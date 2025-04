Мощното земетресение в Мианмар погреба 3000 души

Н ад 3000 души са загинали в Мианмар след мощното земетресение с магнитуд 7,7, което разтърси страната преди шест дни, предаде Франс прес.

Говорител на управляващата военна хунта заяви, че са потвърдени най-малко 3085 жертви. Над 340 души все още са в неизвестност, а 4715 души са ранени.

Myanmar's junta now says more than 3,000 people died in the earthquake and it has declared its own pause in fighting during aid efforts. Fears now also turn to spreading disease among those left homeless and without supplies. #WhatsHappeninglnMyanmar #MyanmarEarthquake pic.twitter.com/jXyE5plfSy