Огромен пробив в търсенето на извънземни: НАСА откри Суперземя

У чените направиха вълнуващо и потенциално революционно откритие в търсенето на извънземен живот, след като откриха признаци на газ, произвеждан само от живи организми, на далечна водна планета.

K2-18 b, която е повече от осем пъти по-голяма от Земята и се намира на 120 светлинни години от нас, се намира в обитаемата зона на своята хладна звезда джудже в съзвездието Лъв.

Смята се, че това е "хицеанов" свят - сравнително нов клас екзопланети, които притежават ключови съставки за извънземни видове поради богатите си на водород атмосфери и водни океани.

Но наличието на нещо друго развълнува астрономите още повече.

В атмосферата на К2-18 b, която е известна като "суперземя", защото е по-голяма от нашата планета, но по-малка от Нептун, е открит газ, който е "уникално свързан с живота", когато се среща на Земята.

Съединението диметилсулфид (DMS) - сложна молекула, съставена от въглеродни, водородни и серни атоми - е открито заедно с два въглеводородни газа, което кара изследователите да изпитват "смесица от шок, вълнение и неверие".

На Земята това се произвежда само от живота - заявиха от НАСА.

По-голямата част от DMS в земната атмосфера се отделя от фитопланктона в морската среда.

Въпреки вълнението учените подчертават, че ще са необходими още наблюдения с космическия телескоп "Джеймс Уеб", за да се потвърди наличието на DMS.

Ако откритието се потвърди, то ще направи К2-18 b един от най-вероятните светове, където може да съществува извънземен живот, наред с такива като Марс и ледените луни на Юпитер и Сатурн в нашата собствена Слънчева система.

Установено е също така, че в атмосферата на свръхземята има големи количества въглероден диоксид и метан, чието наличие би могло да подскаже, че тя е обитаема, а може би дори вече е населена.

Това със сигурност насочва към това, че К2-18 b е "хисеански" свят, но тъй като и двата газа могат да бъдат произведени чрез неорганичен процес, те сами по себе си не предлагат доказателство за извънземен живот.

Обсерваторията на НАСА на стойност 10 млрд. долара (7,4 млрд. паунда) е в състояние да анализира химическия състав на далечна планета, като улавя светлината от звездата домакин, след като тя е преминала през атмосферата на планетата по пътя си към Земята.

Газовете в атмосферата поглъщат част от светлината на звездата, но всеки от тях оставя забележими знаци в спектъра на светлината, които астрономите могат да разчетат.

The telescope has been checking out an exoplanet called K2-18b and it seems pretty interesting there. https://t.co/vY2LdousKr — Esquire (@esquire) September 12, 2023

Освен че е известна като суперземя, K2-18 b е класифицирана и като планета "под Нептун".

Такива светове не се срещат в нашата Слънчева система, но се определят като всяка планета, която има по-малък радиус от ледения гигант, който е най-отдалечен от нашето Слънце.

Субнептуните са слабо проучени поради отдалечеността им от нас, така че естеството на техните атмосфери е предмет на дискусии сред астрономите.

Големият размер на K2-18 b - с радиус 2,6 пъти по-голям от радиуса на Земята - означава, че вътрешността на планетата вероятно съдържа голяма мантия от лед под високо налягане, подобно на Нептун, но с по-тънка атмосфера, богата на водород, и океанска повърхност.

Въпреки че се предполага, че хицеанските светове са покрити с вода, изследователите твърдят, че е възможно океанът да е твърде горещ, за да бъде обитаем или да е течен.

The Webb telescope has detected carbon dioxide and methane in the atmosphere of exoplanet K2-18 b, a potentially habitable world over 8 times bigger than Earth. Webb’s data suggests the planet might be covered in ocean, with a hydrogen-rich atmosphere: https://t.co/qN1SqCfFt1 pic.twitter.com/yoXF3flsUl — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) September 11, 2023

Откакто преди 30 години беше открита първата екзопланета, хиляди други са забелязани извън нашата Слънчева система.

По-голямата част от тях са планети с размери между Земята и Нептун, често наричани суперземи, мининептуни или субнептуни.

Те могат да бъдат предимно скалисти или ледени гиганти с богата на водород атмосфера, или нещо средно между тях.

По-ранни изследвания на такива планети установиха, че налягането и температурата под богатите им на водород атмосфери са твърде високи, за да поддържат живот.

An international team of astronomers have used NASA's James Webb Space Telescope to spot carbon-packed molecules floating in the air of a habitable-zone exoplanet called K2-18 b. pic.twitter.com/Sj5Zzspbfi — Vigyanium (@vigyanium) September 12, 2023

Но през 2021 г. изследвания установиха, че при определени условия световете могат да поддържат живот.

Наред с потвърждаването на наличието на DMS на K2-18b, изследователите сега ще търсят други биомаркери като метилхлорид, които са уникално създадени от живота.

Ако те са такива, това би предизвикало голямо вълнение и би изстреляло света в челото на опашката в търсенето на извънземни видове.