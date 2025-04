Броят на загиналите в Мианмар достигна 3354

Б роят на жертвите на опустошителното земетресение в Мианмар достигна 3354, ранените са 4850, а обявените за безследно изчезнали - 220, предаде Ройтерс.

В същото време лидерът на военното правителство ген. Мин Аун Хлайн се върна в столицата Найпидо след едно от редките си пътувания в чужбина. В тайландската столица Банкок той взе участие в среща на върха на страните от Южна и Югоизточна Азия, където имаше отделни срещи с лидерите на Тайланд, Непал, Бутан, Шри Ланка и Индия.

Мин Аун Хлайн заяви пред индийския премиер Нарендра Моди, че хунтата планира да проведе "свободни и честни" избори, през декември, отбелязват медиите в Мианмар.

Моди призова обявеното след земетресението прекратяване на огъня в гражданската война в Мианмар да стане постоянно и подчерта, че изборите трябва да бъдат "широко представителни и надеждни", съобщи говорител на Министерството на външните работи в Делхи.

Критици на хунтата вече определиха планираните избори като измама, целяща да задържи генералите на власт чрез подставени лица, припомня Ройтерс.

След свалянето на гражданското правителство на Аун Сан Су Чжи армията се затруднява да управлява Мианмар, икономиката и доставките на основно услуги са в хаос. Ситуацията се влошава от опустошителното земетресение.

Гражданската война след преврата доведе до разселването на над 3 милиона души и остра продоволствена несигурност. Над една трета от населението се нуждае от хуманитарна подкрепа, според ООН.

Координаторът на ООН по спешната помощ Том Флечър прекара предишната нощ в град Мандалей, близо до епицентъра на труса. Той заяви, че хуманитарни и граждански групи са оглавили реакцията на земетресението, като ги похвали за проявените "смелост, умение и решителност".

