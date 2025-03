Чудо сред руините: Бременна жена e спасена 60 часа след земетресението в Мианмар

Б ременна жена бе открита жива сред руините 60 часа след опустошително земетресение в Мианмар, докато въздухът в разрушения град Мандалай е наситен с „миризмата на смърт“. Броят на жертвите бързо наближава 2000 души.

Спасителите успяха по чудо да извадят жената от развалините три дни след бедствието. Драматичната спасителна операция се разигра в ранните часове на деня, когато уморените екипи на спешната помощ работеха неуморно през нощта, за да открият признаци на живот сред отломките на рухнали сгради.

Невероятни кадри запечатаха момента, в който спасители, изкачвайки се по купища развалини и използвайки сложна система от макари, разчистиха последните прегради, за да достигнат до затиснатата бременна жена. Те внимателно я извадиха от импровизирания затвор, стабилизираха гръбначния й стълб с носилка и с помощта на въже я спуснаха до втори спасителен екип, чакащ два етажа по-надолу.

Този забележителен успех бе постигнат часове след като друга бременна жена бе спасена от развалините в друг район на Мандалай. Въпреки тези чудотворни спасения, властите на Мианмар и Тайланд признават, че намират повече загинали, отколкото оцелели. Жителите на града се оплакват, че въздухът е наситен с „миризмата на смърт“, тъй като телата, останали под развалините, бързо се разлагат при температури, надхвърлящи 40 градуса по Целзий.

Официалният брой на загиналите в Мианмар доближава 2000, но според Геоложката служба на САЩ броят на жертвите може да надхвърли 10 000 души, а икономическите загуби вероятно ще надминат годишното производство на страната. Земетресението с магнитуд 7,7 по Рихтер удари в петък по обяд, причинявайки масови разрушения, включително в столицата Найпидау и втория по големина град – Мандалай.

