Доналд Тръмп положи клетва като 47-ия президент на страната миналата седмица.

„Под ръководството на президента Тръмп агентите на ICE работят неуморно, за да защитават нашите общности. От изнасилвачи на деца и нелегални чужденци до членове на банди и лица с предполагаеми връзки с “Ислямска държава” (ИДИЛ) - ето някои от най-лошите престъпници, които са арестувани“, гласи текстът на Белия дом, публикуван в X.

Постът показва девет различни нелегални имигранти, които вече са осъдени за жестоки престъпления, като изнасилване на деца, или имат предполагаеми връзки с банди и терористични организации и други тежки престъпления. Деветте нелегални имигранти, посочени в публикацията, включват техни снимки, както и кратки биографии, обясняващи престъпленията им, пише Fox News.

„Едгар Де Ла Круз-Манзо, осъден за изнасилване на деца и мексикански гражданин, беше арестуван от ICE Сиатъл на 25 януари 2025 г.“, гласи един от постовете.

В друг се обяснява: „Мексикански гражданин, издирван за убийство и с активна червена бюлетина на Интерпол, е арестуван от ICE Лос Анджелис на 24 януари 2025 г.“

„Йордански гражданин с предполагаеми връзки с ИДИЛ е арестуван от ICE на 24 януари 2025 г.“, гласи друг пост.

Кампанията на Тръмп през 2024 г. акцентира върху имиграционната криза при администрацията на Байдън, като обеща да депортира нелегалните имигранти, включително тези с дълги досиета в други държави, членове на картели и други с предполагаеми връзки с тероризма.

По-малко от седмица след като се върна в Овалния кабинет, Тръмп изтъкна, че изпълнява обещанията си от кампанията с поредица от директиви и политики за охрана на границата.

„В рамките на няколко часа след като положих клетва, обявих национално извънредно положение на южната ни граница. Изпратих войници на активна служба на границата, за да помогнат за отблъскване на нашествието. Незабавно спряхме всяко незаконно влизане и започнахме да изпращаме всеки нарушител на границата обратно по местата, откъдето са дошли. Подписах заповед, с която картелите ще бъдат обявени за чуждестранни терористични организации“, заяви Тръмп от Лас Вегас по време на митинг в събота.

Висш стратег на Републиканската партия, който говори пред Fox Digital за усилията за охрана на границата и отстраняване на опасните нелегални имигранти, отбеляза, че администрацията на Байдън е можела да направи същото, но „не е направила нищо по въпроса“.

„Най-абсурдната част от всичко това е, че е ясно, че администрацията на Байдън е знаела къде са тези педофили, убийци и изнасилвачи и не е направила нищо по въпроса“, каза стратегът. „Президентът Тръмп получи мандат да изпълни програмата си „Америка на първо място“, а това започва с възстановяване на върховенството на закона, охрана на границите ни и наказване на известните престъпници.“

Сред другите незаконни имигранти, арестувани от ICE, са осъден сексуален престъпник от Етиопия, арестуван в Ню Орлиънс в петък; бразилски гражданин, осъден за непредумишлено убийство, арестуван от ICE в Бостън; и гражданин на Хондурас, арестуван от ICE в Сиатъл, у когото са открити кокаин, фентанил и пистолет.

Правоприлагащите органи - от ICE до Администрацията за борба с наркотиците (DEA) и американските маршали - са в процес на арести от първия ден на встъпване в длъжност на Тръмп - 20 януари. В четвъртък вечерта администрацията на Тръмп назначи хиляди федерални агенти в помощ на агенции като ICE и U.S. Customs and Border Protection в усилията им да арестуват нелегални имигранти.

Прессекретарят на Белия дом Каролин Ливит съобщи, че само в четвъртък правоприлагащите органи в цялата страна са арестували над 500 нелегални имигранти и са депортирали стотици други.

