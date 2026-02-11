България

Катастрофа до детска градина в Пловдив: Кола се заби в пътен знак и отсече дърво

Пътният инцидентът е станал заради изпреварване

11 февруари 2026, 08:37
Катастрофа до детска градина в Пловдив: Кола се заби в пътен знак и отсече дърво
Източник: iStock photos/Getty images

К атастрофа в близост до детска градина в пловдивския квартал "Прослав". Пътният инцидентът е станал заради изпреварване, след което водачът изгубил контрол и бутнал пътен знак, а след това буквално отсякъл дърво.

За щастие няма пострадали.

Жена с джип блъсна дете на пешеходна пътека

Плашещото, според хората в квартала е, че на метри от мястото на катастрофата се намира детска градина. По това време, когато е станал сблъсъкът, има много голям поток от преминаващи, особено родители, баби и дядовци, взели деца и внуци от детската градина.  

В Кърджали искат светофар или надлез на опасно кръстовище

“Аз съм пешеходец, преминаващ ежедневно през тази пешеходна пътека заедно с детето си! Моят маршрут до детска градина “Боряна”, и на десетски други родители, дечица, семейства всеки ден. Има десетки молби, подписки за поставяне на легнал полицай на ул. "Елин Пелин". Чакане с години и резултат няма! Това не е прищявка, това е необходимост! Необходимост, за да не се повтаря  поредната  трагедия. Вече сме чувствителни на тази тема. За децата ни, нашата отговорност е тяхната защита", коментира пред NOVA жителка на квартала. 

Хората настояват спешно да се изгради "легнал полицай". 

Източник: NOVA    
