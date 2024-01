Рудолф Хьос: Ръководителят на лагера на смъртта Аушвиц

И мето му не е толкова общоизвестно като това на Хитлер, Химлер и Гьобелс, но Рудолф Хьос е една от централните фигури на Холокоста. Неговият апетит към масовите убийства помогнал за превръщането на Аушвиц в най-известния от всички лагери на смъртта.

Детето войник

Роден в германския град Баден-Баден на 25 ноември 1901 г., Рудолф Хьос израснал в пламенно католическо семейство, на чело, на което стоял властен баща. Възпитаван в строга дисциплина на младия Хьос били внушени силни вярвания относно греха, покаянието и важността на това да изпълняваш дълга си.

Милитаристичната атмосфера означавало, че Хьос бил добре подготвен за живота на войник тийнейджър по време на Първата световна война. Той бил раняван няколко пъти, печелейки отличия, включително „Железния кръст“. Той продължил да води живот като на военен след края на войната, присъединявайки се към крайнодесните паравоенни групировки, които се появили след поражението на Германия.

Ключов за него бил моментът, в който през 1922 г. Хьос чул реч на издигащия се лидер на радикалната десница Адолф Хитлер. Скоро след това Хьос се присъединил към нацистката партия.

Ранно убийство

На следващата година ангажираността на Хьос към политически мотивираното насилие била брутално демонстрирана, когато той помогнал за убийството на Валтер Кадоу, учител, заподозрян, че предал на властите свързан с нацистите активист на име Алберт Лео Шлагетер.

Шлагетер, екзекутиран за извършване на саботаж, бил възприет като мъченик от нацистите. Когато Кадоу, също крайнодесен националист, бил замесен в историята като предател, който разкрил на властите дейността на Шлагетер, Хьос и някои негови нацистки приятели получили заповед да отмъстят. Те направили това, като го пребили до смърт в гора. Това убийство, донесло присъдата на Хьос от 10 години затвор.

Той обаче излежал само четири, преди да бъде освободен. Година след като възвърнал свободата си, той се оженил за Хедвиг Хенсел, от която имал няколко деца.

Изгряващата звезда на СС

Следващият голям обрат дошъл през 1934 г., когато той се присъединил към СС. Същата година той бил назначен на висша длъжност в Дахау - един от първите нацистки концентрационни лагери. Това било началото на кариера, която предопределила неговото мрачно място в историята. Хьос усъвършенствал уменията си като надзирател в Дахау и след това в друг лагер, наречен Заксенхаузен.

Той бил известен като безмилостен и много практичен офицер, който лично изстрелял куршума, който убил Август Дикман - първият човек, екзекутиран за това, че отказал, заради съвестта си, да служи по време на Втората световна война. Заслугите му като офицер с желязна ръка му помогнали да бъде изпратен да надзирава нов лагер - Аушвиц, през 1940 г.

Хьос допринесъл за разширяването на Аушвиц от рудиментарна структура до комплекс, състоящ се от отделни съоръжения – включително лагери за принудителен труд и зони, предназначени специално за убиване на мъже, жени и деца.

Усъвършенстване на машината на смъртта

Хьос и семейството му живеели в луксозна вила само на метри от лагера. Там те водели привидно обикновен живот, дори когато Хьос организирал масовите убийства.

Хьос бил решен да изиграе своята роля с максимална ефективност. Той ръководел първото използване на пестицида Циклон-Б в газовите камери, което позволило на служителите на лагера да убиват стотици затворници наведнъж. Както Хьос свидетелствал по-късно, успешните тестове на Циклон-Б „успокоиха ума ми, че масовото изтребление на евреите скоро щеше да възможно“.

Престоят на Хьос в Аушвиц бил прекъснат, когато бил назначен на друго място през 1943 г., вероятно поради афера, която имал със затворничка. Той се завърнал през 1944 г., за да оглави масовите убийства на евреи и други пленници.

Падането на коменданта

Крахът на нацисткия режим през 1945 г. направил от тази някога „възвишена“ фигура беглец. Той и семейството му успели да избегнат залавянето си до 1946 г., когато жена му била намерена да работи в захарна фабрика в село, наречено St Michaelisdonn.

По време на разпит проведен от германския ловец на нацисти с еврейски произход Ханс Александър и британски войници, тя разкрила адреса, където съпругът й живеел като работник на име „Франц Ланг“. Слисаният Хьос бил по пижама, когато следователите нахлули, за да го арестуват. Въпреки че първоначално той отрекъл истинската си самоличност, надписът на брачната му халка потвърдил, че той е издирваният военнопрестъпник.

Справедливостта възтържествува

Давайки показания пред трибунала в Нюрнберг, Хьос разкрил смразяващия научен подход на нацистите към геноцида. Това било забележително откровено признание за неописуемите престъпления извършени от този невзрачен човек, който бил описан от един следовател като „като продавач в бакалия“.

Хьос бил предаден на полските власти, които успешно го осъдили за убийство. Докато чакал екзекуцията си, той написал своята автобиография, където прехвърлил част от вината към други служители и се опитал да намали важността си в събитията до просто „зъбно колело от великата машина за унищожение“.

В израз на поетична справедливост, бившият шеф на Аушвиц бил екзекутиран на 16 април 1947 г. в лагера, за чието създаване помогнал, докато бивши затворници гледали последните му мигове.

Оттогава Хьос е изобразяван в книги, филми и телевизионни предавания – особено в романа на Мартин Еймис от 2014 г. The Zone of Interest и неговата филмова адаптация от 2023 г. от Джонатан Глейзър. Докато Еймис преименува Хьос на „Пол Дол“ и представя любовен триъгълник, включващ Дол, съпругата му (преименувана на „Хана“) и нацистки офицер, Глейзър използва истинските им имена и се фокусира изцяло върху зловещият живот на семейството. Особено въздействащ е контрастът между живота във вилата и ужасите, създадени от самия Хьос, само на метри от мястото, където играели децата му.