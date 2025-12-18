Бразилският парламент подкрепи намаляване на присъдата на Болсонаро

Б разилският Конгрес прие законопроект за намаляване срока на изтърпяваното наказание от бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро, осъден на 27 години и пратен в затвора миналия месец за опит за държавен преврат, предаде Франс прес.
Жаир Болсонаро обжалва присъдата си
Предложеният текст, който бе одобрен с гласовете на консервативното мнозинство в законодателния орган, предвижда присъдата да бъде намалена на две години и четири месеца. Сегашният ляв бразилски държавен глава Луиз Инасио Лула да Силва обаче може да наложи вето.
