11 убити и ранени при стрелба в Германия

Българин е сред жертвите на стрелбата в град Ханау, Германия, където нападател откри огън в два наргиле бара.

Информацията бе официално потвърдена от „Кризисния център“ на германското външно министерство пред българското посолство в Берлин. Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева изрази съболезнования на семейството и на близките на загиналия българин.

По разпореждане на министър Захариева генералният консул на България във Франкфурт на Майн Антоанета Байчева е установила контакт с близките на сънародника ни като е предложила помощ от страна на Министерството на външните работи и оказва пълно съдействие по случая.

От Брюксел премиерът Бойко Борисов изказа искрени съболезнования на близките на убития мъж.

При атентата загинаха 11 души. Сред тях са предполагаемият извършител и майка му. Петима от убитите са турски граждани.

Смята се, че загиналият българин живеел в Мездра. По информация на NOVA той е 32-годишен мъж, родом от село Люти дол. Бил е шофьор на бетоновоз. Има 8-годишен син. Съпругата му потвърди, че е разбрала за трагедията от близък роднина. Мъжът е бил случайно в единия наргиле бар.

Unbelievable that Germany get so many terrorist attacks now there’s 8 people been shot dead in a shisha bar #terrorism #Germany #shooting pic.twitter.com/KXdzB7rXRF — Alan Fisher (@AlanFisherV2) February 19, 2020

Заподозреният за стрелбата е намерен мъртъв в дома си.

Там е бил намерен и трупът на 73-годишна жена. Предполага се, че става дума за майката на извършителя, която навярно е била застреляна от него. Така броят на загиналите става общо 11.

Breaking: BILD is reporting that 8 people are dead following a mass shooting in Hanau, Germany. Reports indicate that the shooting(s) took place in the vicinity of at least one hookah bar. pic.twitter.com/tWG7yiqtTU — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 19, 2020

Стрелецът е оставил писмо, в което е признал деянието си и е изразил крайнодесни възгледи.

Това съобщи днес в. "Билд", без да цитира източник, предаде Ройтерс.

Следователи са открили колата на извършителя, в която е имало боеприпаси и пълнители. Заподозреният е имал разрешително за лов и е германски гражданин, съобщават местни медии.

Eight people are reported to have been killed following a drive-by shooting at two shisha bars in #Germany.

The incidents happened in the town of #Hanau, located 20 miles from #Frankfurt at around 11pm local time. https://t.co/rkQ6nk6zXcpic.twitter.com/LMO1JhZldY — Atlantide (@Atlantide4world) February 19, 2020

По информация на германските служби за сигурност, стрелецът е публикувал преди няколко дни в Youtube видео.

В него на много добър английски Тобиас Р. говори за "лично послание до всички американци", съобщава "Ди Велт".

Клипът очевидно е сниман в жилище. В него мъжът твърди, че в САЩ съществуват подземни военни съоръжения, където се малтретират и убиват деца. Там се отдавала почит на дявола. Затова американците трябвало да се събудят и да се борят срещу това.

Видеото не съдържа препратка към предстоящ акт на насилие в Германия.

Агенция ДПА съобщи, че Главната прокуратура е завела разследване за терористичен акт с ксенофобски мотиви. Възможно е обаче да става дума и за човек с психически отклонения.

Кметът на Ханау заяви, че едва ли би могъл да си представи по-ужасна вечер от миналата, предаде ДПА.

"Бе ужасна вечер, която със сигурност ще ни ангажира съзнанието дълго време и ще ни остави тъжни спомени", каза Клаус Камински, цитиртан от в. "Билд".

Ханау се намира само на 20 километра от Франкфурт на Майн – голям финансов център на ЕС, където се намира и едно от най-големите летища в континентална Европа.

