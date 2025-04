The Telegraph: Макрон ще бъде водещата фигура на Европа в преговорите за прекратяване на огъня в Украйна

Е манюел Макрон ще стане водещата фигура на Европа, която ще води преговори с Владимир Путин за мир в Украйна, разкрива The Telegraph .

Някои членове на „коалицията на желаещите“ настояват европейски лидер да поеме водеща роля в усилията за ангажиране на Русия в преговори, част от усилията за подкрепа на Киев.

Френският президент и сър Киър Стармър, които водят групата от нации, планиращи да осигурят споразумение за прекратяване на огъня в Украйна, са определени като най-вероятните посредници с Москва.

Но The Telegraph разбира, че сър Киър не планира да води преговори с Путин като част от усилията на Обединеното кралство да подкрепи отбраната на Украйна.

