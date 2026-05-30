Свят

Почина Марша Лукас – „незабелязаният герой“, който спаси „Междузвездни войни“

Лукас, която беше омъжена за създателя на космическата сага Джордж Лукас от 1969 до 1983 г., е починала в сряда от метастазирало онкологично заболяване

30 май 2026, 10:25
Марша Лукас   
Източник: GettyImages

М арша Лукас, която спечели награда „Оскар“ за монтажа на оригиналния филм „Междузвездни войни“ от 1977 г., е починала, съобщи в петък адвокат на семейството ѝ.

Лукас, която беше омъжена за създателя на космическата сага Джордж Лукас от 1969 до 1983 г., е починала в сряда от метастазирало онкологично заболяване, посочи в имейл до Асошиейтед Прес (The Associated Press) адвокат Дейдре Вон Рок. Марша Лукас е издъхнала на 80-годишна възраст в Ранчо Мираж, Калифорния, заобиколена от своите близки, допълни Вон Рок, предаде Асошиейтед прес (AP).

Марша Лукас е монтажист и на „Завръщането на джедаите“ от 1983 г., както и на филмите „THX 1138“ и „Американски графити“, режисирани от Джордж Лукас преди ерата на „Междузвездни войни“.

Тя също така беше част от монтажния екип на филмите на режисьора Мартин Скорсезе от 70-те години на миналия век – „Шофьор на такси“, „Алис не живее вече тук“ и „Ню Йорк, Ню Йорк“.

Марша Лукас често беше наричана „възпятия, но незабелязан герой“ на „Междузвездни войни“ – оригиналната лента, която след появата на продълженията, предисториите и разклоненията (спин-офите) стана известна със своето подзаглавие „Нова надежда“.

Именно тя убеждава съпруга си Джордж, че Оби-Уан Кеноби (изигран от Алек Гинес) трябва да загине в битката си със светлинни мечове срещу Дарт Вейдър, за да се превърне в духовен наставник на Люк Скайуокър (Марк Хамил).

Освен това тя трябваше да вкара в пълен смисъл и ред суровия филмов материал, който в грешни ръце лесно би се превърнал в хаос – включително и кулминационната атака на бунтовниците срещу Звездата на смъртта.

„Беше изключително сложно. Имахме над 12 000 метра лента с диалози на пилоти, които казваха едно или друго. Тя трябваше да отсее всичко това и едновременно с това да вплете и самите битки. Никой дотогава не се беше опитвал да вплете същинска сюжетна линия в мащабен въздушен бой, но ние се опитахме да го направим“, споделя Джордж Лукас в интервю за списание „Ролинг Стоун“ (Rolling Stone) няколко месеца след премиерата на филма, превърнал се в абсолютен феномен. 

След развода си с Джордж Лукас, от 1983 до 1993 г. тя е омъжена за Том Родригес – производствен мениджър в продуцентския център „Скайуокър Ранч“ (Skywalker Ranch).

Тя оставя след себе си своите дъщери Аманда Лукас и Ейми Сопър, както и внуците си Феликс Халикайнен, Аелиана Халикайнен и Нокс Сопър.

„Нейното влияние върху киното е незаличимо, но тези, които я познаваха най-добре, ще я запомнят с начина, по който правеше живота по-ярък, по-красив, по-забавен и по-изпълнен с любов. Работата ѝ беше известна със своята емоционална интелигентност, ритъм и хуманност – една рядка способност да открива истината във всяка сцена и да внася сърце, устрем и яснота на екрана“, се казва в изявление на семейството.

