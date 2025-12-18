Свят

Бразилският парламент подкрепи намаляване на присъдата на Болсонаро

Предложеният текст бе одобрен с гласовете на консервативното мнозинство в законодателния орган

18 декември 2025, 08:14
Бразилският парламент подкрепи намаляване на присъдата на Болсонаро
Източник: Getty

Б разилският Конгрес прие законопроект за намаляване срока на изтърпяваното наказание от бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро, осъден на 27 години и пратен в затвора миналия месец за опит за държавен преврат, предаде Франс прес.

Жаир Болсонаро обжалва присъдата си

Предложеният текст, който бе одобрен с гласовете на консервативното мнозинство в законодателния орган, предвижда присъдата да бъде намалена на две години и четири месеца. Сегашният ляв бразилски държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва обаче може да наложи вето.

Източник: БТА, Владимир Сахатчиев    
Бразилски Конгрес Жаир Болсонаро Намаляване на присъда Държавен преврат Бразилия Лула да Силва Законопроект Политика Консервативно мнозинство Вето
Последвайте ни

По темата

Мъж наряза гумите на десетки коли в столичния квартал

Мъж наряза гумите на десетки коли в столичния квартал "Мотописта"

Лекар разкрива как

Лекар разкрива как "тихият убиец" унищожава костите

След скандала в 138-о СУЗИЕ: Родители твърдят, че назначаването на директора е съмнително

След скандала в 138-о СУЗИЕ: Родители твърдят, че назначаването на директора е съмнително

Професор от MIT почина, след като беше открит в дома си с огнестрелна рана

Професор от MIT почина, след като беше открит в дома си с огнестрелна рана

Мултифондов модел в пенсионната система предлага МФ

Мултифондов модел в пенсионната система предлага МФ

pariteni.bg
След като Volvo се отдръпна, водещият производител на LiDAR-и обяви фалит

След като Volvo се отдръпна, водещият производител на LiDAR-и обяви фалит

carmarket.bg
Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери
Ексклузивно

Уволниха директора на 138 СУ: Вчера разбрах за камери

Преди 13 часа
Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната
Ексклузивно

Желязков: Няма притеснения за влизането в еврозоната

Преди 9 часа
Човек беше прегазен от три коли на АМ
Ексклузивно

Човек беше прегазен от три коли на АМ "Тракия"

Преди 11 часа
Протест срещу еврото блокира центъра на София
Ексклузивно

Протест срещу еврото блокира центъра на София

Преди 12 часа

Виц на деня

Купих си смарт часовник. Сега знам точно колко време закъснявам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ООН призовава САЩ и Венецуела да намалят напрежението след блокада

ООН призовава САЩ и Венецуела да намалят напрежението след блокада

Свят Преди 22 минути

До апела се стигна ден след като Вашингтон наложи блокада на "санкционирани танкери" от венецуелския петролен флот

<p>Това е &quot;най-кръвопролитния конфликт в Европа от Втората световна война&quot;</p>

Кървави сблъсъци: Среднощни удари между Русия и Украйна - нови жертви и разрушения

Свят Преди 49 минути

Нападенията продължават, докато на този фон САЩ, които се позиционираха като посредник между Киев и Москва, настояват за уреждане на конфликта

<p>Два протеста се очакват в центъра на София</p>

Два протеста в София тази вечер пред НС и Съдебната палата

България Преди 1 час

Те са организирани в социалните мрежи

Снимката е илюстративна

Голяма маса гранит, която бавно отделя топлина, е открита под кратер на Луната

Любопитно Преди 2 часа

Това не е научна фантастика, това е голяма маса гранит под кратерите Комптън и Белкович на Луната, която бавно излъчва топлина - това е древен вулканизъм с радиогенни елементи, показващ нов вулканичен процес, никога преди наблюдаван на Луната

.

Авокадото може да помогне на диабетиците да контролират кръвната си захар

Любопитно Преди 2 часа

Освен здравословни мазнини и фибри, авокадото е богато и на други хранителни вещества

.

Стотици милиони левове се пилеят в болниците

България Преди 2 часа

Клиничните пътеки правят болниците неефективни, показва изследване

Изтичат хиляди винетки, очакват се прекъсвания около Нова година

Изтичат хиляди винетки, очакват се прекъсвания около Нова година

България Преди 2 часа

Всичко важно за шофьорите от 2026 г.

Пролет в средата на декември: Слънце и до 15 градуса днес

Пролет в средата на декември: Слънце и до 15 градуса днес

България Преди 2 часа

Максималните температури ще са между 10 и 15, в София – около 11°

ЕС с декларация, неудобна за РС Македония в отсъствието на Сърбия

ЕС с декларация, неудобна за РС Македония в отсъствието на Сърбия

Свят Преди 9 часа

Документът бе приет от държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС

САЩ с нов военен закон, защитаващ Европа и Украйна

САЩ с нов военен закон, защитаващ Европа и Украйна

Свят Преди 10 часа

Президентът Доналд Тръмп вече заяви, че ще подпише закона

Китай застана срещу САЩ, подкрепи Венецуела

Китай застана срещу САЩ, подкрепи Венецуела

Свят Преди 11 часа

Ван И проведе телефонен разговор със своя венецуелски колега Иван Хил

Николов: Камерите в тоалетните на 138-о училище са монтирани преди 1-2 месеца

Николов: Камерите в тоалетните на 138-о училище са монтирани преди 1-2 месеца

България Преди 12 часа

Директорът на СДВР коментира също насрочения за утре протест срещу управлението

Гърция скастри РС Македония, Мицкоски: Заслужили сме ЕС

Гърция скастри РС Македония, Мицкоски: Заслужили сме ЕС

Свят Преди 12 часа

Мицкоски: Като държава сме заслужили интеграция в Европейския съюз от много отдавна

<p>Как се стигна до ареста на директора на 138 СУ&nbsp;за камери в тоалетните (ОБЗОР)</p>

Как се стигна до ареста на директора на 138 СУЗИЕ за камери в тоалетните

България Преди 13 часа

Вандализъм и тормоз над ученици вероятно са причината за инсталирането на камери в тоалетната

Мъж отвлече жена от апартамент в Стара Загора

Мъж отвлече жена от апартамент в Стара Загора

България Преди 14 часа

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа

Шампион по бодибилдинг, "живял като монах", почина на 30 години

Шампион по бодибилдинг, "живял като монах", почина на 30 години

Любопитно Преди 15 часа

Уан Кун, колос в китайската бодибилдинг общност, е починал от това, което „изглежда е сърдечен проблем“

Всичко от днес

От мрежата

4 причини защо котките изведнъж започват да съскат

dogsandcats.bg

Безопасни ли са маслините за котките

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 18 декември, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 18 декември, четвъртък

Edna.bg

Теглят жребия за 1/4-финалите на Sesame Купа на България

Gong.bg

Реал си поигра с огъня, но отстрани Талавера за Купата на краля

Gong.bg

Родители след скандала с директора на 138-о училище: Назначаването му беше съмнително

Nova.bg

Десетки автомобили осъмнаха с нарязани гуми в столичния квартал "Мотописта”

Nova.bg