Дрон парализира летището в Мюнхен: Вдигнаха полиция и хеликоптери, пренасочиха самолети

Страницата с излитащите полети на уебсайта на летището показваше, че към 10:00 ч. местно време (11:00 ч. българско) няколко, но не всички полети са били забавени или отменени

30 май 2026, 13:22
П олетите на летището в Мюнхен, провинция Бавария, бяха преустановени за около час тази сутрин, след като двама пилоти съобщиха, че са забелязали безпилотен летателен апарат, предаде агенция Ройтерс. 

По-късно беше съобщено, че полетите са били възобновени. 

По време на прекъсването на полетите 20 самолета, които трябваше да кацнат в Мюнхен, бяха пренасочени към други летища

Страницата с излитащите полети на уебсайта на летището показваше, че към 10:00 ч. местно време (11:00 ч. българско) няколко, но не всички полети са били забавени или отменени. 

Според в. „Билд“ тази сутрин работата на летището в Мюнхен е била напълно прекъсната за повече от час. На двете писти е било преустановено всякакво движение, а полицията е провела мащабна операция

Около 09:00 ч. (местно време) двама пилоти на отделни самолети, намиращи се на пистата, подали сигнал, че са забелязали дрон, което е довело до преустановяването на полетите, заяви говорителят на Федералната полиция на летището в Мюнхен Щефан Байер. Според него в района е бил забелязан обект, който вероятно е летял без разрешение. 

На място са били разположени полицейски екипи, които са претърсили района и са направили проверка за евентуални следи от дрона. За целта е бил използван и хеликоптер. 

Около 10:05 ч. е бил даден сигнал за отмяна на тревогата, а малко по-късно полетите са били възобновени. Започнато е разследване за установяване на причините за инцидента. „Тъй като беше изключена заплаха за въздушния трафик, ограничението (на полетите) беше отменено в 10:05 ч.“, заяви говорителят. 

Забелязването на дронове над Мюнхен предизвика много по-големи проблеми през октомври, когато летището беше принудено да преустанови полетите на няколко пъти в кратък период от време. 

Източник: БТА/Симеон Томов    
Любопитно Преди 2 часа

Лечението на рака на гърдата – най-разпространената форма на онкологично заболяване в света – включва хирургическа операция за отстраняване на туморите. След това обикновено се препоръчва химиотерапия, когато лекарите преценят, че съществува риск заболяването да се завърне

Свят Преди 3 часа

„Посланикът на Руската федерация в Република Армения Копиркин е извикан в Москва за консултация във връзка със стъпките на арменското ръководство за сближаване с Европейския съюз, които са в ущърб на взаимодействието с ЕАИС (Евразийския икономически съюз - б.ред.)", се казва в изявлението

Министърът на войната на САЩ: Тръмп има търпение за Иран, но армията ни е готова

Свят Преди 4 часа

Тръмп е търпелив, за да се увери, че всяко мирно споразумение с Иран гарантира, че той няма да се сдобие с ядрено оръжие, каза Хегсет в сесия с въпроси и отговори след реч на конференцията „Шангри-Ла" в Сингапур

Любопитно Преди 4 часа

За да се намали вредата за организма от алкохола, е добре да се спазват няколко правила при пиене. Това може да помогне за намаляване на рисковете за здравето и избягване на опасни последици

„Познах го само по очите" - прокурорът Бисер Михайлов проговори за сина си

България Преди 5 часа

Днес прокурорът е откровен за вътрешната си борба и решението си да не свидетелства срещу детето си. „Като баща не бих предал сина си", признава той и допълва, че дори и в ролята си на магистрат няма да го направи

България Преди 5 часа

Условията и редът за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда са регламентирани с Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея

Любопитно Преди 5 часа

Специалната програма за празника започва още от сутринта с анимации, приключения и заглавия за цялото семейство

България Преди 5 часа

Заради договорите си концесионерите нямат право да увеличават цената на шезлонг и чадър. Допълнителните услуги като масички, шалтета и други плажни принадлежности обаче ще бъдат таксувани допълнително

Владимир Путин е дал $26 милиарда за експерименти за вечен живот

Свят Преди 5 часа

Руският лидер Владимир Путин е излял милиарди руски долари в странни експерименти за човешко дълголетие, но някои критици са скептични дали т.нар. наука има някаква връзка с реалността

В какво здраве е Доналд Тръмп? Лекари разкриха неочакван детайл за сърцето му

Свят Преди 6 часа

Американският президент посети Националния военен медицински център „Уолтър Рийд" за ежегодния си преглед, който, според резултатите, е включвал консултации с 22-ма специалисти от „множество академични институции"

България Преди 7 часа

Черешовата задушница (известна още като Спасовска) се отбелязва в съботата преди Петдесетница (50 дни след Великден). Според народните вярвания, на този ден се прибират душите на покойниците, които са били „на свобода" от Велики четвъртък насам

България Преди 7 часа

Повече и по-удобен градски транспорт е осигурен в София заради Задушница. Вижте новите маршрути за деня

Как да се възползваме от Always-On дисплея на телефона си

Технологии Преди 7 часа

Все повече мобилни телефони предлагат функцията, която позволява на част от дисплея да работи постоянно. Мнозина я използват само за часовник, но всъщност тя предлага още допълнителни възможности, които помагат в мобилното ежедневие

30 май: Седемте куршума срещу короната и вълна от покушения

Любопитно Преди 7 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

България Преди 7 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Свят Преди 15 часа

НАТО ще направи оценка как да укрепи отбраната на Румъния

