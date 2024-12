Бунтовническите сили в Сирия продължат с мълниеносната си офанзива

Х иляди хора напуснаха тази нощ град Хомс в Централна Сирия, докато бунтовническите сили се опитват да продължат с мълниеносната си офанзива срещу правителствените сили още по на юг, предаде Ройтерс като се позова на неправителствената организация Сирийски център за наблюдение на правата на човека (СЦНПЧ) и местни жители.

Бунтовниците вече превзеха ключовите градове Алепо на север и Хама в Централна Сирия, нанасяйки последователно опустошителни удари на силите на президента Башар Асад, близо 14 години след като протестите срещу него избухнаха в цялата страна.

Сирийската армия започна контраофанзива

Базираният във Великобритания СЦНПЧ съобщи, че хиляди хора са избягали през нощта на запад към сирийското крайбрежие, което засега е под контрола на правителствените сили.

Жителите на крайбрежните райони казаха, че са пристигнали хиляди хора, напуснали домовете си в Хомс, изплашени от бързия напредък на бунтовниците.

Тази сутрин израелски въздушни удари поразиха два гранични пункта между Ливан и Сирия, съобщи министърът на транспорта на Ливан Али Хами.

Iran’s foreign minister Abbas Araghchi travelled to Baghdad on Friday to hold discussions over the rapid advance of rebel forces in Syria with his Iraqi and Syrian counterparts.https://t.co/no2ZGc3PDJ