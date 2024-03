“Боже мой, той е най-добрият целувач”: 100-годишен ветеран планира сватба

100-годишен ветеран от Втората световна война се жени на мястото на освобождението във Франция, след като получава неочакван втори шанс за любов.

Харолд Теренс и годеницата му Жана Сверлин планират да се врекат в любов в Карантан ле Маре това лято, осемдесет години след дебаркирането на съюзническите сили в Нормандия. Това съобщава Associated Press.

Според изданието Теренс е бил женен за покойната си съпруга Телма в продължение на 70 години, когато тя умира през 2018 г. Той не се интересувал от това да намери отново любовта, когато се запознал със Сверлин чрез семейство, с което внуците му отишли на лагер през 2021 г.

Сверлин се е омъжила на 21 години и е овдовяла на 40 години. След това тя живеела с дългогодишния си партньор, Сол Кац, в продължение на 25 години, но той умрял през 2019 г.

Двойката се запознала чрез дъщерята на Кац, дава още подробности изданието.

“Блутфайн”: Мистериозната съдба на нацисткото „Кърваво знаме“ (СНИМКИ/ВИДЕО)

"Дори не я погледнах. Дори не съм разговаряла с нея", разказва Теренс пред АП за първоначалната им среща.

Приятелят на Теренс, Стенли Айзенберг, кани двойката на вечеря. Искрите прехвърчали толкова бързо по време на вечерята същата вечер, че Айзенберг казал пред АП, че приятелят му не могъл да яде от вълнение.

"Влюбването не е само за младите. Ние чувстваме пеперуди в стомаха като всички останали", казва Сверлин.

Двойката се е сгодила "преди няколко месеца", когато ветеранът е предложил брак на Жана Сверлин.

100-Year-Old World War II Vet to Get Married in France 80 Years After D-Day https://t.co/9r6BxOF1hS