Будапеща се превърна в парти зона след изборите, сложили край на ерата "Орбан"

"Невероятно!" "Неописуемо!" "Толкова се радваме, че Орбан най-после си отиде"

13 април 2026, 09:29
Б удапеща се превърна в парти зона след голямата победа на опозиционната партия ТИСА на парламентарните избори. Танцуващи хора, надуване на автомобилни клаксони и ликуващи привърженици на опозиционната партия ТИСА, така изглеждаше столичниният град до малките часове на днешния ден, предаде Ройтерс.

Изборите, които преминаха при рекордна избирателна активност от 80%, сложиха край на 16-годишното управление на десния премиер Виктор Орбан. За унгарците, които се радваха и развяваха знамена по улиците на града, това означаваше глас за европейската ориентация на Унгария и възстановяване на демокрацията, подкопана от Орбан и правителството му след 2010 г., отбелязва "Ройтерс".

Прочутият Верижен мост "Сечени" над река Дунав беше осветен в цветовете на унгарското знаме, а по брега на Дунав хиляди хора празнуваха с унгарски и европейски знамена. Някои дори вдигаха тостове с шампанско в картонени чаши.

"Чувствам се невероятно! Наистина невероятно! Все едно никога не съм допускала, че може да се случи. Моля се за това от 16 години, така че съм изключително щастлива", каза Силвия, привърженик на ТИСА, докато хората гледаха победната реч на опозиционния лидер Петер Мадяр.

Градското метро беше огласено от скандирания и песни. Хората скандираха възгласа "свърши се". Други привърженици на ТИСА празнуваха на рейв парти пред емблематичната сграда на парламента.

"Това е голям повод за празнуване. Доста съм радостен. Чакам този момент от доста време. И се надявам новите управляващи, новият премиер да бъде премиер на наистина всички унгарци, както обещава", каза привърженикът на ТИСА Шандор Золетник.

"Невероятно!" "Неописуемо!" "Толкова се радваме, че Орбан най-после си отиде."

"Не вярвахме, че някога ще настъпи промяна", казаха група млади хора, които се прегръщаха, подскачаха и крещяха.

"Най-накрая след 16 години имаме усещане за надежда. Имаме усещане за надежда, че Унгария може отново да тръгне в правилната посока", каза един от тях.

Демографски партията на Орбан ФИДЕС се представя най-зле сред младото поколение.

ФИДЕС, която е създадена в края на 80-те години именно като младежко движение, се подкрепя от едва 8% от избирателите между 18-и 29-годишна възраст и от 22% в цялостната група 18 – 39 години, според изследователския институт "Завец".

Движението по някои от основните булеварди в Будапеща беше спряно заради тълпите пред препълнените барове и преминаващите хора със знамена, които спираха колите. Стотици изпълниха мостовете над река Дунав и останаха там до доста късно след полунощ.

Земетресение край турския град Анталия

Земетресение край турския град Анталия

Свят Преди 16 минути

Трусът е отчетен в 8:48 ч. местно време, като епицентърът му се намира в морето, в близост до крайбрежния град Демре

Засилени мерки за дербито между ЦСКА и "Левски" в София: МВР с предупреждение към феновете

Засилени мерки за дербито между ЦСКА и "Левски" в София: МВР с предупреждение към феновете

България Преди 1 час

Футболната среща е от 16:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“

8 плашещи истории, които лекарите от спешното отделение чуват непрекъснато

8 плашещи истории, които лекарите от спешното отделение чуват непрекъснато

Свят Преди 3 часа

Много от ситуациите, с които лекарите от спешното отделение се сблъскват, по думите им, не са случайни

<p>Китайски служители използват ИИ, за да уволняват колегите си</p>

Китайски служители използват изкуствен интелект, за да уволняват колегите си

Свят Преди 3 часа

Защо се случва това?

Очаква ни слънчев понеделник с температури до 18 градуса

Очаква ни слънчев понеделник с температури до 18 градуса

България Преди 3 часа

На изолирани места в крайните югозападни райони ще превали слабо

Урсула фон дер Лайен: Унгария избра Европа

Урсула фон дер Лайен: Унгария избра Европа

Свят Преди 11 часа

Урсула фон дер Лайен: Съюзът става по-силен

В Иран: Заплахата на Тръмп за Ормузкия проток е „нелепа"

В Иран: Заплахата на Тръмп за Ормузкия проток е „нелепа"

Свят Преди 11 часа

Това заяви командващият иранския флот Шахрам Ирани

Саудитска Арабия екзекутира седем души за ден

Саудитска Арабия екзекутира седем души за ден

Свят Преди 12 часа

Саудитска Арабия възобнови екзекуциите за наркопрестъпления в края на 2022 г.

Тръмп заплаши Китай с 50% мита, ако помага на Иран

Тръмп заплаши Китай с 50% мита, ако помага на Иран

Свят Преди 14 часа

Тръмп заплаши също да разруши иранската енергийна инфраструктура

Кремъл: Териториалният въпрос с Украйна е сведен до "няколко километра"

Кремъл: Териториалният въпрос с Украйна е сведен до "няколко километра"

Свят Преди 14 часа

Песков: Траен мир може да настъпи, когато защитим интересите си и постигнем целите

Рекордна избирателна активност в Унгария

Рекордна избирателна активност в Унгария

Свят Преди 15 часа

Кметът на Будапеща Гергей Карачони заяви, че очаква историческо поражение за ФИДЕС

Израел обяви повишена бойна готовност

Израел обяви повишена бойна готовност

Свят Преди 16 часа

За момента все още не е взето решение за военни действия

Мадяр: Властта на Орбан е в последните си часове

Мадяр: Властта на Орбан е в последните си часове

Свят Преди 17 часа

Той отхвърли твърденията, че някой подготвя насилствени действия

Хиляди ракети полетяха в небето над Вронтадос

Хиляди ракети полетяха в небето над Вронтадос

Свят Преди 17 часа

Вековната традиция привлича ежегодно хиляди посетители

Тръмп: САЩ ще блокират Ормузкия проток

Тръмп: САЩ ще блокират Ормузкия проток

Свят Преди 18 часа

Тръмп: Всеки иранец, който стреля по нас или по мирни кораби, ще бъде взривен в ада!

Тежка катастрофа със загинали край Берковица

Тежка катастрофа със загинали край Берковица

България Преди 18 часа

Две деца - брат и сестра са транспортирани и настанени в болницата в Монтана

