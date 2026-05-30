Любопитно

От „Междузвездни войни“ до реалността: Измислиха първите обиди за AI

Появяват се и изрази като „тенекиена кожа“ (tin skin), „промпститутка“ (prompstitute) и „кофа с ръжда“ (rust bucket), използвани за хумористично уязвяване на AI и хората, които го обожават

30 май 2026, 13:27
З наете, че изтощението от изкуствения интелект е достигнало своя пик, когато хората започнат да измислят обидни квалификации за роботите. Макар че има редица претенденти за злепоставяне на AI (и на хората, които сляпо го превръщат в част от ежедневието си), за момента фаворитът сред обидните квалификации е „кланкери“ (clankers) – термин, дошъл директно от вселената на „Междузвездни войни“.

Ако не сте заклет фен на „Междузвездни войни“, всичко, което трябва да знаете, е, че „кланкер“ е жаргонен израз, използван за полусъзнателните дроиди във видеоиграта „Republic Commando“ от 2005 г. и още по-масово в анимационния сериал „Междузвездни войни: Войната на клонираните“. (Например в телевизионното шоу клонираният войник Джек казва: „Окей, кланкери, яжте лазери!“, преди да стреля по бойните дроиди).

Някои други подхвърляни обиди за изкуствения интелект (или поне за AI ентусиастите, които боготворят технологията)? Bot-licker (близач на ботове), Grokkers (от Grok – чатбота, разработен от xAI, компанията за изкуствен интелект на Илон Мъск) и, разбира се, римуваното clanker wanker.

„Не мога да повярвам, че доживях толкова далеч в бъдещето, че да науча първата обидна дума за роботи“, написа в Twitter (X) комедиантът и подкаст водещ Кит Гриър Мълвена, след като някой публикува меме за това какво е усещането да се обадиш на поддръжка на клиенти и отсреща да ти вдигне някой „кланкер“.

Всичко това обаче повдига въпроса: изобщо възможно ли е да използваш обида срещу нещо като AI? (И един свързан страничен въпрос: странно ли е да съжаляваш изкуствения интелект, задето го обиждат, или изобщо да съчувстваш на роботите, както направи моят редактор, когато изпратих в нюзрума онова невероятно видео, в което елегантно облечен танцуващ робот се забива с лице в земята по време на технологично изложение?)

„Кланкер“ е „категорично обидна дума“, казва Адам Алексич, лингвист, известен като EtymologyNerd в Instagram и TikTok. Алексич, който е автор на книгата „Algospeak: How Social Media Is Transforming the Future of Language“, намира употребата за интересна, тъй като тя изисква антропоморфизация, за да проработи. (Ние антропоморфизираме, когато приписваме човешки черти, емоции или намерения на нечовешки обекти или същества).

„Изкуственият интелект се е развил до степен, в която е невъзможно да не го олицетворяваме по някакъв начин, което е и част от това, което ни плаши в него. Прилагането на подобен на човешка обида етикет парадоксално едновременно го олицетворява и го дехуманизира“, казва той пред The Huffington Post.

Алексич допълва, че е виждал и изрази като „тенекиена кожа“ (tin skin), „промпститутка“ (prompstitute) и „кофа с ръжда“ (rust bucket), използвани за хумористично уязвяване на AI и хората, които го обожават.

Научната фантастика като „Междузвездни войни“ има дълга история в оказването на влияние върху речника и ежедневието ни. Думи като робот, роботика, генетично инженерство, дълбок космос и скафандър под налягане са дошли от фантастиката, а след това са били използвани от реални инженери и учени, когато са имали нужда от дума за тези концепции, според Алексич.

„Киберпространство“ е измислена от писателя фантаст Уилям Гибсън през 80-те години на миналия век, отбелязва Джес Зафарис, автор на предстоящата книга „Useless Etymology: Offbeat Word Origins for Curious Minds“.

Думата „Grok“ пък е заимствана от емблематичния роман на Робърт Хайнлайн от 1961 г. „Странник в странен свят“. Преди Мъск да я присвои, „думата вече се използваше от информираната аудитория и феновете на фантастиката по начина, по който я използваше Хайнлайн“, казва Зафарис: „като глагол, означаващ „да разбереш (нещо) дълбоко и интуитивно“.

„Астронавт“ е популяризирана от космическата програма на САЩ, но е имала своите фантастични предшественици няколко десетилетия по-рано, добавя тя. „Астронавт“ е бил космически кораб в „Отвъд Зодиака“ (1880 г.) на Пърси Грег. (На гръцки „астро“ означава звезди, докато „наут“ означава моряк).

Ще се наложи ли „кланкери“ извън Bluesky и подобни социални мрежи? Възможно е, казва Кристина Санчес-Стокхамер, английски и дигитален лингвист в Технологичния университет в Кемниц, Германия. Думата има много предимства, казва тя: кратка е, лесна за разбиране и звукоподражателна (в английския to clank означава да издаваш силен, метален звук – дрънчене).

„Колкото повече чувате или виждате една дума да се използва, толкова по-вероятно е да я използвате в собствената си реч. Вече ми разказаха за някой, който наскоро е използвал израза „Онези проклети кланкери“, за да изрази общо негативно отношение към роботите, без изобщо да знае за сегашната му употреба в меметата“, споделя Санчес-Стокхамер пред The Huffington Post.

Освен това тя перфектно улавя зреещата тревога, която някои хора изпитват към изкуствения интелект. „Като се имат предвид високотехнологичните задачи, които роботите могат да изпълняват, лингвистичното им характеризиране чрез дрънчащия звук, който издават като страничен продукт, е забавен езиков начин да ги омаловажим“, казва Санчес-Стокхамер.

И докато тук няма да спорим за плюсовете и минусите на AI, ако хората посягат към съществуващи думи, за да го злепоставят, те си имат своите причини: изкуственият интелект невинаги е точен (има лошия навик да халюцинира неща), някои тестове показват, че AI моделите биха саботирали и изнудвали хора с цел самосъхранение, а много хора се притесняват, че работните им места ще бъдат автоматизирани в бъдеще.

Все пак, въпреки че някои се притесняват, че AI системите скоро ще развият независимо съзнание, на този етап изкуственият интелект вероятно не се чувства зле от това, че го наричате „кланкер“.

Санчес-Стокхамер дори попитала самия изкуствен интелект как се чувства спрямо този термин и дали се засяга. Тя съобщава, че той е отговорил следното: „Не, изобщо не се чувствам обиден. Нямам чувства в човешкия смисъл на думата, така че имена като „кланкер“, „тенекиена кутия“ или „кодерски маймуни“ не ме притесняват. Но ако ме наричате така в стила на „Междузвездни войни“ (като бойните дроиди на Сепаратистите), ще го приема като тематичен комплимент“.

Източник: The Huffington Post    
изкуствен интелект кланкер антропоморфизация технологии Междузвездни войни етимология роботи лингвистика дигитална култура социални медии
