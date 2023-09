НАСА одобри екипажа на третата частна мисия до Международната космическа станция

НАСА одобри екипажа на третата мисия на частната компания "Аксиом спейс" до Международната космическа станция (МКС), съобщи американската космическа агенция на сайта си.

Командир на екипажа ще бъде бившият астронавт от НАСА Майкъл Лопес-Алегрия, който беше начело на първата подобна търговска мисия.

За пилот на мисията "Аx-3" е одобрен италианецът Валтер Виладей. На борда ще бъдат също турчинът Алпер Гезеравджъ и шведът Маркус Ванд, който представлява Европейската космическа агенция (EКА). Той ще отиде за трети път до МКС. Това ще бъде първата частна мисия, в която участва астронавт от ЕКА.

Алпер Гезеравджъ пък ще бъде първият турчин, който ще полети в космоса, се отбелязва в съобщението.

Ракетата-носител "Фалкон 9" с космическия кораб "Дракон" ще бъде изстреляна от космодрума в Кейп Канаверал, щата Флорида, не по-рано от януари следващата година, сe посочва в съобщението.

